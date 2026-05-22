Vigilancia: el motivo por el que Hochul anunció el despliegue de 46 drones en las playas de Nueva York

Este jueves, la gobernadora Kathy Hochul presentó una actualización sobre las acciones del estado de Nueva York sobre la vigilancia de tiburones y otras especies marinas cerca de la costa. Las labores de monitoreo se concentran en las playas de Long Island ante la llegada del verano e incluirán el despliegue de drones.

Cómo será el operativo con drones para vigilar tiburones en Long Island

La estrategia para la vigilancia este año incluye el uso de 46 drones durante el periodo de mayor afluencia de personas. Esta cifra se alcanzó tras la incorporación de 16 nuevos dispositivos al inventario actual del estado.

Según informó la oficina de la gobernadora Hochul mediante un comunicado en su web oficial, este plan de trabajo surge de la cooperación entre la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica (Oprhp, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés).

En la actualidad, el estado cuenta con 47 operadores con certificación para el manejo de drones en Long Island. La administración tiene la meta de finalizar el proceso de prueba para otras 20 personas antes del 4 de julio, con lo que el total llegará a 67 operadores certificados.

Sobre los preparativos para la temporada, la gobernadora Hochul manifestó: “Con la llegada del verano, el estado de Nueva York se prepara para recibir de forma segura a millones de visitantes en las playas de nuestros parques estatales de Long Island”. Asimismo, la mandataria indicó que la intención es “mejorar las capacidades de vigilancia y proteger a los bañistas”.

Qué pasa si aparece un tiburón en una playa estatal de Long Island

El estado cuenta con protocolos de acción ante la presencia de un animal cerca de la orilla. Cuando se recibe un reporte sobre el avistamiento de un tiburón o una interacción con una persona, la actividad de natación se suspende de inmediato y el personal de salvavidas procede a retirar a todos los bañistas del agua.

Tras la evacuación, el personal de parques trabaja con el DEC para confirmar el suceso. El regreso al agua solo se permite cuando pasa al menos una hora desde el último avistamiento confirmado.

En caso de producirse un avistamiento de tiburón, los turistas no podrán regresar al agua hasta que pase mínimo una hora Unsplash

La información sobre estos eventos se comparte con el Grupo de Concientización Costera de Long Island, un organismo que se compone de más de 200 integrantes que representan a municipios, agencias y operadores de playas.

Qué especies de tiburones habitan las aguas de Nueva York

Las aguas del estado de Nueva York son hábitat de más de 13 especies de tiburones que migran por la zona, según detalló el DEC. Estos animales habitan las aguas marinas de Nueva York desde hace millones de años y cumplen una función clave en el equilibrio del ecosistema marino.

La comisionada del DEC, Amanda Lefton, afirmó que la presencia de estos animales es una señal de un “ecosistema saludable”. Entre las especies registradas, hay ejemplares con tamaños, hábitats y comportamientos distintos:

Tiburón punta negra del Atlántico : posee una longitud de hasta ocho pies (2,4 metros) y se alimenta de peces de cardumen, calamares y cangrejos.

: posee una longitud de hasta ocho pies (2,4 metros) y se alimenta de peces de cardumen, calamares y cangrejos. Tiburón peregrino : puede alcanzar los 40 pies (más de 12 metros) de largo. Se alimenta mediante el filtrado de zooplancton y suele encontrarse en la superficie del agua.

: puede alcanzar los 40 pies (más de 12 metros) de largo. Se alimenta mediante el filtrado de zooplancton y suele encontrarse en la superficie del agua. Tiburón azul : puede medir hasta 12,5 pies (3,8 metros) y habita en zonas alejadas de la costa.

: puede medir hasta 12,5 pies (3,8 metros) y habita en zonas alejadas de la costa. Tiburón zorro común : se distingue por el uso de su cola para aturdir a las presas y alcanza una longitud de 25 pies (7,6 metros).

: se distingue por el uso de su cola para aturdir a las presas y alcanza una longitud de 25 pies (7,6 metros). Tiburón sombrío : es un animal de crecimiento lento con una medida de 14 pies (4,2 metros).

: es un animal de crecimiento lento con una medida de 14 pies (4,2 metros). Tiburón tigre de arena : posee una longitud de 10,5 pies (3,2 metros) y utiliza los estuarios de Long Island como sitio de crianza para los ejemplares jóvenes.

: posee una longitud de 10,5 pies (3,2 metros) y utiliza los estuarios de Long Island como sitio de crianza para los ejemplares jóvenes. Tiburón mako : es el tipo de tiburón más veloz en el mundo, con ráfagas con velocidades de hasta 43 millas por hora (69 kilómetros por hora). Su longitud llega a los 13 pies (3,9 metros)

: es el tipo de tiburón más veloz en el mundo, con ráfagas con velocidades de hasta 43 millas por hora (69 kilómetros por hora). Su longitud llega a los 13 pies (3,9 metros) Tiburón martillo liso : puede medir hasta 16 pies (4,8 metros) y se alimenta de peces óseos y crustáceos.

: puede medir hasta 16 pies (4,8 metros) y se alimenta de peces óseos y crustáceos. Tiburón blanco: los ejemplares de esta especie superan los 18 pies (5,4 metros) de largo. Los individuos jóvenes utilizan la costa de Long Island como hábitat durante la etapa de calor.

En Nueva York se encuentran 13 especies diferentes de tiburones Unsplash

Consejos oficiales para evitar riesgos con tiburones en playas de Long Island

A pesar de que las interacciones entre humanos y tiburones ocurren con poca frecuencia, el gobierno de Nueva York emitió una lista de guías para la reducción de riesgos. Las sugerencias para el público incluyen: