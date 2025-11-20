Buenas noticias en Nueva York: quiénes recibirán la ayuda récord anunciada por Kathy Hochul

La gobernadora Kathy Hochul anunció que Nueva York alcanzó su mayor volumen de pagos a empresas dirigidas por minorías y mujeres. Estas ayudas económicas marcan un giro en la política de compras públicas y anticipan cambios clave en el acceso a contratos estatales.

¿Quiénes recibirán la ayuda anunciada por Kathy Hochul en Nueva York?

El apoyo se concentra en las compañías incorporadas al programa Empresas Propiedad de Minorías y Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés). El padrón reúne a 9745 firmas habilitadas para competir por contratos públicos y acceder a pagos estatales. Durante el último año, el Estado completó 2225 certificaciones o recertificaciones y amplió el alcance del programa, según detallaron en el informe oficial.

El Estado concretó 2225 certificaciones y amplió el alcance del MWBE ny.gov

Las empresas certificadas podrán postular a contratos más amplios gracias a la suba del umbral de compras discrecionales. Ese límite pasó a 1,5 millones de dólares, lo que facilita la entrada de pequeñas y medianas compañías lideradas por estos colectivos históricamente marginados.

“Así garantizamos que más empresas puedan competir, tener éxito y prosperar en todo nuestro estado”, subrayó Hochul.

Los detalles de los cambios en el programa Empresas Propiedad de Minorías y Mujeres

El comunicado del 2025 MWBE Annual Report presentó un conjunto de mejoras que sostienen el crecimiento del programa:

Eliminación del atraso en certificaciones.

Respuestas en menos de 90 días y resoluciones posibles en 30 días.

Casi US$15.000 millones destinados al sector desde 2020.

Crecimiento del 12% en pagos estatales respecto del año anterior.

Ampliación de la base estadística con reportes voluntarios de la comunidad Asiático-estadounidense y de las Islas del Pacífico (AAPI, por sus siglas en inglés).

“Con US$3300 millones en pagos y una utilización del 31,86%, demostramos que la equidad y el crecimiento económico avanzan juntas”, enfatizó Hochul sobre el impacto del programa en el año fiscal 2024–2025.

Se trata del quinto año consecutivo en el que Nueva York alcanza el objetivo de que al menos el 30% del gasto elegible de contratos del Estado de Nueva York se adjudique a empresas certificadas de minorías y/o de mujeres.

Desde 2020, el sector recibió casi US$15.000 millones en pagos estatales charlescounty

El impacto de la ayuda económica a Empresas Propiedad de Minorías y Mujeres en Nueva York

Hope Knight, presidenta y directora ejecutiva de Empire State Development, subrayó que “el aumento del 12% en el gasto MWBE refleja la fortaleza y la capacidad de la comunidad empresarial diversa de Nueva York”.

Además, destacó que el programa Business Growth Accelerator generó US$106 millones en oportunidades de contratación, al tiempo que sostuvo que la expansión del programa “transforma el panorama económico del Estado”.

Por su parte, la jefa de Diversidad, Julissa Gutiérrez, subrayó que el avance consolida un cambio de enfoque: “Cumplir nuestra meta del 30% durante cinco años demuestra que crear oportunidades para toda nuestra comunidad empresarial no es un deseo, sino una forma de trabajar del Estado”.

La nueva normativa acelera certificaciones y elimina demoras históricas ny.gov

La División amplió su presencia mediante Regional Opportunities Expos en Syracuse, Manhattan y Queens. El comunicado indicó que más de 1000 asistentes participaron en ruedas de negocios, talleres y espacios de vinculación. La agencia también ofreció dos seminarios virtuales por mes y desarrolló casi 100 eventos regionales.

El senador James Sanders Jr. celebró el avance normativo: “Nuestros pequeños negocios merecen una oportunidad justa para competir y crecer. La ampliación del umbral de compras y la aceleración de certificaciones abrirán más puertas”.

Por su parte, la asambleísta Rodneyse Bichotte Hermelyn agregó: “La gobernadora eliminó barreras sistémicas. Ahora la diversidad del Estado puede prosperar y contar con apoyo real. Esa diversidad es la base de nuestra economía”.

¿Cómo funciona el programa MWBE?

El programa MWBE se administra a través de Empire State Development bajo el Executive Law Article 15-A. La normativa fija los estándares de certificación, supervisión y fortalecimiento empresarial, con el objetivo de permitir que compañías dirigidas por minorías y mujeres compitan por contratos estatales en igualdad de condiciones.