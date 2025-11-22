Pensaban que se harían ciudadanos, pero el Uscis detuvo ceremonias del estado de Nueva York sin explicación

La última etapa para convertirse en ciudadano estadounidense, la ceremonia de prestar el Juramento de Lealtad a Estados Unidos, quedó suspendida para cientos de personas en el norte del estado de Nueva York, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) los canceló sin previo aviso.

Uscis cancela ceremonias de ciudadanía en Nueva York

Al menos siete jurisdicciones del estado de Nueva York recibieron correos electrónicos que decían que no habría más ceremonias en la región a partir de ahora. Ninguna comunicación oficial ofreció una explicación por la decisión del Uscis.

Los solicitantes de ciudadanía finalizan el proceso en las ceremonias de naturalización Facebook Uscis

Westchester, Rockland, Schenectady, Washington, Broome, Tompkins y Onondaga se encuentran entre los condados afectados, detalló Times Union. En todos los casos, el Uscis emitió notificaciones tras el final del cierre del gobierno federal, que ya había provocado demoras.

Los correos replicaron el mismo mensaje: “Todos los candidatos programados para tomar el Juramento de Naturalización serán notificados individualmente y provistos con información sobre la reprogramación. Además, no habrá más ceremonias en el norte del estado”.

Una excepción se produjo en Monroe County. Su secretaria, Jamie Romeo, informó que el Uscis confirmó que dos ceremonias, una el 16 de diciembre y otra el 20 de enero, continúan programadas.

El impacto para las comunidades y la falta de respuestas del Uscis

Las oficinas locales no recibieron explicaciones por parte del Uscis, que tampoco respondió a las preguntas enviadas por Times Union.

Los condados afectados remarcaron que los actos locales facilitan enormemente la naturalización al evitar que los solicitantes estén obligados a viajar largas distancias hasta una oficina del Uscis.

Muchos migrantes quedaron sin respuestas tras la cancelaciones del Uscis

“Ahorran tiempo y dinero”, sostuvo Taylor Bruck, secretario de Ulster County y agregó que son: “Una oportunidad educativa, un evento inspirador”.

“Para mí, la inmigración es Estados Unidos: lo que hizo diferente y grande a este país”, afirmó. “Deberíamos facilitar lo más posible que las personas se naturalicen”, añadió.

El Uscis elimina reembolsos y restringe registro de votantes en ceremonias de naturalización

Las cancelaciones coinciden con otras modificaciones introducidas recientemente por la agencia. En septiembre, el Uscis terminó con la práctica histórica de reembolsar a los condados de Nueva York por administrar el juramento.

Semanas antes, había prohibido a organizaciones no gubernamentales registrar votantes durante las ceremonias, una decisión criticada por funcionarios electorales y grupos de derechos civiles que la consideraron un obstáculo para la participación de los nuevos ciudadanos.

El Uscis suspendió abruptamente ceremonias de naturalización de Nueva York American Immigration Council

Qué es la ceremonia de naturalización del Uscis en Estados Unidos

Antes de recibir la ciudadanía estadounidense, todo solicitante debe prestar un juramento público en el que renuncia a fidelidades previas y promete obediencia a la Constitución y a las leyes de Estados Unidos, esto se conoce como la ceremonia de naturalización.

Ese acto formal, que marca el cierre del proceso, funciona como la confirmación de que el inmigrante asume plenamente las responsabilidades cívicas que exige su nuevo estatus.

Las ceremonias de naturalización son el último paso para que los migrantes se conviertan en etsadounidenses Uscis

Una vez que el Uscis aprueba el formulario N-400 (la solicitud mediante el cual un residente permanente inicia el trámite para convertirse en ciudadano), la agencia fija la fecha en la que el postulante deberá presentarse para prestar el Juramento de Lealtad.

Esa instancia es el paso final del camino hacia la ciudadanía. El procedimiento puede desarrollarse de dos maneras: