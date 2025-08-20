¿Adiós Eric Adams? La nueva encuesta que pronostica un impactante cambio de rumbo en la ciudad de Nueva York
Zohran Mamdani, ganador de las elecciones primarias del Partido Demócrata, se perfila como el gran favorito de los neoyorquinos para convertirse en alcalde
- 3 minutos de lectura'
La organización AARP New York y la compañía Gotham Polling & Analytics realizaron una encuesta para conocer quién es el candidato que mejor se perfila para ganar las elecciones por la alcaldía de la ciudad de Nueva York. En dicho sondeo, Zohran Mamdani se impuso con autoridad en la intención de voto, con amplia diferencia.
Uno por uno, los resultados de la nueva encuesta en Nueva York
La encuesta se realizó el pasado 11 de agosto de 2025. Allí, obtuvieron más de 1376 respuestas por parte de los posibles votantes para la contienda. Entre este grupo, Mamdani -ganador de las primarias demócratas- acumuló el 42% de la intención de voto.
Seguido a Mamdani se ubicó Andrew Cuomo, exgobernador del estado de Nueva York, con un 23%. El candidato republicano Curtis Sliwa obtuvo el tercer lugar con una aprobación del 17%. Eric Adams, actual alcalde de NYC, cerró la encuesta con apenas un 9%, sin contar candidatos por debajo del 2%.
El bajo porcentaje de Eric Adams en la reciente encuesta
El actual alcalde de Nueva York contó con poca aprobación por parte de los encuestados. Según consignó el sondeo de opinión, Eric Adams cuenta con solo el 9% de los votos, lo que lo convierte en uno de los candidatos con menor tracción en la contienda.
Los bajos resultados hasta la fecha se deben a un conjunto de factores. Sobre todo, su gestión actual en la alcaldía, ya que el 53% de los encuestados considera que la ciudad está en un mal camino.
Asimismo, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) acusó a Adams de “soborno, financiación de campañas y conspiración” a través de la obtención de beneficios indebidos e ilegales por parte de extranjeros. Esto casi provoca su destitución del cargo por parte de Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York.
“La presunta conducta en el Ayuntamiento, denunciada en las últimas dos semanas, es preocupante y no puede ignorarse. He invitado a líderes clave a reunirse conmigo en mi oficina de Manhattan para conversar sobre el camino a seguir, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la ciudad de Nueva York”, expresaba Hochul en un comunicado de prensa a comienzos de este año.
Ante estos factores, Adams se enfocó en frenar el ascenso de Mamdani a través del reconocimiento de sus “errores”. “Les debo a los neoyorquinos que les cuenten mi historia y que hagamos campaña”, expresó el candidato independiente en una entrevista con Politico, según consignó Fox 5.
Las propuestas clave de Zohran Mamdani para NYC
El congresista cuenta con cinco propuestas clave en caso de ganar la alcaldía de la Gran Manzana, según estipula su sitio web:
- Congelar el alquiler: Mamdani tiene como objetivo principal congelar los alquileres inquilinos y utilizar dichos recursos para construir nuevas viviendas.
- Autobuses gratuitos: prevé eliminar el cobro de las tarifas y construir carriles prioritarios.
- Cuidado infantil: Mamdani busca brindar atención para niños entre 6 semanas a 5 años de manera gratuita. Para ello, aumentará el sueldo de los cuidadores infantiles.
- Impuestos a los neoyorquinos más adinerados: busca agregar un tributo del 2% a las personas que ganen más de US$1 millón al año.
- Mejora en la seguridad: el congresista quiere crear el Departamento de Seguridad Comunitaria para prevenir la violencia en la ciudad.
