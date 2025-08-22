Elecciones a la alcaldía de Nueva York de 2025: el lugar que ocupa Zohran Mamdani vs. Andrew Cuomo, según una nueva encuesta
Un sondeo reciente revela que Zohran Mamdani amplió su ventaja frente a Andrew Cuomo y otros candidatos, aunque también dejó una advertencia para el demócrata
El demócrata Zohran Mamdani mantiene la delantera en la contienda por la alcaldía de Nueva York, a pesar de su postura pasada contra la policía, según una nueva encuesta de American Pulse Research & Polling. El estudio se realizó entre el 14 y el 19 de agosto e incluyó 638 votantes probables, con un margen de error del 3,9%.
Zohran Mamdani lidera la intención de voto en Nueva York
De acuerdo con el último sondeo, la ventaja de Mamdani sobre Cuomo creció de seis a 12 puntos respecto al sondeo previo de julio, mientras que el respaldo al exgobernador se redujo tras perder la primaria demócrata.
El estudio ubica a los cuatro principales candidatos de la siguiente manera:
- El demócrata Zohran Mamdani: 36,9% de apoyo
- El exgobernador Andrew Cuomo: 24,6% de apoyo
- El republicano Curtis Sliwa: 16,8% de apoyo
- El actual alcalde Eric Adams: 11,4% de apoyo
“Zohran Mamdani sigue siendo el candidato a vencer”, afirmó el encuestador principal Dustin Olson a New York Post. Sin embargo, agregó: “Este nuevo sondeo también indica que aún puede ser derrotado. Cuando el crimen y la seguridad pública entran en la conversación, se muestra su techo”.
Opiniones de los votantes sobre seguridad y la policía de Nueva York
El 58,4% de los consultados afirmó que las posturas previas de Mamdani a favor de recortar fondos policiales y eliminar un grupo estratégico del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) los hace menos propensos a apoyarlo.
Además, más votantes dijeron que preferirían respaldar a “cualquier otro” antes que a él, por una diferencia de seis puntos porcentuales, al conocer sus declaraciones contra la Policía de Nueva York.
Ahora, el propio Mamdani aseguró que ya no respalda su anterior propuesta de recortes al financiamiento policial. Sin embargo, el 45% de los encuestados dijo que sus políticas son “demasiado extremas”.
La imagen negativa de Cuomo, Adams y Sliwa
En cuanto a la imagen, Mamdani fue el único candidato con un saldo positivo: 47,8% lo ve con buenos ojos frente a un 43,6% que lo evalúa de manera negativa. En cambio, sus rivales enfrentan un escenario adverso:
- Andrew Cuomo tiene un 55% de opinión negativa
- Eric Adams cuenta con un 65% de rechazo
- Curtis Sliwa ostenta un 45% de imagen desfavorable
Aun así, el escenario puede modificarse de acá al 4 de noviembre, ya que Mamdani probablemente enfrentará millones en anuncios de ataque en su contra y un mayor escrutinio público por ser el favorito.
Factores políticos que afectan a Cuomo y Adams
Un 68,7% de los encuestados aclaró que era menos propenso a votar por Adams tras la decisión del Departamento de Justicia de Donald Trump de retirar los cargos de corrupción en su contra.
Por otro lado, en el caso de Cuomo, el 53% señaló como motivo negativo la ley de fianza sin efectivo aprobada durante su gestión como gobernador, además de las acusaciones por acoso sexual por las que dimitió el 2021.
Además, el encuestador Olson advirtió que el apoyo a Mamdani y Sliwa podría estar subestimado, mientras que el de Cuomo y Adams aparecería inflado. Esto se debe a que Mamdani y Sliwa figuran en la parte superior de la boleta por ser candidatos oficiales de sus partidos, mientras que Cuomo y Adams aparecen más abajo en líneas independientes.
Escenarios en las elecciones de Nueva York sin algunos candidatos
La encuesta también evaluó escenarios alternativos:
- Si Sliwa se retirara, Mamdani reuniría 38,3% contra 32,3% de Cuomo y 20,4% de Adams.
- Si Adams saliera de la contienda, Mamdani alcanzaría 38,5%, Cuomo 30,3% y Sliwa 23%.
En cuanto a la base partidaria, Mamdani suma 48% entre los demócratas, lo que muestra que aún puede ampliar su apoyo. Por su parte, Sliwa obtuvo 53% entre los republicanos, con posibilidad de crecer si consolida su electorado.
Comparación con otras encuestas recientes en Nueva York
Otra encuesta, en este caso de Gotham Polling & Analytics/AARP, publicada un día antes, también mostró a Mamdani con ventaja de dos dígitos. Sin embargo, el estudio advirtió que más votantes comenzaban a desencantarse con su figura, lo que abre interrogantes sobre su desempeño de cara al 4 de noviembre.
