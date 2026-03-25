Para frenar al ICE: Nueva York desafía su despliegue en aeropuertos y Mamdani activa ayuda para migrantes

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó este martes el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos de Estados Unidos. “ICE no tiene cabida en nuestros aeropuertos. Nuestra Oficina de Asuntos de Inmigrantes actualizó sus directrices y pueden llamar a su línea directa de asistencia legal al 800-354-0365”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La respuesta de Mamdani: línea legal gratuita y política de ciudad santuario

“ICE no tiene cabida en nuestros aeropuertos. Nuestra Oficina de Asuntos de Inmigrantes actualizó sus directrices y pueden llamar a su línea directa de asistencia legal al 800-354-0365”, publicó Mamdani en X.

La línea es gratuita, está financiada por la ciudad y ofrece información y derivaciones a servicios de asistencia legal migratoria.

El mensaje publicado por Mamdani en sus redes sociales X @NYCMayor

La postura forma parte de una política sostenida desde que Mamdani asumió en enero.

En febrero firmó una orden ejecutiva que reafirmó las protecciones de ciudad santuario y estableció que ICE no podrá ingresar a propiedades de la ciudad sin una orden judicial firmada por un juez, lo que incluye escuelas, refugios, hospitales y estacionamientos municipales.

Además, creó un equipo de respuesta interagencial dedicado a responder ante operativos de enforcement migratorio federal, encabezado por la comisionada de la Oficina de Asuntos Inmigrantes, Faiza Ali.

El mensaje de Mamdni llega horas después de que la administración Trump confirmara el envío de cientos de agentes a más de una docena de terminales aéreas, incluyendo el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York.

El trasfondo: un cierre parcial que dejó sin cobrar a miles de agentes de la TSA

El cierre parcial del gobierno afecta al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a la TSA, lo que dejó a miles de agentes de seguridad aeroportuaria trabajando sin paga durante más de un mes y derivó en cientos de renuncias y licencias en todo el país.

Ante ese escenario, Trump ordenó el envío de agentes del ICE. El bloqueo presupuestario responde a un conflicto entre ambos partidos.

Los demócratas condicionaron su apoyo al financiamiento del DHS a la incorporación de restricciones al enforcement migratorio, entre ellas la obligación de obtener órdenes judiciales antes de ingresar a domicilios y prohibir el uso de máscaras durante operativos.

Hasta que no se alcance un acuerdo, la presencia de ICE en aeropuertos seguirá siendo el eje de tensión SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los republicanos rechazaron esas condiciones y también se opusieron a una propuesta demócrata de financiamiento parcial que excluía las agencias de control migratorio.

El estancamiento resultante derivó en el cierre. El debate en el Congreso sobre el financiamiento del DHS continúa sin resolución.

Hasta que no se alcance un acuerdo, la presencia de ICE en aeropuertos seguirá siendo el eje de tensión entre la administración federal y los gobiernos locales como el de Nueva York.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.