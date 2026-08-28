Es mexicano y cuenta el precio de tener un food truck en Nueva York: “Invertí entre 40.000 y 50.000 dólares cuando empecé”

Después de que su primer restaurante no funcionara como esperaba, el mexicano José Moreno apostó por un negocio de menor costo y con la posibilidad de cambiar de ubicación. En 2019, destinó entre 40.000 y 50.000 dólares a poner en marcha un food truck en Nueva York, donde comenzó a vender tacos de birria.

Por qué eligió probar suerte con un food truck

En una entrevista publicada en 2022 por on hand, Moreno explicó que el pequeño camión que compró le costó US$21.000. En cambio, estimó que necesitaba cerca de US$200 mil para abrir un nuevo establecimiento gastronómico.

Junto con su hermano Jesús, fundó Birrialandia y concentró su menú exclusivamente en los tacos de birria

Su decisión estuvo marcada por la mala experiencia que había tenido siete años antes con un restaurante de comida mexicana en East Harlem. El lugar contaba con un menú completo, pero las ventas no alcanzaron el nivel esperado.

Moreno recordó que destinó todo su capital a la construcción y a mejorar la apariencia del establecimiento. Cuando abrió las puertas, ya no tenía recursos suficientes para mantenerlo en funcionamiento.

Esperaba cubrir el alquiler del mes siguiente con los primeros ingresos, pero no lo logró.

El camión representaba un riesgo menor porque podía trasladarlo hasta encontrar el barrio adecuado para las ventas. El cocinero explicó que, si la zona no funcionaba, se perdía todo el dinero invertido allí.

En cambio, un local físico quedaba sujeto a un contrato de alquiler y a una dirección específica.

De Puebla a las cocinas de Estados Unidos

El emprendedor nació en Puebla, México, y emigró a Nueva York en 2000. Primero trabajó como lavaplatos en pizzerías y luego acumuló 20 años de experiencia en cocinas de distintos restaurantes. Su trayectoria incluyó varias aperturas de Eataly.

En 2013, la empresa lo envió a Chicago. Después regresó a Nueva York para participar en la inauguración de la sede ubicada en el centro y, entre 2017 y 2018, viajó a Los Ángeles para colaborar con otro establecimiento.

Para conseguir sus primeros clientes, el equipo ofrecía degustaciones gratuitas a las personas que pasaban frente al camión

Durante esa etapa conoció el auge de los tacos de birria en San Diego. Para aprender a prepararlos, Moreno cruzó entre tres y cuatro veces la frontera hacia Tijuana y consultó a sus amigos cómo cocinaban la carne y qué tipo de chile utilizaban.

Cuando adquirió el vehículo en 2019, lo instaló sobre la avenida Roosevelt, en Jackson Heights, Queens. Junto con su hermano Jesús fundó Birrialandia y concentró la propuesta exclusivamente en esa especialidad.

Cómo consiguió sus primeros clientes

La birria todavía resultaba desconocida para parte del público neoyorquino. Para presentar el producto, el equipo preparaba una bandeja de tacos, salía frente al camión e invitaba a quienes pasaban a probarlos sin costo.

Moreno señaló que la confianza de los consumidores apareció “poco a poco”.

El cocinero viajó varias veces a Tijuana para aprender cómo preparar la carne y qué chiles utilizar Instagram @birria_landia

Durante la pandemia, el emprendimiento permaneció cerrado seis semanas. Cuando los trabajadores regresaron a las calles y muchos restaurantes continuaban sin operar, y Birrialandia retomó la actividad.

Algunos clientes aseguraron que habían extrañado la birria durante ese período y llevaron a sus conocidos a probar el producto. A partir de ese momento, las filas comenzaron a mantenerse de forma constante.

En 2021, los hermanos abrieron un segundo camión en Williamsburg. Actualmente, Birrialandia cuenta con seis ubicaciones en Nueva York, según informó la empresa en una publicación de Instagram.

Además de sus puntos en Queens y Brooklyn, posee locales en Flushing, Upper West Side, Lower East Side y el Bronx.