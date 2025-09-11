Nueva York contra Adams: la ciudad anuló los vetos del alcalde y aprueba un salario mínimo para trabajadores de delivery

El Concejo Municipal de Nueva York votó el 10 de septiembre para dejar sin efecto tres vetos del alcalde Eric Adams. Las medidas restablecidas incluyen la fijación de un salario mínimo de 21,44 dólares por hora para repartidores de comestibles contratados por aplicaciones, el refuerzo de sus protecciones laborales y la despenalización de la venta ambulante sin licencia.

Concejo de Nueva York anula tres vetos de Eric Adams: salario mínimo y venta ambulante

El cuerpo legislativo, dominado por demócratas, consolidó la entrada en vigor de leyes previamente aprobadas y que habían sido frenadas por Adams. “Los vetos del alcalde fueron otro ejemplo de cómo priorizó la agenda de Trump por encima de nuestra ciudad”, aseguró la presidenta de la Cámara de Representantes, Adrienne Adams, en un comunicado oficial.

Nueva York se posiciona como pionera al regular salarios en las aplicaciones de comestibles

Para alcanzar la anulación, el Concejo necesitaba una mayoría de dos tercios de sus 51 miembros. Tras la votación, los resultados quedaron de la siguiente manera:

Veto a la legislación que elimina faltas penales contra vendedores ambulantes : se revocó con 35 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones.

: se revocó con 35 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Proyecto que eleva el salario mínimo de los repartidores : la votación fue de 39 a 8.

: la votación fue de 39 a 8. Ampliación de protecciones laborales: contó con 40 votos afirmativos frente a 7 negativos.

“Trabajando junto a los empleados y pequeños empresarios de nuestra ciudad, el Consejo vuelve a actuar como un líder confiable en nuestra ciudad para promover la igualdad salarial y un sector de reparto sostenible, a la vez que protege a nuestros residentes de los abusos de la administración Trump”, dijo Adrienne Adams. “La anulación por parte del Consejo de los vetos insensatos del alcalde permite promulgar estas leyes que benefician y protegen a la clase trabajadora de nuestra ciudad”, agregó.

El portavoz del alcalde advirtió que la medida podría aumentar precios para comunidades vulnerables Peter K. Afriyie - AP

Nueva York: la disputa por el salario mínimo de repartidores de aplicaciones

La Introducción 1135-A, impulsada por la concejal Sandy Nurse, establece que las empresas de reparto de comestibles deben pagar a sus trabajadores un salario mínimo no inferior al determinado por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés). Este organismo tendrá la facultad de ajustar la tarifa según las condiciones económicas y laborales del sector.

El haber mínimo para repartidores de plataformas de comida ya se había fijado en 2023. Inicialmente, fue de US$17,96 por hora, luego se elevó a US$19,96, y desde abril de 2025 se ubica en US$21,44, esto también incluye un ajuste por inflación del 7,41%. Antes de estas regulaciones, los trabajadores percibían en promedio apenas US$5,39 por hora, sin propinas.

“Cuando pides comida por una aplicación, no aparece por arte de magia en tu puerta”, dijo Nurse. “Detrás de cada entrega hay un trabajador que intenta ganarse la vida y llevar comida a la mesa. La Ley Int. 1135 simplemente garantiza que los repartidores de comida ganen un ingreso mínimo. Hoy, decimos no a los salarios de miseria y a un alcalde que ha abandonado a la gente trabajadora”, agregó.

Por qué Eric Adams vetó las medidas laborales y de venta ambulante

De acuerdo a lo retomado por The New York Times, el alcalde Adams justificó sus vetos al argumentar que las leyes podrían afectar negativamente a consumidores vulnerables, entre ellos adultos mayores y personas con discapacidades que utilizan servicios de entrega de comidas. Según su administración, el aumento de salarios mínimos elevaría los costos de los pedidos, lo que repercutiría en este sector de la población.

“El alcalde ha sido muy claro al coincidir con el presidente en algunos temas y discrepar en otros. Este no es un tema en el que el presidente haya intervenido”, afirmó Zachary Nosanchuk, portavoz del alcalde. “Si bien Adams no toma a la ligera el poder de veto, mantenemos nuestra decisión de apoyar a nuestros residentes más vulnerables que dependen de la entrega de comestibles”, aseguró.

Adams ha visto anulados ocho de sus vetos MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La concejal Jennifer Gutiérrez, autora de la legislación de protecciones laborales, señaló que los proyectos se basan en estudios del DCWP que demuestran que los repartidores trabajan largas jornadas sin contar con derechos equivalentes a otros sectores.

“La votación de hoy representa un avance hacia la equidad y el debido proceso en la ciudad de Nueva York”, declaró Gutiérrez.

La votación del 10 de septiembre de 2025 reflejó una relación deteriorada entre el Concejo Municipal y el alcalde. Desde el inicio de su mandato, ocho vetos de Adams han sido anulados

Los críticos del alcalde afirman que sus decisiones responden a intereses políticos vinculados con su campaña de reelección y con el apoyo de grandes empresas tecnológicas. Señalan además que las medidas anuladas eran consistentes con políticas aprobadas en años anteriores y que habían contado incluso con respaldo inicial de la propia administración local.