Quién ganó las elecciones a gobernador en Nueva Jersey 2025

Las elecciones generales en Nueva Jersey dieron la victoria a Mikie Sherrill en los comicios celebrados el martes 4 de noviembre. Con el 64% del total de votos escrutados, se impuso sobre el republicano Jack Ciatarelli. La demócrata centró su campaña en mejorar la asequibilidad de los residentes de Nueva Jersey.

Resultados de las elecciones en Nueva Jersey

Los votantes de Nueva Jersey eligieron a Sherrill como nueva gobernadora estatal en los comicios del martes 4 de noviembre. Las urnas permanecieron abiertas durante la jornada electoral entre las 6 horas y las 20 hs (hora local), para decidir entre la demócrata y el republicano.

Ciattarelli representó al Partido Republicano en las elecciones en Nueva Jersey Facebook/Jack Ciattarelli

En tanto, la votación anticipada tuvo lugar del 25 de octubre al 2 de noviembre, donde los electores pudieron ejercer su derecho en las urnas de 10 a 20 hs de lunes a sábado y de 10 a 18 hs los domingos, según detalló el sitio web de los comicios.

En las elecciones del 4 de noviembre, los electores optaron también por los representantes de 80 escaños en la Asamblea General de Nueva Jersey, así como también por el alcalde de Jersey City.

Mikie Sherrill representó al Partido Demócrata en las elecciones en Nueva Jersey Heather Khalifa� - FR172147 AP�

Fuerte rivalidad en la carrera por las elecciones a gobernador en Nueva Jersey

La elección a gobernador en Nueva Jersey protagonizó una carrera muy reñida, con márgenes estrechos en las últimas encuestas y sondeos analizados antes de la votación.

Del Partido Republicano, Jack Ciattarelli, oriundo de Massachusetts, se presentó como un fuerte líder con formación en contabilidad por la Universidad de Seton Hall. Su trayectoria incluye cargos en el Consejo Municipal de Rarita, la Junta de Concejales del Condado de Somerset y la presentación a las elecciones estatales de 2022 contra Phil Murphy.

Sus propuestas se basaron en limitar los impuestos a la propiedad, reducir el gasto estatal un 30%, implementar medidas para frenar la inflación y la congelación del impuesto a la vivienda para adultos mayores.

Sherrill y Ciattarelli se enfrentaron en las elecciones a gobernador en Nueva Jersey AP Photo/Mary Altaffer/ Ted Shaffrey

Del Partido Demócrata, Mikie Sherrill, nacida en Virginia, consolidó un perfil de liderazgo al formar parte de la primera promoción de mujeres elegibles para roles de combate en barcos y aviones con tan solo 22 años. Su trayectoria consagró su paso por la Armada de EE.UU., la Fiscalía Federal del estado y su ingreso en la Cámara de Representantes.

Su candidatura se centró en reducir los costos para las familias y la lucha por la libertad reproductiva en Nueva Jersey.

Cuándo asumirá el cargo el nuevo gobernador de Nueva Jersey

El artículo V de la Constitución del estado dictamina que el gobernador toma posesión del cargo al mediodía del tercer martes de enero siguiente a su elección. Esta fecha corresponderá al 20 de enero de 2026.

Según un sondeo de AtlasIntel realizado a fines de octubre, las elecciones se definieron potencialmente por temas económicos principalmente, con el 66,3% de los electores que resaltó la inflación y el costo de vida como factores importantes a la hora de votar. Otros fueron:

La carga impositiva.

La economía y el mercado laboral.

La inmigración.

La educación.

Cuál fue el papel de Trump en las elecciones en Nueva Jersey

Donald Trump jugó un papel relevante en los comicios con efectos en ambos candidatos. Es que el presidente de Estados Unidos le otorgó su apoyo al republicano en redes sociales.

“Jack Ciattarelli es un ganador para Nueva Jersey“, expresó Trump en una publicación de Truth Social el 20 de octubre pasado, en la que instó a los electores a votar por ese candidato. Asimismo, criticó las propuestas de su rival, Sherrill.

La publicación de Donald Trump para respaldar a Jack Ciattarelli de cara a las elecciones de Nueva Jersey @realdonaldtrump

En una encuesta de Rutgers-Eagleton Poll, el 78% de los demócratas había considerado que Trump era un factor importante para ellos, frente a un 38% de los electores republicanos. En lo que respecta a los independientes, cuatro de diez consideraron que el mandatario nacional influía en su determinación.