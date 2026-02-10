Quién es Adrienne E. Adams: la “número dos” de Hochul en las elecciones 2026 para gobernar Nueva York

Recientemente, Kathy Hochul anunció quién la acompañará en la fórmula durante las elecciones a gobernador de Nueva York que se realizarán en este 2026. La elegida fue Adrienne Eadie Adams, quien hasta 2025 era integrante del Concejo Municipal de la Gran Manzana. Además de una amplia trayectoria en la función pública, la candidata a vicegobernadora enfrentó a Zohran Mamdani.

El pasado de Adrienne Adams, la candidata a vicegobernadora de Hochul en Nueva York

La nueva compañera de fórmula de la actual gobernadora neoyorquina tiene recorrido en la política. En la plataforma Adrienne For The People, la cual lanzó en 2025 para su postulación a alcalde de la Gran Manzana, detalla su biografía.

Adrianne Adams tiene un amplio recorrido en la política de Nueva York Instagram @adriennetoyou

Según cuenta en el sitio web, Adams se crio en el vecindario de Hollis, ubicado en Queens. Dado que es hija de trabajadores sindicalizados, dice que tiene el deseo de que “todos los neoyorquinos puedan criar una familia y que sus hijos puedan permitirse quedarse”.

En el ámbito laboral, trabajó durante casi 20 años en el sector privado como capacitadora ejecutiva y de cuidado infantil. En 2017, comenzó su recorrido en el sector público cuando asumió su cargo en el Concejo Municipal de Nueva York en representación del Distrito 28.

En ese puesto permaneció hasta el 1° de enero de 2026, cuando terminó su mandato, por lo que abandonó su cargo. Ahora, será candidata a vicegobernadora junto a Hochul primero en las elecciones primarias del 23 de junio y luego, si la fórmula resulta ganadora, en los comicios generales del 3 de noviembre.

Adrianne Adams acompañará a Kathy Hochul en las elecciones a gobernador de Nueva York de 2026 Fotomontaje: X de Adams y Hochul

Así anunció Hochul a Adrienne Adams como su candidata a vicegobernadora

La presentación oficial la hizo la gobernadora a partir de una publicación en su cuenta de X. “Anuncio emocionante: tengo compañera de fórmula”, anunció Hochul.

A continuación, procedió a destacar las virtudes de quien la acompañará en los comicios: “Elegí a una neoyorquina del sureste de Queens. Alguien que creció en un hogar sindicalista, igual que yo. Una luchadora que sabe cómo defender a Nueva York”.

“Bienvenida al equipo, mi amiga, y nuestra próxima vicegobernadora, Adrianne E. Adams”, cerró la mandataria en el mensaje. Poco después, llegó la respuesta de la nueva candidata.

Los mensajes de Adrienne Adams y Kathy Hochul sobre la fórmula para las elecciones a gobernador en Nueva York X:Adrienne Adams

También a través de un posteo en X, Adams manifestó su alegría y definió como “un honor” acompañar a Hochul en las elecciones de 2026. “Estoy lista para ganar estas elecciones, reducir costos, proteger a los neoyorquinos y poner el dinero de vuelta en sus bolsillos”, expresó.

Adrianne Adams enfrentó a Mamdani en las elecciones a alcalde de Nueva York

Más allá de su experiencia en el Concejo Municipal, la candidata a vicegobernadora se enfrentó al actual alcalde de Nueva York en las elecciones de 2025.

Según detalla Ballotpedia, ambos fueron parte de la lista de candidatos en la primaria demócrata para elegir al mandatario de la Gran Manzana. En aquel entonces, Adams obtuvo poco más del 4% de los votos y quedó en cuarto lugar detrás de Mamdani, Andrew Cuomo y Brad Lander.

Con su nueva postulación para los comicios de 2026, la candidata a vicegobernadora espera ocupar un rol estatal a partir de 2027.