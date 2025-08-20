¿Adiós Eric Adams? La nueva encuesta que pronostica un impactante cambio de rumbo en la ciudad de Nueva York

La organización AARP New York y la compañía Gotham Polling & Analytics realizaron una encuesta para conocer quién es el candidato que mejor se perfila para ganar las elecciones por la alcaldía de la ciudad de Nueva York. En dicho sondeo, Zohran Mamdani se impuso con autoridad en la intención de voto, con amplia diferencia.

Uno por uno, los resultados de la nueva encuesta en Nueva York

La encuesta se realizó el pasado 11 de agosto de 2025. Allí, obtuvieron más de 1376 respuestas por parte de los posibles votantes para la contienda. Entre este grupo, Mamdani -ganador de las primarias demócratas- acumuló el 42% de la intención de voto.

Mamdani ganó las elecciones primarias del Partido Demócrata en Nueva York con el 56.4% de los votos Foto Facebook Zohran Kwame Mamdani

Seguido a Mamdani se ubicó Andrew Cuomo, exgobernador del estado de Nueva York, con un 23%. El candidato republicano Curtis Sliwa obtuvo el tercer lugar con una aprobación del 17%. Eric Adams, actual alcalde de NYC, cerró la encuesta con apenas un 9%, sin contar candidatos por debajo del 2%.

El bajo porcentaje de Eric Adams en la reciente encuesta

El actual alcalde de Nueva York contó con poca aprobación por parte de los encuestados. Según consignó el sondeo de opinión, Eric Adams cuenta con solo el 9% de los votos, lo que lo convierte en uno de los candidatos con menor tracción en la contienda.

Los bajos resultados hasta la fecha se deben a un conjunto de factores. Sobre todo, su gestión actual en la alcaldía, ya que el 53% de los encuestados considera que la ciudad está en un mal camino.

El actual alcalde fue acusado el año pasado de aceptar sobornos y solicitar contribuciones ilegales a campañas Archivo

Asimismo, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) acusó a Adams de “soborno, financiación de campañas y conspiración” a través de la obtención de beneficios indebidos e ilegales por parte de extranjeros. Esto casi provoca su destitución del cargo por parte de Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York.

“La presunta conducta en el Ayuntamiento, denunciada en las últimas dos semanas, es preocupante y no puede ignorarse. He invitado a líderes clave a reunirse conmigo en mi oficina de Manhattan para conversar sobre el camino a seguir, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la ciudad de Nueva York”, expresaba Hochul en un comunicado de prensa a comienzos de este año.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, consideró destituir a Adams de su cargo a principios de este año Associated Press

Ante estos factores, Adams se enfocó en frenar el ascenso de Mamdani a través del reconocimiento de sus “errores”. “Les debo a los neoyorquinos que les cuenten mi historia y que hagamos campaña”, expresó el candidato independiente en una entrevista con Politico, según consignó Fox 5.

Las propuestas clave de Zohran Mamdani para NYC

El congresista cuenta con cinco propuestas clave en caso de ganar la alcaldía de la Gran Manzana, según estipula su sitio web: