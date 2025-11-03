Cuándo será la Luna llena en noviembre 2025

Durante noviembre de 2025 se registrarán un par de fenómenos astronómicos importantes y la Superluna del Castor es uno de los más destacados, ya que se trata de la Luna llena más grande del año. La hora exacta en la que podrá verse en todo su esplendor desde Estados Unidos ha sido calculada por expertos.

Fecha y hora de la Luna llena de noviembre de 2025

Desde los primeros días de noviembre de 2025 se puede ver la Superluna del Castor, aunque su punto máximo tendrá lugar en la madrugada del día miércoles 5 del mismo mes, de acuerdo con Star Walk.

La Luna llena de noviembre de 2025 es la Superluna más grande del año (Archivo) Shutterstock

La fase llena de la Luna se registra cuando el satélite terrestre se encuentra en oposición al Sol. Y puede observarse a simple vista totalmente iluminada, aunque tiene una hora en la que alcanza su pico máximo, podrá verse durante toda la noche.

En Estados Unidos, la Superluna del Castor estará presente desde la mañana del 5 de noviembre, cuando alcance su pico se encontrará por debajo del horizonte y no será visible, así que es recomendable observar el cielo una noche antes o una noche después, según Time and Date.

Por qué la Luna llena de noviembre es la Superluna del Castor

La Superluna de noviembre de 2025 recibe este nombre por ser una de las más brillantes del año, y por brindar a los castores la iluminación adecuada para trabajar de noche, ya que estos animales construyen sus diques durante las noches y se preparan para el invierno, de acuerdo con National Geographic.

En Norteamérica también se trataba de la temporada en la que se cazaban a estos mamíferos para así utilizar sus pieles gruesas para hacer abrigos y otras prendas que protegieran de las bajas temperaturas.

La Superluna del Castor se registrará el 5 de noviembre de 2025 (Archivo) Shutterstock

Aunque este 2025, este fenómeno astronómico también recibe el nombre de Luna del Cazador, por ser la siguiente a la Luna de Cosecha, que cada tres años cae en octubre.

La Luna llena de noviembre de 2025 también se conoce por ser la más grande del año, de acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, debido a que es la más cercana a la Tierra.

Aunque los astrónomos calcularon que aparecerá en el cielo a las 8.19 hs (tiempo del Este de EE.UU.) el 5 de noviembre, se podrá observar desde la noche del martes 4 de noviembre, aunque su aparición en el horizonte dependerá del lugar en el que se encuentre en observador.

La Luna del Castor recibe este nombre por coincidir con la época en la que estos animales construyen diques para recibir el invierno (Pexels/Denitsa Kireva)

Esta es una de las tres Superlunas que existen al año, aunque son considerablemente más grandes que las del resto del año, normalmente esta diferencia es imperceptible para el ojo humano.

Fechas de las fases de la luna en noviembre y diciembre 2025

El calendario lunar de cada mes tiene diferentes usos, debido a que marca con exactitud los cambios que experimentará el satélite natural de la Tierra durante las próximas semanas.

Durante noviembre de 2025, las fases de la luna serán:

Luna gibosa creciente , del 1 al 4 de noviembre

, del 1 al 4 de noviembre Superluna del Castor , el 5 de noviembre

, el 5 de noviembre Luna gibosa menguante , del 6 al 11 de noviembre

, del 6 al 11 de noviembre Tercer trimestre o cuarto menguante , el 12 de noviembre

, el 12 de noviembre Luna menguante , del 13 al 19 de noviembre

, del 13 al 19 de noviembre Luna nueva , el 20 de noviembre

, el 20 de noviembre Luna creciente , del 21 al 27 de noviembre

, del 21 al 27 de noviembre Primer trimestre o cuarto creciente , el 28 de noviembre

, el 28 de noviembre Luna gibosa creciente, el 29 y 30 de noviembre

Calendario de las fases de la luna durante noviembre de 2025 (Web/starwalk.space)

Respecto al calendario lunar para el último mes del año, StarWalk indica que

Luna llena, el 4 de diciembre

el 4 de diciembre Cuarto menguante será el 11 de diciembre

será el 11 de diciembre Luna nueva será el 20 de diciembre

será el 20 de diciembre Cuarto creciente será el 27 de diciembre

La Luna llena de diciembre es la última Superluna de 2025, y será casi 8% más grande que una común, además de que se posicionará en la constelación de Tauro.