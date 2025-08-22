Elecciones a la alcaldía de Nueva York de 2025: el lugar que ocupa Zohran Mamdani vs. Andrew Cuomo, según una nueva encuesta

El demócrata Zohran Mamdani mantiene la delantera en la contienda por la alcaldía de Nueva York, a pesar de su postura pasada contra la policía, según una nueva encuesta de American Pulse Research & Polling. El estudio se realizó entre el 14 y el 19 de agosto e incluyó 638 votantes probables, con un margen de error del 3,9%.

Zohran Mamdani lidera la intención de voto en Nueva York

De acuerdo con el último sondeo, la ventaja de Mamdani sobre Cuomo creció de seis a 12 puntos respecto al sondeo previo de julio, mientras que el respaldo al exgobernador se redujo tras perder la primaria demócrata.

Zohran Mamdani consolidó su liderazgo en las encuestas y amplió la diferencia con Andrew Cuomo a 12 puntos en la carrera por la alcaldía de Nueva York Foto Facebook Zohran Kwame Mamdani

El estudio ubica a los cuatro principales candidatos de la siguiente manera:

El demócrata Zohran Mamdani : 36,9% de apoyo

: de apoyo El exgobernador Andrew Cuomo : 24,6% de apoyo

: de apoyo El republicano Curtis Sliwa : 16,8% de apoyo

: de apoyo El actual alcalde Eric Adams: 11,4% de apoyo

“Zohran Mamdani sigue siendo el candidato a vencer”, afirmó el encuestador principal Dustin Olson a New York Post. Sin embargo, agregó: “Este nuevo sondeo también indica que aún puede ser derrotado. Cuando el crimen y la seguridad pública entran en la conversación, se muestra su techo”.

Opiniones de los votantes sobre seguridad y la policía de Nueva York

El 58,4% de los consultados afirmó que las posturas previas de Mamdani a favor de recortar fondos policiales y eliminar un grupo estratégico del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) los hace menos propensos a apoyarlo.

Además, más votantes dijeron que preferirían respaldar a “cualquier otro” antes que a él, por una diferencia de seis puntos porcentuales, al conocer sus declaraciones contra la Policía de Nueva York.

Ahora, el propio Mamdani aseguró que ya no respalda su anterior propuesta de recortes al financiamiento policial. Sin embargo, el 45% de los encuestados dijo que sus políticas son “demasiado extremas”.

El 58,4% de los encuestados afirmó que las posturas de Mamdani sobre recortes policiales reducen su disposición a respaldarlo en noviembre KENA BETANCUR - AFP

La imagen negativa de Cuomo, Adams y Sliwa

En cuanto a la imagen, Mamdani fue el único candidato con un saldo positivo: 47,8% lo ve con buenos ojos frente a un 43,6% que lo evalúa de manera negativa. En cambio, sus rivales enfrentan un escenario adverso:

Andrew Cuomo tiene un 55% de opinión negativa

tiene un de opinión negativa Eric Adams cuenta con un 65% de rechazo

cuenta con un de rechazo Curtis Sliwa ostenta un 45% de imagen desfavorable

Aun así, el escenario puede modificarse de acá al 4 de noviembre, ya que Mamdani probablemente enfrentará millones en anuncios de ataque en su contra y un mayor escrutinio público por ser el favorito.

Factores políticos que afectan a Cuomo y Adams

Un 68,7% de los encuestados aclaró que era menos propenso a votar por Adams tras la decisión del Departamento de Justicia de Donald Trump de retirar los cargos de corrupción en su contra.

Por otro lado, en el caso de Cuomo, el 53% señaló como motivo negativo la ley de fianza sin efectivo aprobada durante su gestión como gobernador, además de las acusaciones por acoso sexual por las que dimitió el 2021.

Además, el encuestador Olson advirtió que el apoyo a Mamdani y Sliwa podría estar subestimado, mientras que el de Cuomo y Adams aparecería inflado. Esto se debe a que Mamdani y Sliwa figuran en la parte superior de la boleta por ser candidatos oficiales de sus partidos, mientras que Cuomo y Adams aparecen más abajo en líneas independientes.

Según el encuestador Dustin Olson, el apoyo a Cuomo y Adams aparecería inflado por su ubicación en la boleta electoral Foto de instagram de andrewcuomo / ericadams

Escenarios en las elecciones de Nueva York sin algunos candidatos

La encuesta también evaluó escenarios alternativos:

Si Sliwa se retirara, Mamdani reuniría 38,3% contra 32,3% de Cuomo y 20,4% de Adams.

se retirara, Mamdani reuniría contra de Cuomo y de Adams. Si Adams saliera de la contienda, Mamdani alcanzaría 38,5%, Cuomo 30,3% y Sliwa 23%.

En cuanto a la base partidaria, Mamdani suma 48% entre los demócratas, lo que muestra que aún puede ampliar su apoyo. Por su parte, Sliwa obtuvo 53% entre los republicanos, con posibilidad de crecer si consolida su electorado.

Comparación con otras encuestas recientes en Nueva York

Otra encuesta, en este caso de Gotham Polling & Analytics/AARP, publicada un día antes, también mostró a Mamdani con ventaja de dos dígitos. Sin embargo, el estudio advirtió que más votantes comenzaban a desencantarse con su figura, lo que abre interrogantes sobre su desempeño de cara al 4 de noviembre.