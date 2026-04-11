Pueden ser en español: Mamdani lanza concurso de jingles sobre cuidado infantil en NYC y Cardi B elegirá a los finalistas
La iniciativa busca melodías originales sobre un servicio gratuito para niños de dos años; los residentes concursan por la oportunidad de obtener difusión mediante la plataforma municipal
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El alcalde Zohran Mamdani y la rapera Cardi B lanzaron un concurso de jingles para promocionar el nuevo programa de cuidado infantil gratuito 2-K en Nueva York. Los residentes tienen hasta el 17 de abril de 2026 para enviar sus propuestas musicales. Además, se fomentan las creaciones bilingües, especialmente en español.
Cardi B y Mamdani buscan el jingle oficial para el cuidado infantil 2-K
La competencia, impulsada por el propio Mamdani a través de sus redes sociales, invita a los neoyorquinos a crear piezas de 15 o 30 segundos que fomenten la inscripción de familias en el sistema escolar.
Según la página del certamen, Cardi B integra el panel de jueces que revisará los envíos antes de una votación pública. El ganador obtendrá la difusión de su obra como el tema oficial de 2-K en las estaciones de radio locales.
Requisitos y plazos para participar en el concurso de NYC
Los interesados en participar, según el comunicado oficial, deben subir sus archivos de audio en el portal nyc.gov/jingle durante el periodo de competencia. Quedan pocos días para completar el proceso, ya que el plazo cierra el viernes 17 de abril a las 17 hs (hora local). Las pautas son:
- Los jingles deben tener una duración de 15 o 30 segundos.
- Los jingles deben incluir la dirección web completa para la inscripción en el programa 2-K (myschools.nyc).
- Tanto la música como la letra deben ser originales. No se permite el uso de material protegido por derechos de autor, marcas registradas ni contenido generado por inteligencia artificial.
- El contenido debe ser apto para todo público, por lo que no se aceptan palabrotas, amenazas, contenido sugerente ni referencias a sustancias ilegales o inapropiadas para la edad.
- Para participar, es necesario ser residente de la ciudad de Nueva York.
- Se permiten jingles bilingües, con un énfasis especial en el uso del español.
El programa 2-K ofrece cuidado infantil gratuito para niños de dos años, sin importar ingresos o estatus migratorio, según la ciudad de Nueva York. Esta iniciativa busca expandir el acceso universal a la educación temprana y fortalecer el sistema de aprendizaje en los cinco condados.
La administración Mamdani fomentó el uso de etiquetas como #NYC2KJingle en redes sociales para aumentar la visibilidad. Los participantes deben tener al menos 18 años y residir en Nueva York para calificar en el certamen.
“Nueva York, Cardi B está lista para juzgar tus jingles. Envía tu canción sobre el cuidado infantil de 2-K en http://nyc.gov/jingle antes del 17 de abril”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Trayectoria profesional y orígenes de la rapera Cardi B
Belcalis Marlenis Almánzar, rapera conocida como Cardi B, nació el 11 de octubre de 1992 en el Bronx, Nueva York.
Según Britannica, la artista saltó a la fama mundial con el sencillo “Bodak Yellow” en 2017 y ganó un premio Grammy al mejor álbum de rap en 2019.
A su vez, trabajó como stripper a los 19 años y alcanzó popularidad como influencer en redes sociales. Posteriormente, participó en la serie de telerrealidad Love & Hip Hop: Nueva York (2011) antes de consolidar su carrera musical.
Cardi B: los éxitos más destacados y su vida personal
El álbum debut de Cardi B fue Invasion of Privacy, el cual, de acuerdo con Britannica, marcó hitos históricos en las listas de Billboard Hot 100. En 2025, lanzó su segundo disco Am I the Drama?, que incluye temas sobre sus experiencias personales y éxitos previos.
La cantante tiene tres hijos con el rapero Offset y espera un nuevo bebé con el deportista Stefon Diggs.
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