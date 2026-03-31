Cuidado infantil gratuito en Nueva York: cómo participar en la encuesta que define el futuro de las familias

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, puso en marcha una encuesta dirigida a familias con niños pequeños para definir cómo funcionará la próxima etapa del sistema de cuidado infantil en la ciudad. La iniciativa busca reunir información directa de quienes hoy necesitan resolver el cuidado diario de sus hijos y usan, combinan o no consiguen servicios disponibles.

¿De qué trata la nueva encuesta de la ciudad de Nueva York sobre el cuidado infantil?

El relevamiento estará abierto por tiempo limitado y forma parte del proceso de diseño del programa de cuidado infantil universal impulsado por la administración municipal. Según el comunicado oficial, el objetivo es que las decisiones sobre cupos, horarios y modalidades no se tomen solo desde las oficinas públicas, sino también a partir de la experiencia de las familias.

Cómo inscribirse en los programas de cuidado infantil anunciados por Mamdani

“El año pasado, los neoyorquinos dejaron claro que el cuidado infantil universal no es un lujo, sino una necesidad imperiosa, y no puede esperar”, dijo Mamdani. “Ese mismo espíritu de toma de decisiones participativa guiará la construcción de este sistema”, aseguró.

La consulta coincide con el anuncio de una primera expansión del sistema: desde el otoño boreal se habilitarán 2000 plazas gratuitas para niños de dos años y más de 1000 nuevas vacantes sin costo para niños de tres años. La encuesta servirá como base para definir cómo se organiza esa oferta y qué demanda existe en cada caso.

“Cada padre, madre y cuidador merece tener voz y voto en la configuración del cuidado infantil del que dependen sus familias”, señaló el alcalde.

Mamdani lanzó la Encuesta para Padres de la Ciudad de Nueva York, una iniciativa diseñada para que las familias tengan un papel directo en la configuración del futuro del cuidado infantil universal @NYCMayor

Encuesta de cuidado infantil en Nueva York: quiénes pueden participar

La convocatoria está orientada a padres, madres, tutores y cuidadores principales de niños pequeños en la ciudad. La administración local pidió que participe la mayor cantidad posible de familias para construir una muestra amplia y útil para la planificación del sistema.

El formulario está disponible en inglés y español

Estará vigente desde el 31 de marzo hasta el 13 de abril de 2026

La participación es voluntaria, anónima y confidencial

El tiempo estimado para completarlo es de unos 15 minutos

El contenido apunta a conocer cómo se organiza hoy el cuidado infantil dentro de cada hogar. Las preguntas incluyen:

¿Qué tipo de atención utilizan las familias?

¿Qué horarios necesitan?

¿Qué entorno prefieren para sus hijos?

¿Qué valoran en la educación temprana?

Esta iniciativa busca que las familias participen directamente en el diseño de un nuevo sistema de cuidado infantil universal Freepik

Cómo completar la encuesta sobre cuidado infantil gratuito

Existen dos formas de responder:

A través de una invitación enviada por correo postal a hogares seleccionados : quienes reciban esa postal podrán ingresar a una plataforma específica con un código PIN personal y completar la encuesta desde allí. En estos casos, además, se prevé una compensación digital por el tiempo dedicado a la respuesta. Ese mecanismo apunta a incentivar la participación de familias que fueron elegidas para integrar una muestra más representativa de la ciudad.

: quienes reciban esa postal podrán ingresar a una plataforma específica con un código PIN personal y completar la encuesta desde allí. En estos casos, además, se prevé una por el tiempo dedicado a la respuesta. Ese mecanismo apunta a incentivar la participación de familias que fueron elegidas para integrar una muestra más representativa de la ciudad. Para quienes no recibieron la postal: en ese caso, pueden ingresar al portal oficial de la Ciudad de Nueva York, manifestar su interés y esperar la confirmación de elegibilidad para acceder al formulario. De esa manera, el gobierno busca ampliar la participación más allá de la muestra inicial.

La encuesta también busca relevar preferencias vinculadas a la educación temprana, el uso actual de jardines o cuidadores, y los obstáculos que enfrentan las familias para sostener el cuidado infantil. Esa información será utilizada para definir prioridades de implementación en la siguiente etapa del programa.

“Esta encuesta es una oportunidad para asegurarnos de que el sistema que estamos construyendo refleje verdaderamente las necesidades de nuestras familias, y animo a todos los padres y cuidadores a que dediquen unos minutos a expresar su opinión”, dijo el superintendente de escuelas, Kamar Samuels.

La propuesta se desarrolla con apoyo de la organización New Practice Lab y financiamiento de la Fundación Robin Hood. Ambas instituciones participan en la elaboración del relevamiento y en el procesamiento de la información que surja de las respuestas.