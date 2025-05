“El sueño mexicano”: vivieron 10 años en Estados Unidos, regresaron a su país y pudieron comprarse una “casita”

Después de una década en Estados Unidos, Raúl Alcaraz tomó una decisión que marcó un cambio en su vida y la de su familia: regresar a México, su país de origen. En sus redes sociales explicó que el ritmo frenético en que viven los estadounidenses, los gastos y la distancia de sus seres queridos fueron los principales motivos para volver a su tierra. “Viven trabajando”, dijo.

Volver a la tierra natal después de 10 años en Estados Unidos

En un video que publicó en su cuenta de TikTok, Raúl contó que, con su esposa, planearon este regreso durante muchos años. En Estados Unidos superaron desafíos y sacrificaron momentos importantes con sus seres queridos para poder forjar un futuro mejor. Ahora, diez años después, sintieron que era momento de volver a su país. “Estábamos un poquito tristes, pero muy emocionados de regresar a nuestra tierra, a estar con nuestras familias”, explicó.

Después de diez años en EE.UU., una familia mexicana vuelve a su país

El migrante relató que en el tiempo que vivieron en EE.UU. les pesó la distancia con sus familias, que quedaron en su país y que ahora, con su decisión de volver, ya no pasarían “fechas importantes, solos y tristes”.

Mientras las imágenes mostraban cómo desarmaban su casa y preparaban las maletas para encarar su nueva vida, Raúl remarcó que los dos se sentían muy entusiasmados por el hecho que sus padres por fin podrían conocer a sus nietos: “Nuestros retoñitos”.

La vida en EE.UU.: ritmo frenético de trabajo y cuentas

Alcaraz contó que con mucho sacrificio y trabajo duro en EE.UU. pudo ahorrar dinero para garantizar el regreso de su familia a su país natal. “Con todo el sudor de mi frente pude comprar la casita en México. Para mí, ese es un logro muy grande, a base de esfuerzo y apoyo de mi hermosa esposa”, dijo con orgullo.

El video muestra los sentimientos encontrados de esta familia migrante. Por un lado, el deseo de volver a su tierra de origen y, por el otro, la nostalgia por lo que vivieron durante tantos años en el exterior y la vida que construyeron: “Estados Unidos me dio mucho, gracias”.

Alcaraz contó que con esfuerzo, pudo ahorrar para comprar su casa en México

“Al vivir 10 años, conocimos muchas personas buenas e hicimos muchos amigos. Los llevaremos en nuestro corazón siempre“, remarcó.

Así como destacó estos aspectos positivos, el migrante reveló que el ritmo de vida en EE.UU. “me quitó tiempo con mi familia, mis padres, mis hermanos y mis amigos”.

La decisión de dejar atrás Estados Unidos no implicó un al país donde vivió una década, sino un cambio de prioridades. “No más horas extras, no más renta, no más cuentas y cuentas”, expresó. “Todos los que viven en Estados Unidos saben que es muy difícil vivir aquí porque solo se la pasan trabajando y pagando cuentas”.

La familia se despidió en el aeropuerto: su mujer y sus hijos viajaron primero a México y el los seguirá en unos meses Facebook Charlotte Douglas International Airport - CLT

El regreso a la tierra natal: “El sueño mexicano”

Mientras Raúl mostraba la cómo se despedía de su mujer y sus hijos en el aeropuerto -ya que ellos viajaron primero a México y él los seguirá dentro de unos meses- contó que una vez en su país, espera poder vivir de un modo más tranquilo. “Llegó la hora de recuperar todo ese tiempo perdido” con la familia, dijo.

Con una casa propia y sus afectos más cerca, Raúl explicó cómo imagina su vida en su país: “Vámonos a descansar, ahora a cumplir el sueño mexicano”.