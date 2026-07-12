El lugar de Nueva York a una hora de Queens que recibirá US$10 millones para modernizar su centro urbano

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que Yonkers fue la ganadora de la novena ronda de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano (DRI, por sus siglas en inglés) de Mid-Hudson. La ciudad, ubicada a aproximadamente una hora de Queens, recibirá 10 millones de dólares que le permitirán impulsar su economía y revitalizar su centro urbano.

Yonkers recibirá US$10 millones del DRI para revitalizar su downtown

Yonkers es una ciudad conocida por su zona industrial. Sin embargo, de acuerdo con la Oficina de la Gobernadora de Nueva York, recientemente tuvo un resurgimiento como un centro de innovación, creatividad y oportunidades económicas. En esa línea, tras ganar la iniciativa DRI, la localidad apoyará el desarrollo de las comunidades, mejorará los espacios públicos, habilitará calles peatonales y creará nuevos destinos culturales y recreativos.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que Yonkers recibirá 10 millones de dólares de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano.

La ciudad de Yonkers estuvo por décadas separada del río por zonas industriales y autopistas, pero recientemente invirtió en la recuperación del río Saw Mill y ahora cuenta con áreas naturales y espacios verdes públicos en el corazón del centro. Su intención es seguir transformando la zona donde antes se ubicaban fábricas para desarrollar viviendas, negocios y atracciones culturales.

Las autoridades locales destacaron que empresas como Great Point Studios y su asociación con Lionsgate contribuyen a consolidar a Yonkers como un centro de auge para la producción cinematográfica y audiovisual. De hecho, se ganó el apodo del “Hollywood en el Hudson”.

Al respecto, la gobernadora Hochul dijo que Yonkers es una comunidad extraordinaria que demostró su compromiso con la ampliación de las oportunidades de vivienda y empleo. “Son centros únicos y dinámicos de actividad económica y cultural. Su proximidad a la ciudad de Nueva York, así como numerosas maravillas naturales, ofrece a residentes y visitantes una muestra de todo lo que nuestro gran estado tiene para ofrecer”.

La gobernadora Hochul entregó un cheque simbólico a las autoridades de Yonkers Oficina de la gobernadora de Nueva York

NY Forward destina fondos a Ellenville y Livingston Manor para renovar sus centros

La Oficina de la Gobernadora de Nueva York compartió que, además de los fondos destinados a Yonkers, como parte de la cuarta ronda del programa NY Forward, la villa de Ellenville y la aldea de Livingston Manor recibirán 4,5 millones de dólares cada una.

Ellenville: la inversión estatal le permitirá reactivar propiedades vacías, ampliar la vivienda de uso mixto, mejorar los espacios públicos, fortalecer las conexiones con los senderos regionales e impulsar su economía.

la inversión estatal le permitirá reactivar propiedades vacías, ampliar la vivienda de uso mixto, mejorar los espacios públicos, fortalecer las conexiones con los senderos regionales e impulsar su economía. Livingston Manor: los fondos se invertirán en viviendas, infraestructura y espacios públicos que fortalezcan su centro peatonal y fomenten su crecimiento sostenible.

Ellenville recibirá 4,5 millones de dólares del Programa NY Forward Wikimedia

Qué exige Nueva York para acceder a fondos del DRI y NY Forward

Para recibir financiamiento de las iniciativas DRI o NY Forward las localidades deben contar con la certificación del Programa de Comunidades Provivienda lanzado por la gobernadora Hochul. A través de este se reconoce a los municipios que trabajan activamente para desarrollar su potencial habitacional.

Una vez que los municipios obtienen la certificación, tienen derecho a recibir hasta 750 millones de dólares en fondos estatales discrecionales, incluidos los de los programas DRI y NY Forward, que hasta la fecha han entregado 1400 millones de dólares.

Datos oficiales indican que desde el lanzamiento del programa más de 420 comunidades en todo Nueva York fueron certificadas. Además, en todo el estado se apoyó la construcción de alrededor de 20.000 viviendas debido a que la iniciativa forma parte de la agenda de hogares asequibles de la gobernadora Hochul.