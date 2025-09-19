Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos

En paralelo a la disputa electoral, Mamdani volvió a marcar su perfil más combativo a través de las redes sociales. El legislador denunció las condiciones en las celdas de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el edificio federal de la calle 26 de Manhattan. “Celdas superpobladas. Condiciones insalubres. Acceso limitado a comida y agua. Estas son las condiciones inhumanas que el ICE ha creado”, escribió en su cuenta oficial de X.

Mamdani apuntó contra el ICE por un operativo en Nueva York x.com/ZohranKMamdan

La publicación se dio tras la detención de 11 legisladores locales y estatales que intentaron inspeccionar esas instalaciones y se negaron a retirarse cuando se les prohibió la entrada. El asambleísta reclamó su liberación inmediata y sostuvo que la situación reflejaba la necesidad de revisar de manera urgente las prácticas del organismo federal.