Pueden ser en español: Mamdani lanza concurso de jingles sobre cuidado infantil en NYC y Cardi B elegirá a los finalistas

El alcalde Zohran Mamdani y la rapera Cardi B lanzaron un concurso de jingles para promocionar el nuevo programa de cuidado infantil gratuito 2-K en Nueva York. Los residentes tienen hasta el 17 de abril de 2026 para enviar sus propuestas musicales. Además, se fomentan las creaciones bilingües, especialmente en español.

Cardi B y Mamdani buscan el jingle oficial para el cuidado infantil 2-K

La competencia, impulsada por el propio Mamdani a través de sus redes sociales, invita a los neoyorquinos a crear piezas de 15 o 30 segundos que fomenten la inscripción de familias en el sistema escolar.

Zhoran Mamdani promueve la competencia en las redes sociales

Según la página del certamen, Cardi B integra el panel de jueces que revisará los envíos antes de una votación pública. El ganador obtendrá la difusión de su obra como el tema oficial de 2-K en las estaciones de radio locales.

Requisitos y plazos para participar en el concurso de NYC

Los interesados en participar, según el comunicado oficial, deben subir sus archivos de audio en el portal nyc.gov/jingle durante el periodo de competencia. Quedan pocos días para completar el proceso, ya que el plazo cierra el viernes 17 de abril a las 17 hs (hora local). Las pautas son:

Los jingles deben tener una duración de 15 o 30 segundos.

Los jingles deben incluir la dirección web completa para la inscripción en el programa 2-K (myschools.nyc).

Tanto la música como la letra deben ser originales. No se permite el uso de material protegido por derechos de autor, marcas registradas ni contenido generado por inteligencia artificial.

El contenido debe ser apto para todo público, por lo que no se aceptan palabrotas, amenazas, contenido sugerente ni referencias a sustancias ilegales o inapropiadas para la edad.

Para participar, es necesario ser residente de la ciudad de Nueva York.

Se permiten jingles bilingües, con un énfasis especial en el uso del español.

El programa 2-K ofrece cuidado infantil gratuito para niños de dos años, sin importar ingresos o estatus migratorio, según la ciudad de Nueva York. Esta iniciativa busca expandir el acceso universal a la educación temprana y fortalecer el sistema de aprendizaje en los cinco condados.

Mamdani fomenta el cuidado infantil en Nueva York Instagram @zohrankmamdani

La administración Mamdani fomentó el uso de etiquetas como #NYC2KJingle en redes sociales para aumentar la visibilidad. Los participantes deben tener al menos 18 años y residir en Nueva York para calificar en el certamen.

“Nueva York, Cardi B está lista para juzgar tus jingles. Envía tu canción sobre el cuidado infantil de 2-K en http://nyc.gov/jingle antes del 17 de abril”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Trayectoria profesional y orígenes de la rapera Cardi B

Belcalis Marlenis Almánzar, rapera conocida como Cardi B, nació el 11 de octubre de 1992 en el Bronx, Nueva York.

Según Britannica, la artista saltó a la fama mundial con el sencillo “Bodak Yellow” en 2017 y ganó un premio Grammy al mejor álbum de rap en 2019.

A su vez, trabajó como stripper a los 19 años y alcanzó popularidad como influencer en redes sociales. Posteriormente, participó en la serie de telerrealidad Love & Hip Hop: Nueva York (2011) antes de consolidar su carrera musical.

Cardi B integrará el jurado en la competencia de Nueva York Vianney Le Caer - Invision

Cardi B: los éxitos más destacados y su vida personal

El álbum debut de Cardi B fue Invasion of Privacy, el cual, de acuerdo con Britannica, marcó hitos históricos en las listas de Billboard Hot 100. En 2025, lanzó su segundo disco Am I the Drama?, que incluye temas sobre sus experiencias personales y éxitos previos.

La cantante tiene tres hijos con el rapero Offset y espera un nuevo bebé con el deportista Stefon Diggs.