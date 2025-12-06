En Nueva York: cómo solicitar hasta US$996 para ayuda en pagos de calefacción durante el invierno

Debido al clima frío y el aumento en el precio de los servicios, muchas familias en Nueva York necesitan apoyo para pagar la calefacción. Afortunadamente, el estado puso a disposición el Programa de Asistencia de Energía para el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés), una ayuda clave para los hogares de bajos recursos que califiquen bajo una serie de condiciones preestablecidas.

Cómo solicitar la ayuda en pagos de calefacción en Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció el programa HEAP, que brinda un beneficio de US$996 para pagar el costo de la calefacción, señaló Telemundo.

Las personas que clasifiquen al programa HEAP pueden recibir una asistencia de hasta US$996 para afrontar estos gastos de calefacción (Archivo) Shutterstock - Shutterstock

Para solicitar la ayuda en Nueva York, se debe llamar a la línea 1-800-342-9871. Otra manera es realizar el trámite en línea a través del sitio access.nyc.gov, y en caso de vivir fuera en myBenefits.ny.gov.

La ayuda, también se puede solicitar en persona, en la oficina local de HEAP o enviar la solicitud al correo: HRA/HEAP – PO Box 1401, Church Street Station, Nueva York, NY 10008.

Los neoyorquinos de bajos ingresos pueden pedir asistencia para calefacción desde el 1 de diciembre de 2025. El beneficio está programado para comenzar el 2 de enero de 2026.

Para aplicar a la ayuda se necesitan documentos como un comprobante de residencia e identificación con fotografía de cada miembro del hogar (Achivo) Unsplash

Muchos hogares recibirán el pago de manera automática, gracias a su participación en otros programas sociales, como SNAP o Asistencia Temporal, consignó El Diario NY.

Documentos necesarios para solicitar la ayuda de US$996

Desde el sitio oficial del Gobierno de Nueva York, informaron que, para solicitar la ayuda, es necesario contar con los siguientes documentos:

Comprobante de domicilio a través de documentos como recibo de alquiler con domicilio, copia del contrato de arrendamiento con domicilio. Recibo de agua, alcantarillado o impuestos, póliza de seguro de vivienda o bien recibo de hipoteca, escritura o recibo de servicios públicos.

a través de documentos como recibo de alquiler con domicilio, copia del contrato de arrendamiento con domicilio. Recibo de agua, alcantarillado o impuestos, póliza de seguro de vivienda o bien recibo de hipoteca, escritura o recibo de servicios públicos. Una factura actual de combustible o servicios públicos , o una declaración del arrendador que indique que la calefacción o los servicios públicos están incluidos en el alquiler.

, o una declaración del arrendador que indique que la calefacción o los servicios públicos están incluidos en el alquiler. Recibos de pago recientes que comprueben los ingresos mensuales totales actuales de todos los miembros del hogar.

Para cada persona en su hogar, se necesita uno de los siguientes documentos: identificación con foto, licencia de conducir, acta de nacimiento o de bautismo, expediente escolar, pasaporte o documentación que documente la discapacidad de cualquier miembro de su hogar.

Qué beneficios cubre el HEAP y cuánto dinero pueden recibir los hogares

El programa HEAT permite cubrir el costo de calefacción de hogares que cumplen con los límites de ingreso establecidos por el estado. El apoyo puede utilizarse para pagar: electricidad, gas natural, petróleo, carbón, propano, madera o pellets de madera, queroseno y maíz.

El HEAT es financiado por el gobierno federal y se otorga un pago para ayudar a los hogares a pagar sus facturas de calefacción (Archivo) Freepik

Los montos de los beneficios varían según los ingresos, el tamaño del hogar, la fuente de calefacción y si en el hogar hay un miembro vulnerable (con un máximo de US$996).

Una familia de cuatro personas puede tener un ingreso bruto mensual máximo de US$6680 o un ingreso bruto anual de US$80.165 y, aun así, calificar para la asistencia, informó Univision.

Quiénes pueden recibir los beneficios del HEAP

Desde la página de Gobierno de Nueva York, indicaron que, para ser elegible para este programa, se deben dar las siguientes condiciones:

Los miembros del hogar deben ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros que cumplen los requisitos.

que cumplen los requisitos. Proporcionar un número de Seguro Social válido para cada miembro del hogar.

válido para cada miembro del hogar. Recibir beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal o Ingreso de Seguridad Suplementario.

(SNAP), Asistencia Temporal o Ingreso de Seguridad Suplementario. El ingreso familiar mensual es igual o inferior a las pautas de ingresos HEAP.

es igual o inferior a las pautas de ingresos HEAP. También pueden ser elegibles personas que sean dueños de una casa, paguen la calefacción como parte del alquiler o tengan dinero en el banco, acciones, bonos u otros recursos.