Nueva York dará hasta US$25.000 a estos afectados por los aranceles de Trump: quiénes pueden aplicar

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este lunes el lanzamiento del Programa de Resiliencia Agrícola contra los Aranceles, una iniciativa de 30 millones de dólares que otorgará hasta US$25.000 a los productores agrícolas. El objetivo, según el texto de la iniciativa, es compensar las pérdidas de mercado y el aumento de los costos derivados de las políticas arancelarias de Donald Trump en 2025.

Nueva York abre solicitudes para productores agrícolas afectados por aranceles federales

La Oficina de la Gobernadora de Nueva York emitió un comunicado donde confirmó la apertura del plazo de solicitudes para recibir la ayuda. Según las autoridades, se estima que el 20% de los ingresos de un agricultor dependen en promedio de los mercados de exportación.

El objetivo del pago anunciado por la gobernadora Kathy Hochul es compensar las pérdidas de mercado y el aumento de costos por los aranceles implementados por el gobierno federal Flickr

Asimismo, los aranceles sobre importaciones esenciales, como granos, piensos y otros insumos elevan el costo para los trabajadores agrícolas. Más del 80% de las importaciones de agroquímicos y el 70% de las importaciones de maquinaria agrícola provienen de países sujetos a gravámenes estadounidenses, de acuerdo con Hochul.

“Los aranceles impuestos por la administración Trump son imprudentes y perjudiciales para muchas de nuestras industrias, incluyendo a nuestros productores agrícolas, quienes dependen en gran medida de las fuerzas de los mercados internacionales”, declaró en primer lugar la gobernadora.

En esa línea, resaltó el impacto que espera que tenga la iniciativa. “Prometí defender a nuestros agricultores y me enorgullece que nuestro Programa de Resiliencia Agrícola brinde el alivio tan necesario a los agricultores de Nueva York que alimentan a nuestras comunidades”, concluyó.

Requisitos para pedir hasta US$25.000 del alivio arancelario agrícola en Nueva York

El dinero del programa está destinado a los productores agrícolas del Estado Imperial. Las personas elegibles deben completar una solicitud general, proporcionar datos sobre ventas agrícolas o producción de leche y cumplir con criterios específicos, que incluyen:

Contar con al menos dos tercios de sus ingresos brutos federales superiores a US$30.000 provenientes de actividades agrícolas, según lo define la Ley Tributaria del Estado de Nueva York.

Cultivar productos que cumplan los requisitos dentro del estado de Nueva York.

que cumplan los requisitos dentro del estado de Nueva York. Tener certificados los datos de elegibilidad y producción por un profesional financiero cualificado.

los datos de por un profesional financiero cualificado. Proporcionar un formulario W-9 sustituto completo, necesario para el pago.

sustituto completo, necesario para el pago. Firmar un formulario de autorización para la divulgación de datos si son propietarios de una granja lechera, lo que permite la confirmación de los datos de producción de leche.

Los solicitantes elegibles del pago anunciado por Hochul en Nueva York deben completar un formulario y enviarlo antes del 11 de agosto Hochul/Archivo

El plazo para solicitar los beneficios del programa vence el martes 11 de agosto de 2026, y solo se considerarán las peticiones completas, por lo que es importante realizar el proceso de inscripción en la página web oficial a tiempo.

Pagos de US$1000 a US$25.000: las dos categorías del programa agrícola de Hochul

El plan de alivio arancelario de la gobernadora proporcionará pagos directos de un mínimo de US$1000 y un máximo de US$25.000 a los productores elegibles. La distribución de los fondos se determinará a través de dos vías:

Ronda 1: granjas lecheras de vacas.

Ronda 2: ganadería, productos ganaderos, cultivos especiales, acuicultura.

El mensaje de la gobernadora Kathy Hochul después de emitir su voto en Nueva York

El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, remarcó que los productores se ven afectados por los gravámenes “tanto en la exportación como en la importación”, lo que genera pérdidas de oportunidades de mercado. “Este programa garantizará que los trabajadores afectados por los aranceles reciban algún tipo de ayuda para compensar estos nuevos gastos y salvaguardar sus operaciones”, completó.

La gobernadora indicó además que el financiamiento fue incluido en el Presupuesto Promulgado 2026-27 como una prioridad de su administración para “proteger los empleos locales” y “asegurar la competitividad del sector agrícola en el mercado global”.