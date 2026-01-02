En Nueva York: el plan de Kathy Hochul para eliminar un impuesto que beneficiaría a los trabajadores que reciben propinas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó varias medidas de asequibilidad, entre las que se incluye un nuevo plan para beneficiar a ciertos trabajadores. En específico, la propuesta busca eliminar el impuesto estatal sobre la renta de hasta 25.000 dólares en ganancias por propinas. Además, anunció un recorte para la clase media.

El plan de Kathy Hochul para eliminar impuestos para los trabajadores con propinas en Nueva York

La oficina de la gobernadora indicó en un comunicado de prensa que en su próxima propuesta de Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2027 formalizará una legislación que elimina los impuestos sobre la renta por ingresos por propinas del año fiscal 2026. El documento final se presentará a fines de enero.

El plan de Kathy Hochul elimina ciertos impuestos para los trabajadores que reciben propinas en Nueva York Freepik

“Empiezo el nuevo año con una propuesta de no aplicar impuestos estatales sobre la renta a las propinas, continuando así mis esfuerzos para que Nueva York sea más asequible para los neoyorquinos que trabajan duro”, expresó en el texto publicado el 1° de enero.

En ese mismo mensaje, calificó la nueva iniciativa como “la última de una serie de medidas para que los neoyorquinos recuperen el dinero”.

Las posturas sobre el plan de Hochul sobre los impuestos y el dardo de un rival republicano

La gobernadora enfrentó críticas en varias ocasiones por no tomar acciones para reducir los impuestos. A lo largo de EE.UU., varios representantes del otro extremo del arco político, el Partido Republicano, manifestaron en 2025 su voluntad para aliviar la carga fiscal de los ciudadanos.

En diálogo con New York Post, el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, quien se postula para reemplazar a Hochul, aplaudió la medida. “Veo que Kathy Hochul está cambiando radicalmente de postura respecto a gravar las propinas. Me dijeron que cambió de opinión después de que dije que nunca gravaría las propinas. Si quieres más de mis ‘consejos’ sobre cómo gobernar, simplemente sigue mi ejemplo”, señaló.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue criticada por no avanzar con la medida antes Instagram @govkathyhochul

En esa línea, Rion Gallagher, camarero de The Blasket en Midtown, analizó: “Si no nos cobraran impuestos sobre nuestras propinas, podríamos ahorrar más, disfrutaríamos un poco más de la vida, tal vez no tendríamos que hacer ese turno extra”.

Por su parte, el asambleísta Mike Durso, republicano de Nassau, sostuvo que la gobernadora no debería esperar a publicar el presupuesto para oficializar la medida. “No necesitamos añadirle nada. Simplemente hagámoslo. No veo ninguna oposición y si alguno de mis colegas la encuentra, ¡Qué vergüenza!“, enfatizó.

En tanto, el senador estatal Dean Murray, republicano por Suffolk, manifestó a The Post que la política fiscal ya habría entrado en vigor si la mandataria estatal la hubiera adoptado antes. “Parece que el manual demócrata es que cualquier cosa que tenga el nombre de Donald Trump no se puede aceptar”, cuestionó.

El proyecto de Hochul en Nueva York para recortar impuestos a la clase media

En el comunicado, la gobernadora también anunció que en el Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2026 logró un recorte de impuestos para la clase media. Según el texto, a partir del 1° de enero brindará casi US$1000 millones en alivio fiscal a más de 8,3 millones de neoyorquinos.

Esta medida generará ahorros para los contribuyentes que ganen hasta US$323 mil y declaren impuestos en conjunto. Una vez implementado por completo, el recorte para la clase media representará cientos de dólares para casi el 77% de los ciudadanos.

Kathy Hochul anunció recortes para contribuyentes que ganen hasta US$323 mil y declaren impuestos en conjunto

Otra iniciativa destacada en el comunicado corresponde al aumento del salario mínimo. Desde el 1° de enero, aumentó a US$17 por hora en la ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island, y a US$16 en el resto del estado.

A partir de 2027, el sueldo base incrementará anualmente a una tasa determinada por el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y de Oficina (IPC-W) para la Región Noreste.