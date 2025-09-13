Pijamada de Halloween en Nueva York: regresan las noches en el Museo Americano de Historia Natural y esto cuestan las entradas
El regreso de las noches en el museo promete ser una experiencia imperdible para toda la familia y estará disponible a finales del mes de septiembre
- 3 minutos de lectura'
El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York anunció el regreso de sus populares noches en el museo, una actividad suspendida en 2020 por la pandemia. Inspiradas en la película cinematográfica protagonizada por Ben Stiller, los más chicos podrán volver a disfrutar de jornadas fuera de lo habitual.
Cuánto costarán las entradas de la noche de los museos en Nueva York
El presidente del Museo Americano de Historia Natural (AMNH, por sus siglas en inglés) anunció el regreso de las pijamadas a partir del viernes 24 de octubre, una experiencia inmersiva que mezcla lo educativo con lo lúdico: dormir bajo el famoso esqueleto de dinosaurio, explorar galerías en la oscuridad y participar en actividades especiales en la ciudad de Nueva York.
El costo es de US$225 dólares por cada niño y adulto, un aumento considerable respecto a la última edición celebrada en 2020 (US$75 más).
El presidente del museo, Sean Decatur, reconoció a The New York Times que el costo puede ser un desafío en un contexto económico difícil, pero aseguró que se trata de “una experiencia realmente única”.
El evento tiene un fuerte componente cultural y mediático, porque se inspira en una saga de películas muy populares. Estas pijamadas permiten a niños y adultos dormir bajo el icónico esqueleto de Tyrannosaurus rex o la gigantesca ballena azul.
Durante la noche habrá actividades guiadas, seguridad y acceso exclusivo a galerías nocturnas. El museo busca ofrecer una experiencia educativa y única, pese a las críticas por el precio.
Qué actividades podrán disfrutar los visitantes de la pijamada en el museo
El programa incluye tanto aprendizaje como aventura y entretenimiento. Entre las diferentes experiencias destacan:
- Visitas guiadas con linterna a las salas de exhibición del tercer y cuarto piso del Museo, que incluyen las míticas de fósiles donde se exhiben imponentes dinosaurios como el T. rex.
- Exploraciones autoguiadas de las galerías del primer y segundo piso del Museo, con los dioramas de la Sala Akeley de Mamíferos Africanos y las exhibiciones de insectos vivos en el Insectario Familiar Susan y Peter J. Solomon.
- Juegos de trivia, búsquedas del tesoro y juegos grupales en el Centro Gilder.
- Refrigerios y desayuno ligero de cortesía.
- Karaoke, presentaciones en vivo y hasta un cuento para dormir.
Próximas fechas de las pijamadas en el museo de Nueva York
Las pijamadas en el museo volvieron para quedarse, según lo anunciado por el propio AMNH, ya que el 24 de octubre será la primera noche en el calendario. Habrá dos más este año y seis en 2026:
- Sábado 22 de noviembre de 2025
- Viernes 5 de diciembre de 2025
- Sábado 10 de enero de 2026
- Sábado 7 de febrero de 2026
- Viernes 6 de marzo de 2026
- Viernes 10 de abril de 2026
- Viernes 22 de mayo de 2026
- Viernes 5 de junio de 2026
Las entradas estarán a la venta a partir del 30 de septiembre para los miembros del AMHN y del 7 de octubre para el público en general.
