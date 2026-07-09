El guiño del presidente de la MTA a Mamdani por los carriles exclusivos en Nueva York: “Antes no contábamos con apoyo local”

En el marco de la presentación de los nuevos carriles exclusivos de autobuses en Nueva York, el presidente de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), Janno Lieber, agradeció al alcalde Zohran Mamdani, pero también apuntó contra Eric Adams. En sus declaraciones, sostuvo que con la administración anterior la agencia no contaba con “apoyo local” y remarcó la buena relación con la gestión actual.

El mensaje del presidente de la MTA por los carriles exclusivos en Nueva York

En el anuncio difundido por la oficina de Mamdani, Lieber celebró el nuevo plan de transporte, Next Stop: Fast Buses, Better Service, como parte de una alianza entre la MTA y el Departamento de Transporte de la ciudad (NYC DOT, en inglés). Luego, cuestionó el manejo de la problemática por parte de la administración del exalcalde Adams.

El presidente de la MTA cuestionó la relación con el alcalde anterior y elogió el nuevo plan de carriles exclusivos en Nueva York City & State New York

“Durante años, en la MTA hemos deseado más carriles exclusivos para autobuses, mayor control del tráfico vehicular y de camiones que los bloquean, unidades más rápidas y tarifas por congestión. Pero no es ningún secreto que no contábamos con apoyo a nivel local”, declaró Lieber, según el comunicado oficial.

En esa línea, el presidente y director ejecutivo de la MTA resaltó el trabajo en conjunto con Mamdani y Hochul. “Nuestros socios actuales quieren asegurarse de que viajar en autobús sea siempre más rápido que caminar. Quieren cumplir con los compromisos largamente postergados de construir carriles y vías exclusivas para autobuses”, sostuvo.

De la misma manera, el comisionado del DOT, Mike Flynn, afirmó: “Con demasiada frecuencia, los usuarios del autobús en la ciudad de Nueva York se han sentido relegados a un segundo plano. La administración Mamdani está priorizando a un millón de usuarios diarios del autobús a través de esta histórica alianza e inversión”.

Cómo serán los carriles exclusivos para autobuses en Nueva York

El documento compartido por la oficina de Mamdani en el comunicado detalla los puntos más importantes del plan, entre los que figura la implementación y mejora de carriles exclusivos:

50 corredores prioritarios: el diagrama identifica rutas lentas y con retrasos frecuentes en los cinco distritos, las cuales serán modificadas para obtener mejoras de velocidad.

el diagrama identifica rutas lentas y con retrasos frecuentes en los cinco distritos, las cuales serán modificadas para obtener mejoras de velocidad. Nueva generación de rutas rápidas: se lanzarán cinco de tránsito rápido que contarán con carriles exclusivos protegidos y servicio frecuente todo el día. Estas vías son:

se lanzarán cinco de tránsito rápido que contarán con carriles exclusivos protegidos y servicio frecuente todo el día. Estas vías son: Bronx: Tremont/Cross Bronx.

Tremont/Cross Bronx.

Queens: Northern Boulevard.

Northern Boulevard.

Brooklyn: Flatbush Avenue y Utica Avenue.

Flatbush Avenue y Utica Avenue.

Interdistrital: Kensington-JFK (Brooklyn y Queens).

Kensington-JFK (Brooklyn y Queens). Impacto esperado: se busca aumentar la velocidad de los autobuses en un 20%, reducir los tiempos de viaje hasta en seis minutos por trayecto, mejorar la fiabilidad y ampliar la accesibilidad.

El anuncio de Hochul sobre el nuevo plan de carriles exclusivos en Nueva York

Además, a través del Capital Program de la agencia se comprarán aproximadamente 2500 autobuses nuevos, lo que reemplazará el 40% de la flota envejecida.

A partir de 2027, se comenzará a implementar el abordaje por todas las puertas mediante el sistema de pago por contacto (tap and ride). Esto apunta a agilizar el movimiento de los vehículos al reducir el tiempo en las paradas.

Carriles exclusivos en Nueva York: aumenta la vigilancia de la MTA

El plan también contempla la ampliación del sistema de control automatizado mediante cámaras, que opera con autobuses, a 25 rutas adicionales cada año en 2026 y 2027.

El plan de la MTA en conjunto con el DOT de Nueva York busca mejorar el sistema de transporte público nyc.gov

Asimismo, el DOT instalará 200 cámaras fijas adicionales en los carriles antes de 2027. El objetivo es detectar vehículos que rompan las normas al circular por estas vías.

Por último, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) ampliará la vigilancia selectiva de los carriles de 14 a 20 corredores a partir de 2026.