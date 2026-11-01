Mamdani honra a migrantes en Nueva York: “Aun cuando les decían que eran demasiado diferentes dejaron su huella en esta gran ciudad”

Zohran Kwame Mamdani homenajeó a los inmigrantes italianos en Nueva York durante una recepción por la herencia de esa comunidad, celebrada el 28 de octubre en Gracie Mansion. El mandatario repasó las dificultades que atravesaron esas familias y destacó su participación en la construcción de la ciudad.

¿Qué dijo Mamdani sobre los inmigrantes italianos en Nueva York?

El alcalde situó el comienzo de su discurso más de un siglo atrás, cuando miles de familias abandonaron una Italia atravesada por la agitación política y las dificultades económicas. Según expresó, llegaron en busca de “posibilidades, oportunidades, una vida mejor”.

El alcalde destacó el aporte de artistas y trabajadores italianos al patrimonio urbano X de @NYCMayor

Mamdani describió cómo distintas comunidades se establecieron en calles de Manhattan: los sicilianos en Elizabeth Street; los napolitanos en Mulberry; los calabreses en East 109th Street, y sus vecinos de Bari en la 112th.

En una publicación de su cuenta oficial de X, el funcionario retomó ese recorrido y sostuvo que, aun cuando les decían que eran “demasiado extranjeros, demasiado diferentes, demasiado de clase trabajadora”, los neoyorquinos italianos “dejaron su huella en esta gran ciudad”.

Durante la recepción, mencionó a Mother Cabrini, Fiorello La Guardia y Martin Scorsese entre las figuras que representan ese legado. “Esa historia de grandeza se siente en cada barrio de cada distrito”, afirmó.

Mamdani recordó la discriminación contra los italianos y su aporte a la construcción de Nueva York

El mandatario recordó que el acceso a la vivienda, la educación y otros espacios estuvo marcado por el rechazo. Según relató, hubo propietarios que se negaron a alquilarles, restaurantes que no los atendían y universidades que no los admitían.

Frente a esas barreras, sostuvo que la comunidad respondió con “tenacidad, creatividad y una notable resiliencia”. También evocó los carteles que excluían a los italianos de las postulaciones laborales en fábricas y oficinas de empleo.

En ese contexto, destacó las tareas que asumieron en obras de transporte: “Realizaron el trabajo agotador y peligroso de excavar nuestros túneles del metro y construir nuestros puentes”.

El alcalde también recordó que, cuando debieron practicar su fe en sótanos de iglesias, establecieron sus propios templos y organizaron celebraciones para sus santos patronos. Entre ellas, mencionó el Festival de San Gennaro, que describió como una tradición apreciada en los cinco distritos.

¿Dónde reconoció la huella italiana en la ciudad?

Mamdani señaló obras concretas del patrimonio neoyorquino. Destacó los leones tallados por los hermanos Piccirilli, conocidos como Paciencia y Fortaleza, que custodian las escalinatas de la Biblioteca Pública de Nueva York.

También mencionó las figuras y los motivos esculpidos por manos italoestadounidenses en el Arco de Washington Square, además del trabajo de mampostería y colocación de ladrillos presente en numerosas viviendas y edificios.

El recorrido incluyó la gastronomía: las porciones de pizza, la masa de Spumoni Gardens, el risotto y la lasaña de Arthur Avenue. Asimismo, evocó las luces de Mulberry Street, los mercados y comercios de Sheepshead Bay y la vida comunitaria de Great Kills y Tottenville, en Staten Island.

La recepción reunió a representantes municipales y diplomáticos. El anfitrión reconoció a Gabriella D’Addario y Carlo Scissura; al portavoz Joe Calvello; al responsable de Manhattan, Ovie Lattimore; al concejal Frank Morano y al exconcejal Sal Albanese.

Además, saludó a las comisionadas Lillian Bonsignore, Renee Campion y Tascha Van Auken; al embajador de la misión permanente de Italia ante las Naciones Unidas, Giorgio Marrapodi, y al cónsul general italiano en Nueva York, Giuseppe Pastorelli.

El funcionario señaló que la herencia italiana también se expresa en la gastronomía, los comercios y la vida cotidiana de barrios de Manhattan, Brooklyn y Staten Island Gobierno de Nueva York

El compromiso municipal con la permanencia de las familias

En el tramo final, el alcalde afirmó que en los últimos años se volvió más difícil para los neoyorquinos italianos permanecer en la ciudad que contribuyeron a construir.

Por ese motivo, aseguró que su administración trabaja para que las familias puedan criar a sus hijos en los barrios donde crecieron sus padres y abuelos.

A su vez, vinculó ese objetivo con la posibilidad de pagar el alquiler, comprar alimentos y acceder al cuidado infantil, además del respaldo municipal a pequeños comercios y restaurantes. El discurso de Mamdani concluyó con un llamado a renovar la promesa que motivó aquellas migraciones: “Posibilidades, oportunidades y una vida mejor”.