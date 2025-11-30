Buenas noticias para Nueva York: el récord histórico que batió la ciudad sobre la salud de sus residentes

La esperanza de vida en la ciudad de Nueva York llegó a ser de 83,2 años en 2024, lo que representa la cifra más elevada en toda la historia de la región. El objetivo había sido planteado por el alcalde Eric Adams a través del llamado “Plan NYC Saludable”, que buscaba llegar a esos niveles antes de 2030.

La esperanza de vida en Nueva York alcanzó los niveles más altos de su historia

De acuerdo con ABC 7, después de haber alcanzado los 82,6 años entre 2019 y 2023, la expectativa de vida en la Gran Manzana escaló hasta los 83,2 años en 2024. Se trata de un récord absoluto en esa materia a nivel local.

La esperanza de vida en Nueva York superó los 83 años Imagen de Freepik

Las autoridades aseguraron que este histórico aumento se debe, principalmente, a una fuerte disminución en las tasas de mortalidad por COVID-19.

En tanto, en el estudio se advirtió que todavía hay algunas cosas por mejorar, como las desigualdades raciales que aparecen como una de las principales causas de muerte.

De todas maneras, Adams subrayó la importancia de las políticas que promovió en materia de salud y los resultados obtenidos. Entre otras cosas, resaltó los avances al abordar cuestiones como la dieta, las pruebas de detección del cáncer, la mortalidad materna y la violencia.

“Como siempre he dicho, no se trata solo de lo que llevas en el ADN, sino también de lo que comes. Y, como alguien que pasó de prediabético a una alimentación a base de plantas, sé que los neoyorquinos pueden mejorar su salud, esperanza y calidad de vida si se les dan las herramientas adecuadas”, enfatizó el alcalde, que le cederá el puesto a Zohran Mamdani en enero de 2026.

Eric Adams presumió los resultados de su plan de salud, lanzado en 2023 Seth Wenig - AP

En qué consiste el “Plan NYC Saludable” lanzado por Eric Adams en 2023

En un comunicado oficial, desde el gobierno neoyorquino resaltaron la importancia del “Plan NYC Saludable”, que tiene como objetivo “construir una ciudad más saludable que mejore y prolongue la vida de todos los neoyorquinos”.

“HealthyNYC es la visión de la ciudad para mejorar la esperanza de vida y crear una ciudad más saludable para todos. Podemos garantizar que todos los neoyorquinos puedan alcanzar su máximo potencial de salud, sin importar quiénes sean, de dónde provengan ni dónde vivan”, destaca el sitio oficial.

La Dra. Morse, comisionada interina del Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH, por sus siglas en inglés), explicó que el programa “sirvió de guía para elevar de forma equitativa la esperanza de vida de los neoyorquinos hasta su nivel más alto”.

Desde las autoridades neoyorquinas reconocieron que todavía tienen algunos factores por mejorar en materia de salud Associated Press

La funcionaria local consideró a la cifra como “una victoria enorme”, aunque enfatizó en que su trabajo “no ha terminado”. En ese sentido, sostuvo que, para tratar la desigualdad racial, es necesario realizar inversiones intencionadas y específicas en salud pública.

La importancia del “Plan NYC Saludable” en términos legislativos para Nueva York

En el mismo informe, Lynn Schulman, miembro del Consejo Municipal de Nueva York y presidenta del Comité de Salud del Consejo, destacó que el “Plan NYC Saludable” también fue importante porque le permitió a la Gran Manzana tener una mayor independencia en materia de salud.

“Al codificar HealthyNYC en la ley, el Consejo garantizó que esta labor no dependiera de ninguna administración en concreto, sino que se convirtiera en un compromiso permanente para ayudar a todos los neoyorquinos a vivir vidas más largas y saludable”, detalló Schulman.

Aun así, el funcionario mencionó la oportunidad de trabajar conjuntamente con el Departamento de Salud para mejorar el aspecto de la desigualdad en el acceso a los servicios.