En abril: un cometa “tan brillante como Venus” podría observarse desde Nueva York a simple vista

Un espectáculo astronómico de características inusuales dominará el cielo de Nueva York a partir del 5 de abril. El cometa C/2026 A1 MAPS se aproximará al Sol, lo que permitirá su observación a simple vista al atardecer. Los neoyorquinos que miren hacia el suroeste durante la primera semana del mes podrán apreciar este cuerpo celeste de un kilómetro de diámetro.

Un evento astronómico imperdible en Nueva York

Según informó Gothamist, este acercamiento cargará al cometa con una energía que desarrollará una cola prominente.

El cuerpo celeste C/2026 A1 MAPS alcanzará su punto más cercano a la estrella a principios de abril NASA

“Los cometas son notoriamente caprichosos; por muy emocionantes que resulten, a veces simplemente se apagan, pero este tiene mucho potencial y podría ser tan brillante como Venus”, explicó la astrofísica del Museo Americano de Historia Natural, Jackie Faherty.

El fenómeno será visible especialmente entre el 5 y el 8 de abril, tras completar su punto de mayor proximidad al calor solar. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos que se realicen, para aprovechar al máximo dicha jornada.

Expectativas por el regreso del hombre a la Luna

La agenda espacial de abril no se agota con el paso del cometa. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), confirmó que todo se encuentra listo para el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en 50 años.

El despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Florida está programado inicialmente para el 1° de abril a las 18.24 hs locales, con ventanas alternativas hasta el sexto día. Esta misión de diez días realizará una trayectoria en forma de ocho alrededor del satélite natural sin realizar un aterrizaje.

Bart Fried, miembro de la Sociedad Astronómica Americana, destacó en diálogo con el medio citado que abril será un mes “extremadamente ocupado” para los amantes de la astronomía.

El objetivo principal de Artemis II consiste en testear los sistemas de lanzamiento para la fase posterior, Artemis III, que busca llevar humanos a la superficie lunar para el año 2028.

El objetivo principal de Artemis II consiste en testear los sistemas de lanzamiento James Blair - NASA - JSC

La misión podrá seguirse en tiempo real a través de las plataformas digitales de la agencia espacial, con conversaciones diarias con la tripulación.

Lluvia de estrellas y otros eventos en Nueva York

Para cerrar un mes de alta actividad astronómica, la lluvia de meteoros de las Líridas iluminará el firmamento entre el 14 y el 30 de abril. El pico ocurrirá durante las noches del 21 y 22, cuando se esperan hasta 20 meteoros por hora.

Los expertos recomiendan buscar lugares con baja contaminación lumínica después de las 22 hs para apreciar mejor las llamadas “estrellas fugaces”. En Nueva York, diversas organizaciones aprovecharán el clima templado para organizar eventos de observación gratuitos.

La lluvia de meteoros de las Líridas iluminará el firmamento entre el 14 y el 30 de abril Pexels

La Asociación de Astrónomos Aficionados realizará jornadas con telescopios en los cinco condados, incluida una cita especial el 24 de abril en la cubierta de vuelo del Museo Intrepid, sobre el río Hudson.