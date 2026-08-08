Nueva York ofrece una vía temporal para obtener la licencia de autobús escolar: el plazo vence en noviembre

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York mantiene vigente una alternativa temporal para quienes deseen obtener una licencia comercial (CDL, por sus siglas en inglés) destinada exclusivamente a conducir autobuses escolares. La medida, respaldada por una exención federal, busca aliviar la escasez de choferes y estará disponible hasta el 28 de noviembre.

Cómo funciona la licencia comercial limitada para autobuses escolares en Nueva York

De acuerdo con un comunicado oficial del DMV, la flexibilización fue autorizada por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés). Después de la fecha límite del 28 de noviembre, ya no será posible acceder a esta modalidad ni renovar las licencias emitidas bajo ese esquema.

La medida elimina la inspección del compartimiento del motor (under-the-hood) durante el examen práctico para obtener la licencia comercial destinada exclusivamente al transporte escolar. El resto de los requisitos federales y estatales continúa vigente, incluidos los exámenes teóricos, la capacitación obligatoria y la prueba práctica de conducción.

La exención está dirigida a:

Personas que solicitan una CDL por primera vez .

. Conductores que tuvieron una CDL en el pasado, pero ya no la poseen y desean volver a obtenerla con las habilitaciones para autobús escolar.

La normativa establece que no pueden acceder quienes actualmente ya cuentan con una licencia comercial vigente

Qué restricciones tiene la licencia comercial para autobús escolar en Nueva York

Según el DMV, quienes utilicen esta modalidad obtendrán una CDL con las restricciones S1 y K. Esto significa que el conductor:

Solo podrá manejar autobuses escolares .

. Solo podrá hacerlo dentro del estado de Nueva York.

La licencia comercial para autobuses escolares en Nueva York tiene restricciones Imagen de Denise McQuillen en Pixabay

Si en el futuro el conductor desea obtener una licencia comercial sin restricciones, deberá tramitar un nuevo permiso, aprobar nuevamente el examen práctico completo, incluida la inspección del compartimiento del motor, y abonar las tarifas correspondientes.

Cómo tramitar la licencia de autobús escolar de Nueva York

El DMV indica que quienes quieran acceder a esta modalidad deberán completar todos los pasos antes del 28 de noviembre, entre ellos:

Contar con una licencia de conducir válida.

válida. Solicitar un permiso comercial .

. Completar la capacitación Entry Level Driver Training (ELDT) , cuando corresponda.

, cuando corresponda. Aprobar el examen práctico Limited School Bus .

. Acudir a una oficina del DMV para incorporar las restricciones S1 y K.

Durante el trámite y antes de rendir la evaluación práctica, los aspirantes deberán confirmar que comprenden las limitaciones de esta licencia especial.

Por qué Nueva York ofrece la licencia comercial para conductores de autobús escolar

El programa comenzó en enero de 2024 como parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Kathy Hochul para hacer frente a la escasez de conductores de autobuses escolares.

Nueva York lanzó la versión de la licencia para autobuses escolares con el objetivo de afrontar la escasez de conductores Freepick

Posteriormente, la Fmcsa renovó la exención por dos años y mantuvo vigente el beneficio entre el 28 de noviembre de 2024 y el 28 de noviembre de 2026. El objetivo es facilitar la incorporación de nuevos choferes sin modificar los principales requisitos de seguridad exigidos para conducir este tipo de vehículos.

Las autoridades estatales sostienen que la medida permite ampliar la cantidad de aspirantes disponibles para cubrir vacantes en los distritos escolares.