Ahora vive en Nueva York: el zorro polizón que embarcó en Reino Unido y terminó en EE.UU.

Un zorro polizón cruzó el Atlántico oculto en un carguero. El animal fue hallado hace aproximadamente un mes en un barco que recorrió 5800 kilómetros entre Southampton y el puerto de Nueva York y Nueva Jersey. Actualmente, permanece bajo cuidado especializado a la espera de la confirmación de su estado sanitario.

¿Cómo fue el viaje del zorro polizón hasta EE. UU.?

El animal, de unos dos años y con un peso cercano a los cinco kilos, fue descubierto por la tripulación de un buque destinado al transporte de vehículos. Durante el trayecto de dos semanas, que comenzó el 4 de febrero, permaneció oculto entre la carga, según informó The New York Times.

Tras su llegada, especialistas lo trasladaron al zoológico del Bronx, donde permanece en observación y cuarentena Captura de Eyewitness News ABC7NY

El barco, identificado como M/V Tijuca, tiene capacidad para transportar hasta 7500 vehículos.

Los especialistas en agricultura de la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (OFO, por sus siglas en inglés) y los expertos en fauna silvestre trasladaron al zorro al zoológico del Bronx. Allí permanece bajo observación en un recinto preparado para animales rescatados en puertos y aeropuertos.

Keith Lovett, vicepresidente y director de programas para animales del zoológico, explicó que el ejemplar se encuentra en buen estado general y afirmó que “no parecía estresado” por la experiencia.

El animal continúa en cuarentena mientras recibe una dieta variada que incluye manzanas, camote, insectos y ratones. El personal espera la emisión de un certificado de buena salud para definir su destino.

¿Cómo pudo abordar el barco en Reino Unido?

No existe una explicación confirmada sobre cómo el animal llegó al buque. Mark Simmonds, vocero de la Asociación de Puertos Británicos, indicó que el zorro pudo haber accedido a través de la rampa utilizada para cargar vehículos.

El funcionario explicó que, aunque las operaciones se realizan en zonas restringidas, un zorro puede sortear barreras físicas con facilidad.

El ejemplar pertenece a la especie zorro rojo, conocida por su amplia distribución global y su gran capacidad de adaptación Captura de Eyewitness News ABC7NY

¿Qué se sabe sobre su alimentación durante la travesía?

La alimentación del zorro durante el viaje no pudo ser determinada con certeza. Sin embargo, Lovett señaló que el animal “debe de haber estado comiendo algo” y destacó que no presenta signos de inanición.

Entre las posibles fuentes de alimento, mencionó productos agrícolas transportados en el barco o la presencia de roedores a bordo.

Las características del zorro rojo que apareció en el barco

El zorro rojo (Vulpes vulpes) es uno de los mamíferos carnívoros más extendidos a nivel global y habita en Europa, Asia, Norteamérica y partes de África. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS, por sus siglas en inglés) explica que se distingue por su pelaje rojizo, más oscuro en el lomo, patas con tonalidades negras y una cola tupida con punta blanca.

El zoológico destacó su “notable adaptabilidad” y su capacidad para prosperar en distintos entornos, desde bosques y praderas hasta áreas urbanas.

Se trata de un animal generalmente solitario y con hábitos nocturnos. Durante el invierno, puede modificar sus rutinas y mostrarse activo también al amanecer o al atardecer, e incluso a plena luz del día.

En Nueva York, esta especie habita principalmente en Staten Island y el Bronx, donde ocupa parques, campos de golf y terrenos con vegetación.