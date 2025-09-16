Elecciones en Nueva York 2025: cuándo vence el plazo para registrarse para votar
Los ciudadanos de la Gran Manzana tienen tiempo hasta octubre para inscribirse de cara a los comicios generales
Este martes 16 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Registro de Votantes, una fecha que celebra la democracia de Estados Unidos y sirve como un aviso para anotarse. En ese contexto, y a solo siete semanas de las elecciones en la ciudad de Nueva York, es clave que los residentes de la Gran Manzana recuerden que tienen tiempo hasta octubre para poder registrarse.
Elecciones en NYC: cuándo vence el plazo de registro para poder votar
Las elecciones generales en la ciudad de Nueva York serán el próximo martes 4 de noviembre y quienes quieran votar personalmente para renovar la alcaldía y otros cargos locales tendrán tiempo hasta el sábado 25 de octubre para inscribirse para votar, según determina la Junta Electoral de la ciudad.
El registro apunta especialmente a los residentes de la Gran Manzana, mayores de 18 años, que no han votado con anterioridad. Una vez que se registran, las personas suelen quedar inscriptas a menos que:
- El votante haya cambiado de dirección, incluso si se mudó dentro del mismo condado
- Haya modificado su nombre
- Las personas se hayan vuelto votantes inactivos, es decir, que no han votado en ninguna elección, incluidas dos elecciones federales consecutivas, y no ha confirmado su dirección durante ese período
La solicitud de inscripción debe ser recibida por la Junta Electoral ese último sábado de octubre, ya sea que la envíe por correo o la entregue en persona. Quienes no lo hagan a tiempo no podrán ejercer su derecho al sufragio.
Cómo registrarse para votar en la ciudad de Nueva York
De acuerdo con la Junta Electoral, las personas que buscan registrarse para votar en la ciudad de Nueva York deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser ciudadano estadounidense, residentes de la ciudad de Nueva York
- Tener 18 años cumplidos (las personas pueden preinscribirse con 16 o 17 años, pero no podrán votar hasta que cumplan los 18).
- No estar en prisión por un delito grave
- No reclamar el derecho de voto en otro lugar
- No haber sido declarado incapaz por un tribunal para emitir el voto
La inscripción se puede realizar en línea, al completar el formulario online en sitio oficial de la ciudad, también por correo o de manera presencial. En los dos últimos casos se debe descargar el formulario, completarlo y posteriormente enviarlo.
En cualquiera de las modalidades se requiere completar un formulario en el que se solicitará:
- Información personal: como nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico y algún tipo de identificación como el número de DMV (de la licencia de conducir), o los últimos cuatro dígitos del número de Seguridad Social.
- Dirección: tanto la de residencia de la persona como del lugar en el que recibe su correspondencia.
- Datos electorales: solicitan conocer sus antecedentes electorales, es decir. el detalle de cuándo fue la última vez que la persona votó.
Cómo saber si estoy registrado para las elecciones 2025 en la ciudad de Nueva York
La Junta Electoral de la ciudad de Nueva York, además, ofrece la posibilidad de verificar en línea si una persona se encuentra registrada para votar. Así, solo deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al “buscador de votantes registrados”
- Completar la información personal en los cuadros requeridos
- Cliquear el botón de “buscar” o “search” para consultarlo
