Hochul cambia su promesa de no subir impuestos en Nueva York: “Si necesitamos más recursos, encontraremos la manera”

La gobernadora reelecta de Nueva York, Kathy Hochul, sorprendió al cambiar el alcance de su promesa de no subir los impuestos y dejó abierta la posibilidad de buscar ingresos adicionales para financiar el cuidado infantil. Durante la conferencia política SOMOS, celebrada el 6 de noviembre en Puerto Rico, tres días después de su reelección, afirmó: “Si necesitamos más recursos, encontraremos la manera”.

Qué cambió en la promesa de Hochul sobre los impuestos en Nueva York

El 27 de octubre, una semana antes de las elecciones, Hochul había expresado a NBC New York: “No sé qué va a pasar en el futuro. Lo único que sé es que mi posición es que no quiero… no subiré los impuestos. Soy muy clara al respecto”. La declaración combinaba una salvedad sobre el futuro con un compromiso explícito contra las subas.

Hochul y Mamdani participaron de la conferencia política SOMOS en Puerto Rico X/@GovKathyHochul

Despues de que fuese reelecta gobernadora el pasado 3 de noviembre, Hochul planteó una postura más flexible. “Trabajaré para administrar los recursos existentes, pero, si necesitamos más, encontraremos la manera, como lo he hecho antes cuando existe una necesidad particular. Una necesidad muy específica”, sostuvo en su discurso, junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

Hochul agregó que rechaza aumentar tributos “por el mero hecho de subirlos” y recordó decisiones anteriores para atender necesidades presupuestarias. Americans for Tax Reform, una organización que se opone a cualquier incremento impositivo, interpretó en diálogo con NBC Nueva York esas palabras como un cambio de promesa.

Qué se sabe del posible financiamiento para el cuidado infantil

El destino mencionado fue el cuidado infantil universal en la ciudad de Nueva York, cuyo financiamiento está presupuestado hasta 2028, de acuerdo con NBC. Consultada sobre posibles aumentos del impuesto sobre la renta, Hochul respondió que siempre había contemplado recursos destinados a objetivos específicos.

El debate también incluye cómo utilizar la recaudación existente. Citizens Budget Commission, una organización de análisis fiscal, sostuvo ante NBC que el estado dispone de recursos para estabilizar las cuentas y financiar servicios esenciales, incluida la asistencia infantil, si toma decisiones presupuestarias adecuadas.

La gobernadora Kathy Hochul declaró que podría buscar fondos adicionales para financiar el cuidado infantil en Nueva York Oficina de la Gobernadora

Cuidado infantil en Nueva York: qué ayuda reciben hoy las familias

Se lanzó en 2026 para ofrecer educación y cuidado de jornada completa, de alta calidad y 100% gratuito a niños de dos años.

a niños de dos años.

Inició con más de 2000 plazas repartidas a través de un sistema de lotería (con 5700 solicitantes en su etapa inicial) e instalaciones en cinco distritos escolares piloto, centros autorizados y hogares de cuidado familiar.



Proyecta expandirse a 12.000 plazas en 2027 , con la meta de avanzar progresivamente hacia la universalización.

, con la meta de avanzar progresivamente hacia la universalización. Busca sacar a más de 10.000 niños de la lista de espera mediante la entrega de bonos de subsidio.

mediante la entrega de bonos de subsidio.

Otorga cobertura a niños desde las 6 semanas hasta los 13 años (extendiéndose hasta los 19 años en el caso de jóvenes con necesidades especiales).

(extendiéndose hasta los en el caso de jóvenes con necesidades especiales).

La Administración de Servicios para Niños (ACS) gestiona el contacto con las familias, priorizando a aquellas cuyos ingresos estén por debajo del 300% de la línea de pobreza federal.

El plan está impulsado por la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani , respaldado por una inversión histórica del Estado de US$1200 millones para la educación y cuidado temprano.

y el alcalde , respaldado por una inversión histórica del Estado de para la educación y cuidado temprano.

Para el programa 2-K , se realizó una inversión inicial de US$73 millones que ascenderá a US$425 millones hacia 2027. Para los vales de subsidio CCAP se destinan US$475 millones.

, se realizó una que hacia 2027. Para los vales de subsidio CCAP se destinan US$475 millones. Se estima un ahorro directo de entre US$20.000 y US$23.000 anuales por familia trabajadora, aliviando el alto costo de vida en la Gran Manzana y facilitando que los padres continúen con su desarrollo profesional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.