Las nuevas leyes que Nueva York podría aplicar por el cobro de paseos en bicicletas

Los paseos en bicicleta de Nueva York podrían tener nuevas reglas para evitar cobros excesivos y hacer más transparente el precio de los viajes. El Concejo Municipal analiza varios proyectos sobre los denominados pedicabs que modificarían la forma en que estos vehículos calculan, muestran y regulan sus tarifas, especialmente en las zonas de mayor circulación turística.

Nueva York analiza nuevas reglas para controlar las tarifas de los pedicabs

Una de las principales propuestas, la Int. 0992-2026, busca reemplazar los actuales temporizadores por medidores que calculen el precio del viaje .

. El proyecto también contempla que los pedicabs tengan una placa de registro con un código escaneable para identificar el vehículo y la empresa responsable.

Los pedicabs suelen ser utilizados por turistas en Nueva York SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La iniciativa establece además nuevos requisitos de señalización y capacitación para los conductores de las bicicletas. Según la propuesta, quienes soliciten u obtengan una licencia deberían haber realizado durante el último año una capacitación de seguridad sobre las normas aplicables.

Otro proyecto, el Int. 0673-2026, plantea que el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad de Nueva York (DCWP, por sus siglas en inglés) establezca una tarifa fija por minuto para los viajes. El valor debería actualizarse de acuerdo con la inflación mediante un mecanismo definido por el comisionado.

Por ahora, ninguna de estas iniciativas se convirtió en ley. La Int. 0673-2026 fue analizada por el Comité de Protección al Consumidor y al Trabajador el 7 de octubre y quedó pendiente de tratamiento, mientras la Int. 0992-2026 continúa en comisión.

Otros cambios propuestos para los paseos en bicicleta en Nueva York

De acuerdo con CBS News, además de los cambios mencionados, los proyectos de ley también buscan incluir carteles visibles con información sobre el precio y la prohibición de cargos adicionales, incluidos los correspondientes a pasajeros extra.

La Int. 0992-2026 de Nueva York también establece que el conductor no podría cobrar una tarifa superior a la que aparece exhibida en el pedicab y que cada minuto del viaje debería cobrarse al mismo valor.

Los pedicabs son populares en Central Park y otras zonas turísticas de Nueva York Splash News/The Grosby Group

Paseos en bicicleta: Nueva York detectó operadores sin licencia

El impulso para modificar las reglas surgió después de una investigación del Concejo Municipal sobre prácticas dirigidas principalmente a turistas en zonas de alta circulación.

El informe Taken for a Ride documentó casos de operadores sin las licencias requeridas, además de situaciones en las que los precios no estaban claros o eran superiores a lo que los pasajeros esperaban pagar.

Los investigadores observaron casos en los que conductores de pedicabs cubrían deliberadamente el cartel obligatorio con la tarifa por minuto o indicaban que el viaje se cobraba por tiempo sin informar cuál era el costo. También detectaron operadores que operaban sin el registro correspondiente del DCWP o sin una licencia de conducir válida.

El informe señala que este tipo de bicicletas circulan especialmente por Midtown Manhattan y Central Park, además de ubicarse cerca de espectáculos de Broadway.

Según el Concejo, los operadores pueden ofrecer una experiencia atractiva para los turistas, pero los problemas aparecen cuando los precios no se explican con claridad antes de comenzar el recorrido.

La TLC de Nueva York podría quedar a cargo de los pedicabs

El debate no se limita al precio. La Int. 0993-2026 propone transferir la licencia, supervisión y regulación de los pedicabs desde el DCWP a la Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York (TLC, por sus siglas en inglés).

De aprobarse, la TLC asumiría la emisión de licencias para las empresas y los conductores, además de la fiscalización de las normas. El proyecto también le encomendaría estudiar estrategias para reducir los costos de los seguros de los operadores.