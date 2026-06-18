Elecciones en Nueva York: se acerca la primaria y Blakeman apunta contra Hochul: “Le roba a los más vulnerables”

Bruce Blakeman, precandidato republicano a gobernador de Nueva York, acusó a Kathy Hochul de perjudicar a beneficiarios de Medicaid en un mensaje en redes sociales, donde volvió a cuestionar la gestión de la actual gobernadora. Las primarias estatales están programadas para el próximo martes 23 de junio y la elección general para el 3 de noviembre.

Blakeman acusa a Hochul por el manejo de Medicaid de Nueva York

El ejecutivo del condado de Nassau compartió una imagen en la que vinculó a la gobernadora con presuntas irregularidades administrativas relacionadas con fondos destinados al sistema de salud.

La acusación que compartió Blakeman sobre la gobernadora de Nueva York X @NassauExec

“Cada dólar que se pierde por el fraude administrativo de Hochul es un dólar que debería haberse destinado al cuidado de los pacientes”, escribió el republicano.

También sostuvo que los recursos involucrados deberían beneficiar a personas de bajos ingresos, adultos mayores y otros grupos que dependen de Medicaid para acceder a cobertura médica.

Según la imagen difundida por el candidato, las acusaciones hacen referencia a un millonario contrato sanitario y a un programa vinculado con Medicaid por aproximadamente US$11.000 millones.

Las declaraciones fueron publicadas después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda civil contra el Departamento de Salud de Nueva York, el director estatal de Medicaid y PPL (Public Partnerships, LLC).

El candidato republicano por la gobernación acusó a Hochul de utilizar el dinero de los neoyorquinos como "su alcancía" Imagen ilustrativa generada con IA

Las auditorías a Medicaid que Blakeman promete si gana la elección en Nueva York

Además de cuestionar a la administración estatal, el republicano aprovechó el mensaje para presentar algunas de las medidas que impulsaría en caso de ganar la elección.

“Como gobernador, auditaré Medicaid, pondré fin a la corrupción de favores políticos y me aseguraré de que el dinero de los contribuyentes llegue a los pacientes y no a los donantes políticos”, afirmó.

En intervenciones anteriores, el dirigente también criticó la presión fiscal y el elevado costo de vida en Nueva York. Asimismo, aseguró que durante su gestión evitó aumentos impositivos por US$150 millones que habían sido planificados por la administración anterior, y convirtió al condado en “el más seguro de Estados Unidos”.

Elecciones de Nueva York 2026: Hochul y Blakeman llegan sin rivales a la primaria

El enfrentamiento ocurre mientras ambos referentes consolidan sus perfiles de cara a la carrera por la gobernación.

Según el calendario electoral del estado, las primarias del 23 de junio de 2026 definirán candidaturas para distintos cargos federales, estatales y municipales. Mientras tanto, Hochul y Blakeman aparecen como las principales figuras de sus respectivos espacios rumbo a la elección de noviembre.

El republicano ganó visibilidad durante los últimos meses tras recibir el respaldo público del presidente Donald Trump. Durante un acto en Rockland Community College, el mandatario lo presentó ante simpatizantes conservadores como una de las figuras que el partido busca fortalecer en Nueva York, según informó Newsday.

Entre las principales preocupaciones de numerosos votantes figuran los impuestos, el costo de vida y la seguridad pública, temas que dominan buena parte del debate político en Long Island y el valle del Hudson.

La actual gobernadora busca un nuevo mandato después de imponerse en las elecciones de 2022, mientras que Blakeman intenta que el Partido Republicano retome el control de Albany, luego de más de dos décadas de control demócrata.