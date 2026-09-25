La MTA advierte por el error con OMNY que puede impedir los viajes gratis en subway y buses de Nueva York

Los pasajeros del metro y los buses de Nueva York pueden acceder a viajes gratuitos después de alcanzar el límite semanal de 32 dólares con OMNY, pero la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre un error que puede impedir que se active el beneficio. Se trata de cambiar de tarjeta o dispositivo al pagar durante el período de acumulación.

Viajes gratis en Nueva York: cambiar de forma de pago en OMNY demora el beneficio

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, explicó que los usuarios deben pagar siempre con el mismo medio para que OMNY registre correctamente los viajes y aplique el límite semanal, según informó amNewYork.

“Hay que utilizar la misma tarjeta de crédito, tarjeta OMNY o Apple Pay”, explicó durante un evento de la Citizens Budget Commission realizado el 22 de septiembre en Manhattan.

Una vez alcanzado el monto del sistema de fare capping , los viajes elegibles restantes en el transporte público de Nueva York dentro del mismo período no tienen costo adicional.

Para acceder al beneficio se necesitan 12 viajes pagos con la misma billetera de pago. Cada tarjeta o dispositivo acumula los viajes por separado, por lo que cambiar la forma de abonar puede dividir el registro y demorar el acceso al traslado gratuito.

De acuerdo con el medio, por ejemplo, si un pasajero utiliza una tarjeta de crédito física en algunos trayectos y luego paga otros con el celular, el sistema puede contabilizarlos de manera separada. Lo mismo puede ocurrir al alternar entre dispositivos vinculados a una billetera digital.

Por ese motivo, la recomendación de la MTA es elegir una tarjeta física, una tarjeta OMNY o un dispositivo y utilizar siempre el mismo durante el período correspondiente.

Cómo saber cuántos viajes faltan para alcanzar el límite de OMNY

Los lectores de OMNY tampoco muestran al momento de ingresar cuánto falta para alcanzar el límite semanal, una de las dificultades señaladas por los pasajeros.

Lieber explicó que los usuarios pueden crear una cuenta en el sitio de OMNY para consultar su actividad y seguir el progreso hacia el límite. La MTA busca que esta opción tenga mayor difusión.

El sistema OMNY permite dejar de pagar viajes adicionales una vez alcanzado el límite de US$32 durante el período correspondiente Imagen ilustrativa generada por la IA

La agencia trabaja con Cubic Transportation, la empresa que desarrolló el sistema, para incorporar en los lectores información en tiempo real sobre el saldo y el progreso hacia el límite semanal.

Lieber reconoció que hubo dificultades en ese proceso y señaló que la incorporación de estas funciones continúa en desarrollo.

La campaña de la MTA para explicar cómo utilizar OMNY en Nueva York

Según indicaron las autoridades, la MTA prepara una campaña de información pública para explicar cómo utilizar correctamente OMNY y aprovechar esta ventaja.

Cambiar entre una tarjeta bancaria, una tarjeta OMNY y un dispositivo puede impedir que los viajes se acumulen en un mismo registro Captura de pantalla Youtube mtainfo

Los mensajes aparecerán en las pantallas digitales y otros espacios de comunicación del sistema de metro y buses. Uno de los principales puntos será la mencionada advertencia sobre los métodos de pago y los viajes gratuitos.

OMNY lleva varios años disponible en el transporte público de Nueva York y se convirtió en el principal sistema de pago después de que la MTA finalizó la venta de nuevas MetroCard a fines de 2025.