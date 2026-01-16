Cómo inscribirse en los programas de cuidado infantil anunciados por Zohran Mamdani en Nueva York

La ciudad de Nueva York puso en marcha un proceso de inscripción para los programas de cuidado infantil y educación temprana impulsados por la administración del alcalde Zohran Mamdani, con respaldo de Kathy Hochul. Las familias con niños de dos, tres y cuatro años pueden acceder a distintas iniciativas, entre ellas 3-K y Pre-K, con solicitudes abiertas hasta el 27 de febrero de 2026.

Paso a paso para inscribirse en los programas de cuidado infantil y educación temprana de Nueva York

“La semana pasada anunciamos un plan para universalizar el cuidado infantil. Hoy se abre el plazo de solicitud para Pre-K y 3-K. Si su hijo va a cumplir 3 o 4 años, puede inscribirlo”, anunció Mamdani mediante una publicación en sus redes sociales el miércoles 14 de enero.

Cómo inscribirse en los programas de cuidado infantil anunciados por Mamdani

En un video adjunto, el alcalde detalló la inscripción por medio de tres vías principales:

Opción digital : a través del portal oficial MySchools. “Esa es la forma más fácil de aplicar”, señaló el mandatario municipal.

: a través del portal oficial MySchools. “Esa es la forma más fácil de aplicar”, señaló el mandatario municipal. Inscripción telefónica : el Departamento de Educación de la ciudad habilitó una línea de atención para realizar el trámite por llamada, lo que permite a las familias completar la solicitud con asistencia directa. El número disponible es el 718-935-2009 .

: el Departamento de Educación de la ciudad habilitó una línea de atención para realizar el trámite por llamada, lo que permite a las familias completar la solicitud con asistencia directa. El número disponible es el . En persona: puede acudir a uno de los Centros de Bienvenida a las Familias (Family Welcome Centers) de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York para recibir asistencia presencial con el trámite.

“No deje que este periodo de solicitud se le pase. Tiene hasta el 27 de febrero para inscribirse porque los cimientos para el futuro de sus hijos comienzan con el Pre-K y 3-K universal“, finalizó Mamdani.

Para realizar la inscripción mediante la plataforma digital, los interesados deberán:

Ingresar al sitio web de MySchools.

Crear una cuenta en línea.

en línea. Explorar opciones educativas personalizadas para cada niño.

personalizadas para cada niño. Solicitar asesoría sobre el proceso de admisión en la institución.

Las familias interesadas pueden llamar directamente al número proporcionado por el Departamento de Educación Captura de pantalla @NYCMayor

Qué programas de cuidado infantil están disponibles

El plan anunciado contempla distintas etapas del desarrollo infantil. Además, las autoridades adelantaron el lanzamiento de “2-Care”, un nuevo programa de cuidado gratuito para niños de dos años. Esta iniciativa comenzará a implementarse de manera gradual y priorizará zonas con mayor necesidad durante su primer año.

El sistema permite a las familias solicitar cupos en diversos niveles educativos, como programas de 3-K y Pre-K Captura de pantalla @NYCMayor

La estrategia para lograr el acceso universal del cuidado infantil en Nueva York

El plan de cuidado infantil anunciado por Mamdani se apoya en una estrategia que combina nuevos programas, expansión de cupos existentes y una campaña activa de difusión.

Uno de los compromisos centrales es avanzar hacia la universalización del acceso a 3-K al fortalecer su estructura con una inversión estatal superior a los US$100 millones.

En paralelo, el gobierno municipal trabaja para garantizar que todos los niños de cuatro años tengan acceso a Pre-K antes del ciclo lectivo 2028-2029. Esto implica ampliar la infraestructura disponible y asegurar financiamiento sostenido.

Alcance a familias de bajos ingresos e inmigrantes

Uno de los puntos destacados por la administración es el enfoque en comunidades que históricamente han tenido menor acceso a programas de cuidado infantil. Para ello, se lanzó una campaña de información en espacios públicos, medios digitales y acciones directas en los vecindarios.

“Ya sea en TaxiTV, LinkNYC o en su vecindario, mi administración trabajará incansablemente para asegurar que los neoyorquinos sepan que su gobierno está aquí para servirles”, dijo Mamdani.

El objetivo es asegurar que las familias de bajos ingresos y las comunidades inmigrantes conozcan sus derechos y las opciones disponibles. Las autoridades subrayaron que la inscripción en estos programas no implica compartir información con agencias federales.