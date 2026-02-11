Alerta en Arizona: la enfermedad “altamente contagiosa” que se propaga en el estado y que preocupa a Katie Hobbs

Las autoridades de salud de Arizona confirmaron nuevos episodios de exposición al sarampión en espacios públicos de alto tránsito, incluido el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor. La enfermedad de alta transmisibilidad mantiene en alerta a los organismos sanitarios y motivó un llamado directo de la gobernadora Katie Hobbs a reforzar la vacunación como principal medida de prevención.

Brote de sarampión en Arizona

Los organismos locales remarcaron que el brote actual no es un hecho aislado, sino parte de un contexto más amplio de circulación en distintas regiones de EE.UU. y del propio estado de Arizona. En ese marco, se activaron protocolos de notificación, seguimiento y comunicación pública.

Katie Hobbs alerta a la población por la propagación del virus del sarampión X @GovernorHobbs

“Estoy sumamente preocupada por el aumento de casos de sarampión en Arizona y la reciente exposición en Sky Harbor", dijo Hobbs en una publicación en redes sociales. “Es altamente contagioso, pero prevenible. La mejor manera de protegerse y proteger a su familia es vacunarse“, señaló.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa (Mcdph, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado oficial que fue notificado sobre el paso de una persona infectada con sarampión por el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor el 29 de enero de 2026.

Se trató de un individuo no residente del condado, lo que obligó a coordinar acciones con agencias federales, estatales y autoridades aeroportuarias.

El objetivo principal de esta articulación fue identificar y advertir a los viajeros que pudieron haber estado expuestos al virus durante su permanencia en el aeropuerto. Las autoridades explicaron que este tipo de rastreo resulta clave para contener posibles cadenas de transmisión y permitir una detección temprana de síntomas.

“El sarampión es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente en las comunidades sin una prevención y una respuesta oportuna”, explicó Nick Staab, director médico del Mcdph.

Hasta el momento, el número total de casos confirmados entre residentes del condado de Maricopa en 2026 se mantiene en tres. Sin embargo, las autoridades aclararon que el seguimiento continúa activo debido al período de incubación prolongado de la enfermedad.

El virus es altamente contagioso, se transmite por aire y causa fiebre, tos y sarpullido Freepik

Cuáles son los lugares de Arizona identificados con posible exposición al virus

Como parte de las tareas de vigilancia epidemiológica, el Mcdph dio a conocer una lista de sitios donde el público pudo haber estado en contacto con el virus del sarampión.

Estos espacios fueron determinados a partir de los movimientos de las personas infectadas durante el período en que podían transmitir la enfermedad:

Aeropuerto Internacional Sky Harbor (Toda la Terminal 4) : ubicado en 3400 Sky Hbr Blvd, Phoenix, es uno de los puntos donde se registró una posible exposición el 29 de enero de 2026 entre las 16 las 20.30 hs. Las autoridades recomendaron a quienes estuvieron en ese lugar durante ese lapso que permanezcan atentos a la aparición de síntomas hasta el 19 de febrero .

: ubicado en 3400 Sky Hbr Blvd, Phoenix, es uno de los puntos donde se registró una posible exposición el 29 de enero de 2026 entre las 16 las 20.30 hs. Las autoridades recomendaron a quienes estuvieron en ese lugar durante ese lapso que permanezcan atentos a la . Arizona Athletic Grounds: ubicado en 6321 S Ellsworth Rd, Mesa, allí se identificó exposición en áreas destinadas a espectadores, particularmente en campos de béisbol y sóftbol. Las fechas señaladas son el 23 de enero, entre las 8 y las 16 hs, y el 24 de enero, de 16 a 20 hs. El período de vigilancia para estos casos se extiende hasta el 14 de febrero.

Las autoridades aclararon que otros lugares previamente mencionados en la localidad de Gilbert, como comercios y gimnasios, ya no representan un riesgo activo para la seguridad sanitaria, dado que los plazos de incubación correspondientes ya se superaron.

Por qué el sarampión genera una alerta sanitaria en Arizona

El sarampión es considerado uno de los virus más contagiosos conocidos. Se transmite por vía aérea cuando una persona infectada respira, habla, tose o estornuda, tras liberar partículas que pueden permanecer suspendidas en el aire o depositadas sobre superficies durante varias horas.

Según los datos sanitarios, cuando una persona con sarampión entra en contacto con individuos no inmunizados, la probabilidad de transmisión alcanza aproximadamente al 90%. Esto explica por qué una sola exposición en un espacio cerrado puede derivar en múltiples contagios.

Otro factor que incrementa el riesgo es que las personas infectadas pueden transmitir el virus incluso antes de presentar síntomas visibles. Esto dificulta la identificación temprana de casos y refuerza la importancia de la prevención a través de la vacunación, según lo recomendado por la gobernadora.

La gobernadora de Arizona asegura que la mejor prevención es la vacuna Freepik

Cuáles son los síntomas del sarampión

El sarampión no se manifiesta de manera inmediata tras el contacto con el virus. El período de incubación suele oscilar entre siete y 12 días, aunque en algunos casos puede extenderse hasta 21. Durante este tiempo, la persona puede no presentar signos evidentes de enfermedad.

Los primeros síntomas suelen ser similares a los de una infección respiratoria aguda. Entre ellos se incluyen:

Fiebre elevada

Tos persistente

Secreción nasal

Ojos enrojecidos

Lagrimeo constante

Cansancio marcado

Sensibilidad a la luz

Unicef alerta sobre la importancia de vacunarse contra el sarampión - Fuente: Unicef

La erupción cutánea típica del sarampión suele surgir entre tres y cinco días después del inicio de los síntomas generales. Comienza habitualmente en el rostro o en la línea del cabello y se extiende de forma progresiva hacia el cuello, el torso y las extremidades. Se presenta como manchas rojas elevadas que pueden unirse entre sí.