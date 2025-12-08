Buenas noticias en Nueva York: la medida firmada por Kathy Hochul que eximirá de impuestos a un grupo de propietarios

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que eximirá de impuestos a ciertos propietarios de inmuebles en el estado. La buena noticia aplicará para los adultos mayores que cumplan con los requisitos establecidos, como límites de elegibilidad de ingresos.

La legislación S5175A/A3698A, aprobada el pasado 5 de diciembre, permite a las localidades otorgar una exención del impuesto predial a residentes de la tercera edad que cumplan con los requisitos de ingresos, entre otros criterios, de hasta el 65% del valor catastral de sus propiedades.

La ley establece una exención fiscal adicional para ciertos ciudadanos de edad avanzada Freepik - Freepik

Anteriormente, el porcentaje máximo de exención que los gobiernos locales podían ofrecer a las personas mayores estaba fijado en el 50% y “no se ha incrementado en décadas”, explican en un comunicado.

Asísmico, la oficina de la gobernadora Hochul señala que aumentar la exención del 50% al 65% podría representar un ahorro de hasta 300 dólares anuales para la persona mayor promedio.

Cómo funcionará ley que eximirá del impuesto predial a propietarios

La ley establece que a medida que el ingreso del hogar desciende en escalones de US$1000 por debajo del límite máximo, el porcentaje de exención aumenta:

Exención del 50%: aplica a hogares con ingresos anuales que son menores a , pero que aún son mayores a US$1000 .

aplica a hogares con ingresos anuales que son , pero que aún son . Exención del 55%: se otorga si el ingreso anual es menor a US$1000 , pero sigue mayor a US$2000.

se otorga si el ingreso anual es , pero sigue Exención del 60%: corresponde a ingresos anuales que son menores a US$2000 , pero mayores a US$3000 .

corresponde a ingresos anuales que son , pero . Exención del 65%: es el porcentaje máximo de exención, reservado para hogares con ingresos anuales que son menores a US$3000.

La legislación detalla un esquema de exenciones crecientes para los hogares que ganan progresivamente menos que el nivel máximo de ingresos elegibles actual Freepik - Freepik

En esencia, cuanto más bajo sea el ingreso del hogar por debajo del nivel máximo, mayor será el porcentaje de la valuación tasada que estará exenta de impuestos, para alcanzar un máximo del 65%.

Cuándo entra en vigor la exención de impuestos para personas mayores

Esta ley entrará en vigor inmediatamente y se aplicará a los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1º de enero de 2026.

La gobernadora demócrata señaló que ningún adulto mayor de la entidad debería perder su vivienda por no poder pagar los impuestos prediales.

Agregó: “Al promulgar esta legislación, trabajamos para que Nueva York sea más asequible para nuestros adultos mayores con ingresos fijos y les permitimos envejecer en sus hogares, en las comunidades que conocen y aman”.

Kathy Hochul señala que ningún adulto mayor de Nueva York debería perder su vivienda por no poder pagar los impuestos prediales governor.ny.gov

Agenda de asequibilidad en Nueva York

La legislación recientemente firmada por Hochul se basa en la agenda de asequibilidad del gobierno estatal, que incluye: