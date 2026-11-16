El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). La normativa prevé separar la respuesta a protestas de las operaciones de antiterrorismo.

Qué se sabe del nuevo anuncio de Mamdani que incide en la seguridad de NYC

Mamdani anunció la noticia junto a la comisionada del NYPD, Jessica S. Tisch, por medio de un comunicado de prensa y un video en redes sociales. Allí, explicó que la medida va a transformar la forma en que la ciudad se prepara y responde a las protestas.

Mamdani anunció que eliminará una controvertida unidad de la Policía de Nueva York: “Hoy estamos cumpliendo esa promesa”

“Durante nuestra campaña, prometí a los neoyorquinos que disolveríamos el Grupo de Respuesta Estratégica. Hoy estamos cumpliendo esa promesa”, dijo en el video.

“Los neoyorquinos que ejercen su derecho constitucional a protestar no deben recibir la misma respuesta policial que ante una amenaza terrorista”, agregó.

En ese contexto, el alcalde confirmó que las armas y las operaciones antiterroristas quedan consolidadas dentro del Bureau de Inteligencia y Antiterrorismo de la NYPD.

Cómo será el nuevo mecanismo de respuesta ante protestas en NYC

Tras la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica del NYPD, la administración Mamdani conformó una nueva División de Diálogo Comunitario y Desescalada (CDDD, por sus siglas en inglés).

Dicho organismo se va a encargar de la respuesta a protestas sin contar con armas ni facultades de arresto. “Establecemos un nuevo enfoque que prioriza el diálogo, la participación y la desescalada”, aseguró Mamdani.

La administración Trump conformó la División de Diálogo Comunitario y Desescalada (CDDD, por sus siglas en inglés) para planificar respuestas a protestas en la ciudad de Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De igual modo, creó una nueva División de Apoyo a la Patrulla (PSD, por sus siglas en inglés) dedicada a tareas de patrullaje habitual, como la desaparición de personas. Solo responderán a manifestaciones y realizarán arrestos en casos excepcionales.

“Creo que el NYPD siempre debe estar dispuesto a examinar su funcionamiento y realizar mejoras. Jamás apoyaría cambios que disminuyan la capacidad del departamento para proteger a los neoyorquinos”, aseguró Tisch.

Confirmado por Mamdani: nuevas restricciones en respuestas a protestas

Las reformas también establecen nuevas restricciones sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad durante las actividades amparadas por la primera enmienda. Según el comunicado de prensa, estas son:

Prohibición formal del uso de acordonamiento, armas largas y gas lacrimógeno.

Limitación de los dispositivos acústicos de largo alcance a 90 decibelios.

los de largo alcance Prohibición a los agentes de usar bicicletas como armas , salvo en situaciones extremas para evitar la muerte o lesiones físicas propias.

, salvo en situaciones extremas para evitar la muerte o lesiones físicas propias. Prohibición formal del encierro o embotellamiento de manifestantes.

Las fuerzas de seguridad en NYC no pueden lanzar gas lacrimógeno durante las protestas CHARLY TRIBALLEAU - AFP

“El gas pimienta no se utilizará como herramienta de control de multitudes”, aseguró la administración Mamdani sobre una de las últimas restricciones implementadas.