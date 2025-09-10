Museo del 9/11 en Nueva York: horarios de visita, precios de los boletos en 2025 y cómo es por dentro

El 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas de Nueva York sufrieron un atentado en el que miles de personas fallecieron. La historia cambió para siempre ese día. El 9/11 Memorial & Museum está ubicado en el World Trade Center, en el Distrito Financiero de Manhattan, lugar en el que se registró el ataque terrorista.

El Museo del 9/11 en Nueva York busca rendir homenaje a las víctimas

El Memorial y Museo del 11 de septiembre es considerado como un “monumento a la dignidad humana” y busca rendir homenaje a las casi 3 mil personas fallecidas por los ataques terroristas, según su sitio web.

El Memorial y Museo del 9/11 en Nueva York (911memorial.org)

El edificio no solo dedica espacio a las víctimas, sino también a aquellas personas voluntarias y trabajadores que arriesgaron sus vidas en las labores de rescate, y a los sobrevivientes.

El museo también expone los registros del atentado de bomba contra el World Trade Center registrado en 1993, además de las consecuencias de estos crímenes.

Cómo es por dentro el Museo del 9/11 en Nueva York

Para poder acceder al edificio se atraviesa un pabellón de acceso elevado, que a su vez es una especie de puente entre los acontecimientos históricos y la renovación y reconstrucción de la vida.

También existen restos históricos, como la Escalera de los Sobrevivientes, que se encuentra en la Plaza elevada del World Trade Center y fue la vía de escape de quienes huían de la zona la mañana del 11 de septiembre.

El Memorial y Museo del 9/11 también tiene una sala principal que alberga exposiciones y elementos educativos. El recorrido continúa a través de dos rampas, una construida en 1960 y otra instalada después del 11 de septiembre de 2011 para que familiares de las víctimas pudieran acceder a la denominada “Zona Cero”.

También existen dos espacios monumentales: el Memorial Hall, instalado en las huellas de las Torres Gemelas originales, donde se exhiben dos obras de arte; y la sala de fundación ubicada junto a la planta de la Torre Norte, donde descansa la última pieza de acero del World Trade Center que se retiró de la Zona Cero.

En el Memorial Hall se puede leer la frase “Ningún día te borrará de la memoria del tiempo”, de Virgilio, escrita sobre 2983 baldosas, igual al número de víctimas por los atentados terroristas, titulada Intentando Recordar el Color del Cielo en Esa Mañana de Septiembre, creada por el artista Spencer Finch en 2014.

Memorial Hall del Memorial y Museo del 9/11 en Nueva York (Jin S. Lee)

Horarios de visita y precios de los tickets para el Museo del 9/11 en Nueva York en 2025

El museo permanece abierto seis días a la semana y se recomienda la compra anticipada de las entradas. Además, existen audioguías que pueden adquirirse en nueve idiomas diferentes. El memorial, ubicado sobre la superficie, es gratuito y permanece abierto al público todos los días, según 9/11 Memorial Organization.

Los horarios del museo son de miércoles a lunes de 9 hs a 19 hs, aunque la última entrada se permite hasta las 17.30 hs y se recomienda pasar de 45 a 90 minutos en el recinto para explorar todas las áreas.

Memorial y Museo del 9/11 en Nueva York ofrece recorridos por expertos (Jin S. Lee)

En cuanto a los horarios del museo, estos son todos los días desde las 8 hs hasta las 20 hs. Las entradas se pueden conseguir a través del sitio web y tienen diferentes precios:

La entrada al museo es de US$24 a US$36

La entrada al museo que incluye recorrido con un guía experto de US$44 A US$56

El recorrido por el memorial y el museo es de US$85

La visita al museo con acceso anticipado es de US$75

El pase familiar va de los US$106 a los US$125

El pase especial de Nueva York, que incluye los cinco lugares más importantes de la ciudad, es de US$129 a US$154

El pase especial para todas los sitios y museos de Nueva York con descuento del 50% es de US$164

También existen grupos de consideración especial que pueden acceder al recinto de forma gratuita, como los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, los miembros del Museo y Memorial 9/11 y de la comunidad, los militares estadounidenses, y empleados. Los lunes existe un horario de entrada libre al público de 17.30 hs a 19 hs.