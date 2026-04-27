Entradas a US$5: el guiño de Mamdani a los amantes del fútbol en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una promoción exclusiva para los fanáticos del fútbol femenino. Bajo una alianza con el Gotham FC, las vigentes campeonas de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL, por sus siglas en inglés), lanzó un lote limitado de 1000 entradas a US$5 para el próximo partido frente a Boston Legacy, que se disputará el próximo 9 de mayo.

Mamdani anunció entradas a US$5 para un partido del Gotham FC en Nueva York

Según lo expresado por el propio funcionario en sus redes sociales, la propuesta es un esfuerzo para ampliar el acceso a eventos deportivos de alto nivel. “Acabamos de lanzar un lote limitado de entradas a US$5 para el partido en casa de Gotham FC el 9 de mayo contra Boston Legacy. Yo estaré allí”, publicó Mamdani a través de su cuenta oficial en X.

El alcalde Zohran Mamdani lanzó una iniciativa junto al Gotham FC

La campaña, denominada “Acceso para todos”, responde a una preocupación en la ciudad sobre el costo de los eventos recreativos.

En el sitio oficial del club, se informa que, en caso de que los tickets de US$5 ya no estén disponibles debido a la alta demanda, los ciudadanos podrán utilizar el código promocional MAYORMAMDANI para obtener un 20% de descuento en el resto de las ubicaciones.

Con ese beneficio, los precios para ver al Gotham FC arrancan en US$23, una cifra menor a los promedios de otras ligas profesionales masculinas en la región.

El partido del Gotham FC que promocionó Mamdani se disputará en el Sports Illustrated Stadium

El partido al que se refirió el alcalde de Nueva York se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey. El club resalta la facilidad de transporte para los habitantes locales, a pesar de estar técnicamente fuera de los límites de la ciudad y el estado.

“Viajar desde Nueva York es muy sencillo. El Sports Illustrated Stadium está a solo 20 minutos del World Trade Center. Solo tienes que subirte al tren PATH con destino a Newark y bajarte en la estación Harrison. Desde allí, son cinco minutos a pie hasta el estadio. Los boletos del PATH cuestan US$3 y puedes pagar sin contacto”, aclaran en su página web oficial.

Para la jornada del 9 de mayo, el Gotham FC preparó un evento especial bajo la temática “Club & Country”. El objetivo es rendir homenaje a las 14 estrellas internacionales que integran el plantel y que representan a siete países diferentes alrededor del mundo. El partido está programado para las 18.30 hs, pero las actividades comenzarán mucho antes.

Las entradas para el partido del Gotham FC frente a Boston Legacy se podrán adquirir por US$5 tras el anuncio de Mamdani Gothamfc

Los coordinadores del evento informaron que fuera del estadio habrá entretenimiento sin costo para las familias, como por ejemplo música en vivo, pintura facial para los niños y tatuajes temporales con purpurina.

El poderío del Gotham FC en EE.UU. y el auge de la NWSL

El Gotham FC se destacó como una de las mayores potencias del fútbol femenino en los últimos años, ya que se consagró en los campeonatos de la NWSL de las temporadas 2023 y 2025.

Los fanáticos podrán adquirir entradas para ver al Gotham FC de Nueva York a un bajo precio Gothamfc

La plantilla se considera una de las más competitivas a nivel global, ya que tiene más jugadoras del seleccionado femenino estadounidense que cualquier otro equipo.

Requisitos y plazos para la compra de entradas promocionadas por Mamdani

Los interesados en participar de esta oferta deben tener en cuenta que la fecha límite para la compra de tickets bajo estas condiciones especiales es el viernes 8 de mayo a las 23.59 hs, o hasta agotar el stock de las 1000 unidades.

El proceso se realiza íntegramente de manera digital a través de la plataforma oficial del Gotham FC.