Es oficial: los documentos que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación en Texas

Los migrantes con una orden de expulsión en EE.UU. tienen la posibilidad de suspender la deportación con la presentación de un documento clave y otros que justifiquen la petición. La solicitud es oficial para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y así funciona en Texas.

El documento clave para pedir la suspensión de deportación en Texas

El Formulario I-246 , también conocido como suspensión de deportación o expulsión , es fundamental para las personas que se encuentran en Estados Unidos ante un proceso de remoción.

Sirve como solicitud de alivio temporal y permite permanecer en el país norteamericano por circunstancias específicas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) concede suspensiones de la deportación a su discreción Amanda Mason - Flickr/ICE

En ese sentido, los expertos en inmigración de la firma Andrew T. Thomas, Attorneys at Law, de Texas, indican que es importante entender que el formulario no es una solución para un estatus migratorio a largo plazo, “sino una medida temporal para quienes necesitan tiempo adicional para resolver asuntos que complicarían su deportación”.

Las razones pueden incluir asuntos legales pendientes o razones humanitarias que justifiquen el retraso de la expulsión.

¿Quién puede solicitar la suspensión de deportación con el Formulario I-246 y cómo hacerlo?

Cualquier persona a la que se le haya ordenado deportar o expulsar de Estados Unidos puede solicitar la suspensión conforme al artículo 241.6 del título 8 del Código de Regulaciones Federales (8 CFR § 241.6). Cada miembro de la familia que solicite una prórroga deberá presentar una solicitud por separado.

Para solicitar una suspensión de la deportación, se deben cumplir con ciertos requisitos y proporcionar pruebas que justifiquen la petición Flickr/ICE

Otro de los requisitos, es que los solicitantes se encuentren físicamente en EE.UU. al momento de iniciar el proceso. La aprobación de la prórroga no otorga estatus legal, pero sí una suspensión de la deportación por un período determinado, generalmente hasta un año, explican los abogados de Jeelani Law Firm, PLC.

El Formulario I-246 se debe presentar en persona en la oficina local de Operaciones de Control y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE. La tarifa para procesar la solicitud es de 155 dólares y la agencia de inmigración advierte que no hay reembolso, independientemente de la acción tomada.

Cuando se envía la solicitud, es posible que se tomen las huellas dactilares, si se tiene 14 años o más y también fotografías. Además, se realizará una revisión de antecedentes penales, en caso de que existan, y toda la información será registrada en las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El formulario debe presentarse en persona en la oficina local de ICE ERO Freepik

Otras pruebas y documentos a presentar con esta solicitud

Todos los documentos presentados serán retenidos por ERO hasta la resolución final de su caso. Como prueba de identidad son válidos:

Un pasaporte original : con vigencia por seis meses posteriores al período solicitado.

Si no tiene pasaporte válido: debe presentar un comprobante de que solicitó un pasaporte o documento de viaje. Se requiere una copia de la solicitud, el comprobante de pago de la tarifa y una copia de toda la documentación presentada.

: válida por seis meses posteriores al período solicitado, y una copia del acta de nacimiento u otros documentos de identidad. Si no tiene pasaporte válido: debe presentar un comprobante de que solicitó un pasaporte o documento de viaje. Se requiere una copia de la solicitud, el comprobante de pago de la tarifa y una copia de toda la documentación presentada.

También será necesario adjuntar pruebas para reforzar la petición, como:

Motivos médicos : si su solicitud se basa en una afección médica, debe obtener documentación de un médico sobre la misma, el tratamiento, pronóstico y cualquier asistencia que se necesite y esté relacionada.

Detenciones : presentar los informes policiales y la resolución de todas las detenciones.

Condenas : presentar las sentencias, condenas y documentos de condena.

Resumen: consiste en redactar los motivos por los que solicita la suspensión de la deportación o expulsión.

: presentar los informes policiales y la resolución de todas las detenciones. Condenas : presentar las sentencias, condenas y documentos de condena.

: presentar las sentencias, condenas y documentos de condena. Resumen: consiste en redactar los motivos por los que solicita la suspensión de la deportación o expulsión.

Si enfrenta una orden de deportación o expulsión de los Estados Unidos, puede solicitar una prórroga temporal mediante el Formulario I-246 Archivo

¿Qué pasará si se aprueba la suspensión de deportación?

El despacho de abogados Jeelani Law Firm, PLC precisa que si se aprueba la solicitud se otorga al migrante la protección temporal contra la expulsión de Estados Unidos. Sin embargo, la aprobación está sujeta a condiciones importantes, como la posibilidad de que se exija presentar una fianza con monto mínimo de US$1500.

Además, el director de la oficina local u otro funcionario designado podrá imponer otras condiciones de supervisión, como controles programados por parte del ICE o restricciones de viaje.

Es importante comprender que la suspensión de la deportación no es un derecho. Se concede únicamente a discreción del secretario de Seguridad Nacional o de su delegado. También puede revocarse en cualquier momento si no se cumplen las condiciones.