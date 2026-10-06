Hasta US$25: cuánto cuesta vacunarse contra el sarampión en Nueva York si no tienes seguro médico

En Nueva York, el gobierno estatal ofrece vacunas sin costo alguno a los adultos que no tienen seguro médico y cumplen con ciertos requisitos, con una tarifa de hasta 25,10 dólares por la aplicación. La iniciativa distribuye las vacunas a los centros de atención médica inscritos como proveedores, y entre las opciones figura la MMR, que actúa contra el sarampión y otras enfermedades.

Cuánto cuesta vacunarse contra el sarampión en Nueva York

El Programa de Vacunas para Adultos del Estado de Nueva York (VFA, por sus siglas en inglés) ofrece acceso a la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR) a los adultos que cumplen los requisitos para participar. Se administra mediante inyección subcutánea o intramuscular y para la mayoría de las personas la protección dura toda la vida.

La vacuna contra el sarampión se administra mediante inyección subcutánea o intramuscular y para la mayoría de las personas su protección dura toda la vida Freepik

El portal oficial del VFA señala que las siguientes personas pueden recibir la vacuna como parte del programa:

Adultos sin seguro médico de 19 años o más .

. Adultos de 19 años o más con cobertura insuficiente de seguro médico (es decir, cuyo seguro médico no cubre el costo de la vacuna que se va a administrar).

de seguro médico (es decir, cuyo seguro médico no cubre el costo de la vacuna que se va a administrar). Estudiantes de cualquier edad matriculados o que ingresen a una institución postsecundaria en el Estado Imperial.

Los estudiantes de educación superior con cobertura médica completa solo pueden recibir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) a través del programa VFA.

El acuerdo oficial del programa establece que el proveedor no puede cobrar más de US$25,10 por la aplicación de dosis como tarifa de administración. Además, si se trata de un paciente establecido que no puede pagar esa cantidad, no pueden negarle la vacuna.

No obstante, este precio corresponde al máximo que puede cobrarse por administrarla dentro del VFA. La vacuna en sí es completamente gratuita para los elegibles de Nueva York.

Qué tener en cuenta sobre la vacuna contra el sarampión en Nueva York

La MMR es recomendada en Estados Unidos para todos los niños, los adultos que no tienen evidencia de inmunidad y las personas sin historial de vacunación. Algunos pacientes, como estudiantes universitarios, trabajadores de la salud y viajeros internacionales, podrían necesitar dos dosis, según indica el portal de GoodRx.

La vacuna contra el sarampión contiene elementos derivados del huevo, por lo que es importante que la persona consulte con su médico de cabecera si tiene alergia a este alimento.

En ese sentido, el sitio menciona las siguientes contraindicaciones:

Mujeres embarazadas o que planean quedar embarazadas en el próximo mes.

o que en el próximo mes. Personas con sistemas inmunitarios debilitados debido a afecciones médicas o medicamentos.

debido a afecciones médicas o medicamentos. Personas que se sienten moderada o gravemente enfermas .

. Pacientes con una infección activa por tuberculosis (TB) no tratada.

La vacuna contra el sarampión está contraindicada para las mujeres embarazadas Freepik

Vacuna contra el sarampión: cómo acceder al programa VFA de Nueva York

Para recibir la dosis de la MMR, las personas deben acudir a un centro de salud participante del programa VFA. Algunos ejemplos de recintos participantes son:

Departamentos de Salud locales.

Centros de salud calificados a nivel federal.

Centros de salud comunitarios.

Centros de salud rurales.

Clínicas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Centros de tratamiento de adicciones de la Oficina de Servicios de Alcohol y Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York (OASAS).

Centros de tratamiento con metadona.

Centros penitenciarios.

Asimismo, es importante resaltar que, más allá de la MMR, el VFA ofrece otras vacunas: