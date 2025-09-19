LA NACION
Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos

Los relevamientos aún favorecen a Zohran Mamdani por sobre Andrew Cuomo; el legislador ya le ganó las primarias demócratas al exgobernador y ahora busca volver a conseguir el apoyo popular para destronar a Eric Adams

La carrera por la alcaldía de Nueva York está marcada por el liderazgo en las encuestas del asambleísta Zohran MamdaniCanva

La carrera por la alcaldía de Nueva York entró en una fase decisiva, en un contexto marcado por encuestas que ubican al candidato demócrata Zohran Mamdani con ventaja. En paralelo, el clima político en la Gran Manzana se vio alterado por episodios de violencia y la irrupción de temas nacionales como el costo de vida y la relación con la administración de Donald Trump.

Mamdani contra el ICE y Cuomo en la Cámara de Comercio: las últimas horas de los candidatos de Nueva York

En paralelo a la disputa electoral, Mamdani volvió a marcar su perfil más combativo a través de las redes sociales. El legislador denunció las condiciones en las celdas de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el edificio federal de la calle 26 de Manhattan. “Celdas superpobladas. Condiciones insalubres. Acceso limitado a comida y agua. Estas son las condiciones inhumanas que el ICE ha creado”, escribió en su cuenta oficial de X.

Mamdani apuntó contra el ICE por un operativo en Nueva Yorkx.com/ZohranKMamdan

La publicación se dio tras la detención de 11 legisladores locales y estatales que intentaron inspeccionar esas instalaciones y se negaron a retirarse cuando se les prohibió la entrada. El asambleísta reclamó su liberación inmediata y sostuvo que la situación reflejaba la necesidad de revisar de manera urgente las prácticas del organismo federal.

La encuesta de Marist: Mamdani con amplia ventaja

Un sondeo de Marist, realizado entre el 8 y el 11 de septiembre y publicado el 16 del mismo mes, con 885 votantes probables, mostró a Mamdani con una ventaja considerable sobre el resto de los candidatos. El legislador obtuvo el 45% de las preferencias, seguido por Andrew Cuomo con 24%, Curtis Sliwa con 17% y Eric Adams con apenas 9%. Solo un 5% se declaró indeciso.

El detalle por grupos políticos reflejó una fuerte polarización. Entre los demócratas, Mamdani alcanzó el 58% de apoyo frente al 23% de Cuomo. En el caso de los republicanos, Sliwa se posicionó con un 54%. Entre los independientes, el panorama fue mucho más fragmentado: 31% para Sliwa, 30% para Cuomo y 20% para Mamdani.

Un sondeo de Marist, realizado entre el 8 y el 11 de septiembre entre 885 votantes probables, mostró a Mamdani con el 45% de las preferencias, seguido por Andrew Cuomo con 24%
Un sondeo de Marist, realizado entre el 8 y el 11 de septiembre entre 885 votantes probables, mostró a Mamdani con el 45% de las preferencias, seguido por Andrew Cuomo con 24%Heather Khalifa - FR172147 AP

Los datos de YouGov y CBS: el costo de vida como factor central

Otra encuesta, elaborada por YouGov y CBS News y publicada el 15 de septiembre de 2025, confirmó la tendencia de ventaja para Mamdani, aunque con números algo más ajustados. El asambleísta obtuvo un 43% de apoyo, seguido por Cuomo con 28%, Sliwa con 15% y Adams con 6%.

Si el actual alcalde se retirara, la intención de voto para Mamdani subiría levemente al 44%, mientras que Cuomo llegaría al 30% y Sliwa al 17%.

Resultados de las encuestas de septiembre para la alcaldía de Nueva York

Las encuestas publicadas durante septiembre mostraron diferentes panoramas en la contienda entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo, tanto en escenarios con cuatro candidatos como en simulaciones con menos opciones en la boleta.

Encuesta YouGov/CBS (7-13 de septiembre)

Escenario de cuatro candidatos:

  • Mamdani 43%
  • Cuomo 28%
  • Adams 6%
  • Sliwa 15%
