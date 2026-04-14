Blakeman vs. Hochul: la promesa de campaña del republicano sobre un caso que divide a Nueva York

A falta de pocos meses para las elecciones generales del 3 de noviembre en Nueva York, el candidato republicano Bruce Blakeman lanzó una promesa sobre un caso que divide a la población. En una declaración reciente, afirmó que si logra imponerse sobre la gobernadora Kathy Hochul otorgará el indulto al policía Erik Duran, encarcelado por el asesinato de un presunto narcotraficante en una operación encubierta.

La promesa de campaña de Blakeman sobre un caso que divide a Nueva York

El próximo 23 de junio se celebrarán las elecciones primarias que definirán a los candidatos de cada partido para la votación general del 3 de noviembre. En busca de avanzar con su campaña, Blakeman, ejecutivo de Nassau que ya obtuvo el respaldo del partido, lanzó la promesa de indultar a Duran.

Con la nominación ya confirmada, Bruce Blakeman inicia una campaña que buscará contrastar su experiencia en Nassau con la gestión estatal de Kathy Hochul blakemanfornewyork.com

“El ejecutivo del condado, Blakeman, hará una declaración contundente en apoyo del sargento Duran, en consonancia con su compromiso de respaldar a las fuerzas del orden y hacer que todos los barrios de Nueva York sean más seguros", declaró la campaña del político de Long Island en un comunicado enviado a The New York Post.

¿Qué pasó con el policía Erik Duran?

El sargento de policía fue declarado culpable de homicidio involuntario en segundo grado la semana pasada en un juicio sin jurado ante el juez Guy Mitchell del Bronx.

Las autoridades le impusieron cargos por la muerte de Eric Duprey, de 30 años, que ocurrió durante una operación encubierta de “compra y detención”.

Los informes policiales indican que Duprey intentó escapar del lugar de la operación en Kingsbridge el 23 de agosto de 2023 en un patinete. Cuando se subió al transporte, Duran presuntamente tomó una nevera portátil y la arrojó. El electrodoméstico golpeó al sospechoso en su cabeza y provocó su muerte.

Por el hecho, la justicia lo condenó a pasar entre tres y nueve años en la prisión. La sentencia se mantuvo firme pese a que los agentes de base del Departamento de Policía estatal (NYPD, por sus siglas en inglés) y su representante sindical se unieron para apoyar a Duran.

En una declaración tras la sentencia, Vincent Vallelong, presidente de la Asociación de Beneficencia de Sargentos del NYPD, calificó la decisión judicial como “el día más oscuro en la historia de la profesión”.

La gobernadora Hochul lleva la ventaja sobre Blakeman en las últimas encuestas de cara a las elecciones de Nueva Yrok Archivo

Las últimas encuestas sobre el enfrentamiento de Blakeman vs. Hochul en Nueva York

Los sondeos más recientes muestran un panorama que favorece por el momento a la gobernadora demócrata. De acuerdo con la recopilación de The New York Times, las encuestas tuvieron los siguientes resultados:

Siena University: elaborada entre el 23 y el 26 de marzo, colocó a Hochul con la mayor intención de voto (47%), seguida por Blakeman (34%), lo que refleja una ventaja porcentual de 13 puntos.

(47%), (34%), lo que refleja una ventaja porcentual de 13 puntos. McLaughlin & Associates: realizada entre el 4 y el 8 de marzo, mostró un panorama más equitativo con Hochul a la cabeza con el 52%, por lo que supera a Blakeman (43%) por nueve puntos .

. Marist University: llevada a cabo entre el 16 y el 19 de febrero, ubicó a Hochul con el 50% sobre Blakeman (33%), lo que marca una ventaja de 17 puntos porcentuales.

Las críticas de Blakeman a la gestión de Hochul de cara a las elecciones en Nueva York

En diciembre, Blakeman recibió el apoyo del presidente Donald Trump a través de un mensaje en Truth Social para enfrentarse a Hochul. “Bruce es un MAGA y me ha acompañado desde el principio. Trabaja incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, proteger a nuestra comunidad y garantizar el orden público”, escribió el mandatario en aquel entonces.

Además, a través de un video de campaña reciente publicado en X, el candidato republicano sostuvo que si llega al poder arreglará “lo que Hochul y Mamdani estropearon”. En esa línea, agregó que su objetivo es ”hacer que Nueva York sea competitiva para las empresas y asequible para la clase media".

Qué se vota en Nueva York y cuándo son las elecciones generales

Después del 23 de junio quedarán confirmados los candidatos de cada partido que se enfrentarán el 3 de noviembre en las generales, según la Junta Electoral del estado. Por el momento, la gobernadora demócrata y el ejecutivo de Nassau parecen encaminarse a los comicios, sin oposiciones internas, aunque el proceso partidario se completará tras las primarias.

En junio los ciudadanos podrán escoger a su candidato para los siguientes cargos: