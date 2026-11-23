El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó que hubiese más de 50.000 apartamentos vacíos en la Gran Manzana. En una entrevista para The New York Times, afirmó que ese número se “distorsionaba de la realidad” y que solo unas 6000 unidades se encontraban desocupadas.

Los dichos de Mamdani sobre los apartamentos vacíos en la ciudad de Nueva York

Mamdani habló sobre el panorama inmobiliario en una entrevista con el periodista Andrew Ross Sorkin, cuando este le consultó sobre la posibilidad de permitir a los propietarios incrementar la renta para financiar reparaciones.

Al exponer que 57.000 departamentos en la ciudad estaban vacíos, el alcalde rechazó la cifra y pidió analizar de manera crítica dichos valores.

“¿Acaso un propietario escribió esta pregunta? He analizado las cifras y lo que muestran es que solo unas 6000 unidades han permanecido vacías durante cinco años“, señaló el alcalde.

En ese contexto, aclaró que gran parte del volumen total reportado corresponde a viviendas de reciente construcción que están en fase de incorporarse al mercado.

Zohran Mamdani rechaza suspender la congelación de alquileres Getty Images via AFP

Por tanto, rechaza el esquema propuesto por los propietarios para financiar obras mediante aumento de alquileres. “Lo que me genera escepticismo es la propuesta de que, si se permitiera ajustar el arriendo de esas mismas unidades a un nivel de mercado, los propietarios contarían con los fondos necesarios para rehabilitarlas”, explicó.

“Si analizamos la situación, un propietario dirá que reparar una de estas unidades vacías cuesta entre US$50.000 y US$100 mil. Lo que pretenden es, por ejemplo, tomar un apartamento que se alquila por US$1600 dólares y elevar su renta a un nivel que permita recuperar esa inversión”, agregó.

El contexto de los apartamentos vacíos en Nueva York

De acuerdo con The New York Times, en 2025, los datos de la División de Viviendas y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (Nyshcr, por sus siglas en inglés) registraron entre 57.000 y 60.000 apartamentos con renta estabilizada vacíos. Para abril de 2026, la cifra disminuyó a 58.000 unidades.

De esos inmuebles, el 20% de los registrados como vacíos en 2026 correspondería a construcciones nuevas que están por ingresar al mercado para ser arrendadas por primera vez.

En 2025, se registraron casi 57.000 apartamentos vacíos en la ciudad de Nueva York Sitio: housingconnect.nyc.gov

“Por lo general, los apartamentos que quedan vacantes un año se ocupan al año siguiente”, reconoció RuthAnne Visnauskas, comisionada y directora ejecutiva de la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del estado. “Hay una dinámica”.

Debido a esto, los propietarios argumentan que las reformas a la ley de alquileres de 2019 en Albany y la congelación de alquileres aprobada por Mamdani desde octubre les impiden elevar las rentas para financiar remodelaciones indispensables.

La respuesta del Consejo Municipal tras el incremento de los departamentos vacíos

Tras el pedido de los propietarios y la postura del alcalde, el Consejo Municipal comenzó a tramitar el proyecto de ley Int. No. 1165-2026. La iniciativa establece que el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) debe presentar en 60 días un análisis sobre los factores que causan la desocupación de viviendas con renta estabilizada.

Asimismo, exige elaborar un plan con recomendaciones que combinen incentivos financieros (subsidios, préstamos, incentivos fiscales) y posibles multas o sanciones para los propietarios que mantengan unidades vacías sin justificación.