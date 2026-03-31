Compañía hispana de turismo espacial que se muda a Nueva York: Jeff Bezos tiene competencia

EOS-X Space, una empresa española de turismo espacial fundada en 2020, originalmente radicada en Sevilla, anunció la mudanza de su sede corporativa global a Nueva York. La decisión no es arbitraria: la empresa ya había sido presentada ante inversores institucionales en la Bolsa de Nueva York en febrero, y prevé regresar a la ciudad el próximo 28 de abril para anunciar los próximos pasos de su desarrollo, que incluyen la integración total de sus filiales en Estados Unidos y Europa.

La adquisición de Space Perspective: qué compró EOS-X y por qué se muda a Nueva York

El punto de inflexión en la historia de EOS-X Space fue su adquisición de la estadounidense Space Perspective. La compañía espacial fundada por Jane Poynter y Taber MacCallum en 2018 y llegó a vender pasajes a 125.000 dólares, según informó Universe Space Tech. Sin embargo, tras atravesar una crisis severa: en enero de 2025 envió a la mayoría de su personal a licencia indefinida y, en abril, perdió su base en Florida por deudas.

Kemel Kharbachi, fundador y CEO de EOS-X Space Instagram: @eosxspace

EOS-X Space concretó la adquisición el 24 de julio de 2025, aunque el monto de la operación no fue divulgado públicamente. De acuerdo con un artículo publicado en el blog especializado Agentbazar, lo que sí quedó claro es el volumen de activos incorporados: la operación sumó más de 120 millones de dólares en I+D, infraestructura validada y una cartera comercial superior a 2300 billetes vendidos.

Según el comunicado de EOS-X Space citado por Agentbazar, Space Perspective operará con plena autonomía, bajo liderazgo y estructura corporativa estadounidenses. La empresa española, a cambio, aportará recursos económicos y soporte estratégico para mantener líneas de producción, centros de pruebas y personal técnico.

Estructura dual: Nueva York como centro financiero, Florida como núcleo industrial

La compañía estructura su actividad en torno a un modelo dual, con Nueva York como centro financiero y estratégico, y la Space Coast de Florida como núcleo industrial, donde se concentran las capacidades de ingeniería, fabricación y operaciones en el entorno de Cabo Cañaveral y el Centro Espacial Kennedy.

Según informó Actualidad Aeroespacial, su ubicación estratégica le proporciona acceso directo a infraestructura crítica de certificación y pruebas de Estados Unidos, así como integración en los estándares técnicos más exigentes del sector. Además de su presencia en Estados Unidos, la compañía mantiene capacidades de ingeniería en el sur de España, actividad regional en Abu Dabi y operaciones industriales en Florida.

Kemel Kharbachi, fundador y CEO de EOS-X Space EOS-X Space

Proyecciones financieras y camino hacia la bolsa

Las metas que EOS-X Space presentó ante inversores son ambiciosas. La empresa proyecta alcanzar ingresos superiores a los 500 millones de dólares y lograr un EBITDA positivo en 2026. Expertos del sector estiman que el valor de la compañía podría escalar hasta los 1500 millones de dólares en su fase de consolidación definitiva antes del debut bursátil público.

La hoja de ruta prevé una potencial salida a bolsa en el mercado estadounidense en un horizonte de 18 meses, sujeta a las condiciones del mercado. De acuerdo con Infoespacial, el CEO y fundador de la compañía, Kemel Kharbachi, señaló además que la empresa espera beneficiarse del posible efecto catalizador que una futura salida a bolsa de SpaceX podría tener en el sector.

Qué lugar ocupa EOS-X Space en el mercado global de turismo espacial

El movimiento de EOS-X Space se produce en un segmento que busca diferenciarse de los vuelos suborbitales en cohete de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, o Virgin Galactic. Los globos estratosféricos son presentados como una alternativa más accesible y con menor impacto ambiental que los sistemas de propulsión convencional.

Con esta operación, EOS-X Space y Space Perspective conforman el tercer gran operador global de turismo espacial privado. Lo concreto es que la consolidación en Nueva York le posibilitará posicionarse cerca de los flujos de capital institucional que definen el futuro del sector aeroespacial comercial, en un momento en que la industria atraviesa una fase de maduración acelerada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.