El banco que cierra 51 sucursales en Estados Unidos: hay siete en Nueva York

El banco TD Bank cerrará 51 sucursales en 12 estados de la costa este de Estados Unidos, entre las que se incluyen siete en Nueva York. Los directivos declararon que la decisión fue tomada con vistas al futuro y adelantaron que pronto abrirán nuevos establecimientos.

Es oficial: TD Bank cerrará siete sucursales en Nueva York y otras 44 en Estados Unidos

A principios de 2025, la compañía anunció que dejaría de operar en 38 de sus ubicaciones en Estados Unidos. Esta decisión se hizo efectiva el 5 de junio de 2025, con Massachusetts y Nueva Jersey como los estados más afectados. Según informó Silive, la firma ahora sumará 51 nuevos cierres, incluidas siete sucursales en Nueva York.

El banco que cerrará 7 sucursales en Nueva York es "el décimo más grande de Estados Unidos" según el DOJ TD Bank - TD Bank

De acuerdo con la información compartida, estas son los cinco locales que dejarán de brindar servicios en Nueva York:

655 Avenida de las Américas, Manhattan.

391 Jericho Turnpike, Jericho.

1144 Walt Whitman Road, Melville.

620 Ruta 25A, Monte Sinaí.

576 Segunda Avenida, Manhattan.

14 Main Street, Hudson Falls.

Calle Bergen 482-484, Brooklyn.

El resto de las oficinas que dejarán pronto de estar operativas están ubicadas en Massachusetts, Florida, Pensilvania, Carolina del Sur, Virginia, Vermont, Connecticut, Maine, Nuevo Hampshire, Maryland, Carolina del Norte y Washington D.C.

El motivo por el que TD Bank cierra 51 sucursales en EE.UU.

En un comunicado de prensa mencionado por Silive, los directivos justificaron el cierre al señalar que se produce en beneficio de los clientes. “Evaluamos periódicamente nuestra red para asegurarnos de que estamos sirviendo a nuestras comunidades donde nos necesitan, lo que a veces resulta en el cierre de tiendas o en su reubicación a barrios cercanos”, explicaron.

En esa línea, agregaron: “En su debido momento, esperamos abrir nuevas tiendas en estas comunidades, sujeto a la aprobación regulatoria”.

El banco tiene el objetivo de imponer una presencia minorista más fuerte en Estados Unidos

En 2024, la institución financiera cerró 53 sucursales y abrió ocho. Por el momento, aún cuenta con más de 1000 ubicaciones en todo Estados Unidos.

La sanción millonaria a TD Bank, que cierra sucursales en Nueva York y Estados Unidos

En octubre del año pasado, TD Bank, descrito como “el décimo banco más grande de EE.UU.”, recibió una multa millonaria del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). En aquella ocasión, fue declarado culpable de conspirar para:

No mantener un programa contra el lavado de dinero (ALD, por sus siglas en inglés) que cumpliera con la Ley de Secreto Bancario.

No presentar informes precisos de transacciones en efectivo.

Lavar instrumentos monetarios.

Después de que se determinara que tenía “deficiencias sistémicas, generalizadas y a largo plazo“, se le ordenó pagar una sanción económica por US$3000 millones. Al respecto, el interventor interino de la Oficina del Interventor de la Moneda, Michael J. Hsu, declaró que las acciones de la empresa eran “atroces e inaceptables”.

Al banco que cerrará 51 sucursales en Estados Unidos se le ordenó pagar una multa por US$3000 millones el año pasado Unsplash

Los objetivos de TD Bank con el cierre de sucursales en Estados Unidos

En vistas al futuro, TD Bank aseguró en declaraciones citadas por el medio mencionado que el propósito de la reubicación de sus establecimientos es consolidar una presencia minorista más fuerte y escalable en EE.UU.

El objetivo se lograría a través de mejoras e innovaciones en sus tiendas, capacidades de banca digital de vanguardia y servicios personalizados basados ​​en asesoramiento.

A su vez, en diálogo con Boston Business Journal, Laura Nitti, presidenta del mercado minorista de TD Bank para el área metropolitana de Pensilvania y el sur de Nueva Jersey, declaró: “Este es nuestro procedimiento habitual cada año, a medida que seguimos evolucionando con las necesidades de los clientes”.