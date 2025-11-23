Thanksgiving 2025 en Nueva York: ¿pagan doble la jornada si se trabaja en Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, en inglés) es una de las festividades más emblemáticas de Estados Unidos. Uno de los eventos más esperados en esta fecha es el desfile que se lleva a cabo en Nueva York desde hace casi 100 años. Por esa razón, algunos neoyorquinos podrían preguntarse si se pagará doble la jornada por trabajar en este día especial.

Cómo se paga la jornada si se trabaja en Thanksgiving en Nueva York

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) establece cómo se le debe pagar a los trabajadores de EE.UU. y es también la que regula las actividades laborales de los menores de edad en el país.

Los trabajadores en Nueva York no tendrán el día libre ni un pago extra por laborar en el Día de Acción de Gracias (Pexels/Angela Chacón)

De acuerdo con la FLSA, hay cuatro casos en los que la ley no obliga a los patrones para que cumplan con ciertas condiciones especiales:

Pagar por vacaciones, días feriados , por enfermedad o por terminación de empleo.

, por enfermedad o por terminación de empleo. Pagar extra por laborar en fines de semana o días feriados .

. Ofrecer descansos para comer o descansar durante la jornada y en feriados o vacaciones.

para comer o descansar durante la jornada y en feriados o vacaciones. Dar aumentos de sueldo o beneficios adicionales.

Esto quiere decir que las personas que trabajen el próximo jueves 27 de noviembre no recibirán un pago doble o especial por laborar durante un feriado reconocido a nivel federal. Tampoco tendrán derecho a tomarse el día libre con goce de sueldo.

El Departamento del Trabajo de EE.UU. señaló que ese tipo de beneficios solo se brindan cuando los jefes y los empleados así los acordaron de forma previa. Pero nadie está obligado por el gobierno para otorgarlos.

Solo hay una excepción a esta norma: los trabajadores del gobierno. La Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) explicó que la mayoría de los empleados federales tienen derecho a descansar en los feriados nacionales sin perder su salario de esa jornada. Por esa razón, las oficinas gubernamentales cierran en los días festivos.

Cuáles son los feriados federales en Estados Unidos

La OPM informó que en EE.UU. existen 11 feriados federales, es decir, que se celebran en todo el país, cada año y de forma oficial. Estas festividades son:

Thanksgiving es uno de los 11 días feriados que se celebran cada año y que son reconocidos por el gobierno de EE.UU. (Pexels/Karola G)

Año Nuevo : 1 de enero.

: 1 de enero. Cumpleaños de Martin Luther King, Jr. : tercer lunes de enero.

: tercer lunes de enero. Cumpleaños de Washington : tercer lunes de febrero.

: tercer lunes de febrero. Día de los Caídos (Memorial Day): último lunes de mayo.

(Memorial Day): último lunes de mayo. Juneteenth, Día de la Independencia Nacional : 19 de junio.

: 19 de junio. Día de la Independencia (Fourth of July): 4 de julio.

(Fourth of July): 4 de julio. Día del Trabajo (Labor Day): primer lunes de septiembre.

(Labor Day): primer lunes de septiembre. Día de Colón (Columbus Day): segundo lunes de octubre.

(Columbus Day): segundo lunes de octubre. Día de los Veteranos (Veterans Day): 11 de noviembre.

(Veterans Day): 11 de noviembre. Día de Acción de Gracias (Thanksgiving): cuarto jueves de noviembre.

(Thanksgiving): cuarto jueves de noviembre. Navidad: 25 de diciembre.

Existe un día feriado adicional que solo se conmemora cada cuatro años, según la OPM. Se trata del Día de la Inauguración Presidencial, el cual marca el inicio de la administración del nuevo presidente electo de Estados Unidos.

Qué habrá en el desfile de Thanksgiving de Macy’s en Nueva York

Cada año, Macy’s organiza un desfile de Acción de Gracias, cuyo principal atractivo son sus tradicionales globos gigantes. El sitio oficial de la tienda departamental detalló que el 27 de noviembre, a partir de las 08.30 hs, los habitantes de Nueva York también disfrutarán de:

11 bandas de marcha.

33 equipos de payasos.

Nueve grupos de entretenimiento (como bailarines y artistas circenses).

Macy's reveló que entre los carros y globos nuevos habrá uno de Pop Mart, el cual incluirá Labubus (Facebook/Macy's)

Además, Macy’s anunció que para la edición 99 de su desfile contarán con presentaciones musicales de: