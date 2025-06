Es mexicana, vive en Nueva York y revela las 5 cosas que ama y antes no podía hacer en su país: “Nadie te molesta”

Aman, una joven mexicana que emigró a Estados Unidos, contó en sus redes sociales que desde que se instaló en Nueva York descubrió una serie de libertades que antes no experimentaba en su país natal. En específico, compartió cinco aspectos de su vida cotidiana que valora de la Gran Manzana.

Las cinco cosas que una migrante disfruta de Nueva York y antes no podía hacer en México

1. Salir a caminar sola y sin miedo: “Nadie te molesta”

En el video que compartió en su cuenta de Tiktok @aman.damua, esta joven oriunda de Ciudad de México destacó que la libertad de movimiento es una de las principales cosas que valora de su vida en Nueva York. “Caminar tranquila, se puede salir sola”, remarcó.

Es latina, vive en Nueva York y revela 5 cosas que ama

Además, explicó que puede vestirse como quiere y sentirse segura en la calle. “Puedes salir en falda, en shorts, en bikini, en traje de baño o lo que sea y nadie te molesta”, valoró.

Otro punto que marcó fue que el respeto de las normas de tránsito. “Los automovilistas te respetan, no te están tocando bocina, no te quieren atropellar. Tú tienes la preferencia como peatón y eso a mí me encanta de vivir aquí”, expresó.

2. La diversidad cultural de Nueva York

Aman se mostró sorprendida y fascinada con la variedad de culturas y nacionalidades presentes en la Gran Manzana. Desde que llegó, notó que hay restaurantes de todo tipo: “Comida venezolana, colombiana, mexicana, de Guatemala, de Nicaragua, de Jamaica, de la India, de Japón, de China, de miles de lugares porque hay miles de personas viviendo aquí”.

Esa diversidad cultural también se refleja en las religiones y creencias. “Hay miles de templos, no solo de religión católica o cristiana. Hay templos de religión judía, hindú“, detalló.

Aman dijo sentirse encantada con la diversidad cultural de Nueva York. Unsplash

3. Vivir en un lugar donde las leyes se cumplen

Otro de los puntos que más valora, según consideró, es que las leyes se cumplen y respetan. En su testimonio, explicó que se siente más segura al saber que, si alguien comete una infracción o un delito, tendrá consecuencias reales.

“Me encanta vivir en un lugar donde no le das un soborno a un policía y con eso ya te dejan ir”, señaló. En el mismo sentido, consideró que en Nueva York no siente miedo, ya que sabe que si alguien la agrede habrá una consecuencia.

La joven destacó que el respeto a las leyes la hace sentirse segura Imagen de Freepik

4. Poder disfrutar de las cuatro estaciones

Aunque el frío del invierno puede resultarle molesto, Aman dijo que disfruta el hecho de de vivir cada estación del año de forma marcada. En esa misma línea, destacó la belleza del cambio de paisajes con el paso del tiempo.

“Se me hace lindísimo poder ver la nieve en invierno, ver las flores florecer en primavera, ver todo verde y supercaluroso en verano, ver cómo todo se convierte en naranja o rojizo en otoño”, contó, acostumbrada al calor constante de México.

5. La amabilidad de la gente en Nueva York

Por último, Aman destacó la actitud positiva y agradable de los habitantes de Nueva York: “La gente te ve caminando y te saluda, el cartero te saluda, los bomberos te saludan, los policías te saludan. Todos te dicen, ‘Hola, ¿cómo estás?’ Y siguen caminando, solamente por el mero hecho de ser amables”.

Si bien reconoció que en Ciudad de México también existe calidez, resaltó que en Nueva York encontró una costumbre de saludar a desconocidos sin importar su apariencia. “Es una de las cosas que más me gusta: todos te saludan”, concluyó.