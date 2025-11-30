El tipo de magnesio que puede ayudar a dormir mejor a quienes trabajan de noche

En Estados Unidos, el trabajo por la noche o en horarios considerados inusuales por fuera del estándar es una cuestión que afecta principalmente a los inmigrantes. Dado el riesgo de desarrollar malos hábitos de sueño y los problemas de salud que eso trae aparejado, es importante conocer las herramientas para evitarlos; y una de ellas es un tipo específico de magnesio.

Los latinos tienen mayores posibilidades de trabajar de noche en EE.UU.

Un estudio del New American Economy que citó el American Inmigration Council reveló que, en iguales condiciones que sus pares estadounidenses, los migrantes que residen en el país norteamericano tienen mayores posibilidades de ser designados a “horarios inusuales” de trabajo.

Latinos tienen mayores posibilidades de ser designados a horarios nocturnos de trabajo Freepik

En esa línea, la investigación de 2017 mencionó que los extranjeros tienen mayores probabilidades de tener turnos los fines de semana. Pero, con respecto al horario, arrojó los siguientes datos:

Los migrantes tenían un 15,6% más de probabilidades de no tener un horario de trabajo estándar en comparación con empleados similares nacidos en EE.UU.

de en comparación con empleados similares nacidos en EE.UU. La cifra se refleja tanto en empleos calificados ( 10,1% más de posibilidades para los extranjeros ) como en no calificados (18,2% más).

) como en no calificados (18,2% más). La tendencia es más clara al separar por género. En las mujeres inmigrantes, el porcentaje sube al 24,2% al comparar con las trabajadoras nacidas en Estados Unidos.

Turnos nocturnos en EE.UU.: efectos en la salud y riesgos para el sueño

Otro estudio, también realizado en 2017 entre expertos de EE.UU. y Canadá, señaló los efectos del trastorno del sueño por trabajo por turnos (SWSD, por sus siglas en inglés). Entre ellos, marcó consecuencias como problemas para dormir, somnolencia excesiva y fatiga.

Este problema de salud, que ataca principalmente a trabajadores nocturnos, suele asociarse con ansiedad, depresión y mala salud física y mental. Ante el riesgo de generar una calidad de vida deficiente por este tipo de horarios laborales, buscar la manera de conciliar el sueño se vuelve algo de enorme importancia.

Tener malos hábitos de sueño se relaciona con otros problemas de salud Shutterstock

El bisglicinato, un tipo de magnesio que ayuda a regular el sueño

Una investigación de los autores Julius Schuster, Igor Cycelskij, Adrian Lopresti y Andreas Hahn evaluó la efectividad del bisglicinato de magnesio en adultos que tenían problemas para conciliar el sueño.

Más allá de publicaciones previas que destacaban los beneficios del magnesio para un correcto descanso, este estudio de 2025 se enfocó específicamente en este tipo.

El bisglicinato de magnesio mostró ser efectivo para luchar contra el insomnio Foto: FreeP¡CK

Para llevarlo a cabo, 155 adultos que reportaban tener problemas de sueño fueron incorporados a la muestra. Un subgrupo recibió placebo y otro 250 mg de magnesio y 1523 mg de glicina durante cuatro semanas. El ensayo fue de doble ciego; es decir, ni el participante ni el investigador sabían a qué tratamiento estaba siendo expuesto cada individuo hasta que el estudio terminara.

A partir de eso, los autores destacaron:

Quienes recibieron bisglicinato de magnesio tuvieron una disminución mayor en las puntuaciones del Índice de Gravedad del Insomnio .

tuvieron una . Los efectos se presentaron principalmente dentro de los primeros 14 días y luego se mantuvieron.

y luego se mantuvieron. El magnesio se destacó por su función neural y su potencial en la producción de melatonina y reducción de los niveles de cortisol.

y su potencial en la producción de melatonina y reducción de los niveles de cortisol. Por su parte, en la glicina, el otro componente, destacó la capacidad de reducir la temperatura corporal central e interactuar con neurotransmisores.

En lo que respecta al insomnio, los autores consideraron que este tipo de magnesio mostró una mejora modesta pero estadísticamente significativa en los participantes del estudio.