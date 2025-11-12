Ni Walmart ni Costco: las mejores ofertas del supermercado CTown para los latinos en Nueva York

Al identificar los principales supermercados en Estados Unidos, Walmart y Costco son los primeros en ser mencionados. No obstante, en Nueva York existe una cadena con excelentes descuentos para las familias. Se trata de CTown, uno de los mercados más populares entre la comunidad latina.

Los descuentos presentados por CTown en el Bronx

CTown cuenta con tres sucursales en el Bronx. Cada una de ellas presenta una revista con precios que derivan entre los US$1 y US$11 en gran parte de los productos esenciales. Algunos de ellos son:

Agua con gas : 99 centavos

: 99 centavos Atún Bumble Bee: US$1.99

US$1.99 Cereales : una caja por US$2.99

: una caja por US$2.99 Coca Cola : dos botellas de 33 onzas (2 litros) por US$4.

: dos botellas de 33 onzas (2 litros) por US$4. Kit para ensalada César : dos paquetes por US$5.

: dos paquetes por US$5. Jugo de manzana: dos cartones o botellas por US$5.

En el caso de los productos de limpieza, los valores tienen un promedio de entre US$2 y US$12. El producto más económico son los pañuelos de papel, que valen US$1.99; y el más costoso es el detergente líquido marca WOOLITE, que cuesta cerca de los US$12.

Descuentos por el Día de Acción de Gracias

CTown también cuenta con una sección de ofertas para los productos para la cena del Día de Gracias, más conocido en inglés como Thanksgiving. Las tater tots, las populares guarniciones de papas, valen US$4.99, mientras que el pastel de pollo cuenta con una promoción de tres paquetes por US$5.

El resto de los productos tienen los siguientes valores:

Paquete de pan blanco marca Krasdale : US$1.99

: US$1.99 Yogurts: US$5.99

US$5.99 Aros de cebolla marca Krasdale : US$2.99

: US$2.99 Frijoles : US$1.99

: US$1.99 Sándwich de pan de trigo: US$3.99 por paquete.

CTown se fundó en 1975 como Krasdale para incursionar en el sector minorista. Cuenta con aproximadamente 200 tiendas en Connecticut, Massachusetts, Nueva York y Pensilvania, más cinco adicionales en Jordania.

Su misión como cadena es presentar diferentes productos de acuerdo a la ubicación de sus sucursales. De esta forma, hay una mayor diversidad en cada tienda.

“Ofrecemos a los comerciantes independientes la libertad y flexibilidad para que cada tienda refleje su entorno. Al fin y al cabo, no hay dos comunidades iguales: tampoco deberían serlo en dos supermercados“, detalla el sitio web de CTown.

CTown cuenta con más de 250 sucursales en Estados Unidos y Jordania X/@CtownMarkets

Para cumplir con su misión, cada sucursal ofrece folletos semanales con descuentos y recetas con productos locales.

“Lo que nos distingue es que atendemos a diversas culturas. Importamos productos especiales que no se encuentran en los supermercados comunes. Como empresa familiar, invitamos al público a compartir los productos que les gustaría que ofreciéramos, y haremos lo posible por satisfacer sus necesidades”, explicó Génesis Marquez, gerente de una de las tiendas de Ctown.

En 2024, la Alianza para la Equidad en Salud logró un acuerdo con la compañía para fundar la primera sucursal de CTown en Coatesville, Pensilvania, y brindar alimentos saludables a los residentes.

“Nos entusiasma poder servir a la comunidad de Coatesville y brindar el apoyo alimentario que tanto necesita. En CTown nos enorgullece contribuir al crecimiento de la comunidad”, dijo Génesis.