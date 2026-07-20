Dónde reparten comida gratis hoy en Nueva York: calendario para obtener alimentos frescos esta semana
Entidades comunitarias ofrecerán canastas nutritivas y platos calientes del 20 al 24 de julio en Manhattan y Brooklyn
Las personas que atraviesan dificultades económicas en Nueva York podrán acceder esta semana a alimentos frescos y comidas calientes a través de las distribuciones y eventos realizados por distintas organizaciones sin fines de lucro. Para hacerlo, no existen requisitos migratorios, aunque en ciertos casos es necesario presentar una identificación.
Comida gratis en Nueva York: despensas, direcciones y horarios del 20 al 24 de julio
Con el comienzo de una nueva semana este lunes 20 de julio, varias organizaciones llevarán a cabo nuevos repartos de alimentos en el área. Si bien el Food Bank for New York no tiene repartos establecidos en su cronograma, otros grupos poseen un cronograma fijo y despensas móviles.
New York Common Pantry brindará alimentos frescos y nutritivos, como proteínas, lácteos, cereales, frutas y verduras, en proporción al número de integrantes de cada familia.
Para este reparto, es necesario presentar una identificación con foto de todos los adultos del hogar, una identificación de todos los niños del hogar y un comprobante de domicilio. El calendario establecido es:
- Lunes 20 de julio: Baruch Community Center, 294 Delancey Street, Manhattan, NY 10002, de 8 a 11 hs; U10002, Community First Food Pantry, 384 Grand St, New York, NY 10002, de 8 a 16 hs; T10002, Challenge, 415 Vanderbilt Ave, Brooklyn, NY 11238, de 10 a 16 hs; Masbia Of Boro Park, 5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219, de 15 a 19 hs
- Martes 21 de julio: Our Lady of Sorrows CBO 101 Pitt Street, New York, NY 10002 de 8 a 11 hs; Na10002,h Housing Inc., Food Pantry - NYS Food Pantries, 206 East 4th Street, New York, NY 10009, de 8.30 a 10.30 hs; Southside United HDFC (Los Sures), 145 South 3rd Street, Brooklyn, NY 11211 9 a 12 hs; Wellness Rising (Rise Boro Community Partnership), 518 Bushwick Ave, Brooklyn, NY 11206, de 13 a 15.30 hs; Teen Challenge, 415 Vanderbilt Ave, Brooklyn, NY 11238, de 12 a 16 hs; Center for Family Life, 443 39th St, Brooklyn, NY 11232, de 13 a 16 hs
- Miércoles 22 de julio: Southside United HDFC (Los Sures), 145 South 3rd Street, Brooklyn, NY 11211, de 9 a 11.45 hs; ST. STEPHEN OUTREACH COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION, 874 Myrtle Avenue, Brooklyn, NY 11206, de 9 a 10.30 hs; Wellness Rising (Rise Boro Community Partnership), 518 Bushwick Ave, Brooklyn, NY 11206, de 10 a 16 hs; Black Veterans For Social Justice, 665 Willoughby Ave., Brooklyn, NY 11206, de 12 a 14.30 hs
- Jueves 23 de julio: Our Lady of Sorrows CBO 101 Pitt Street, New York, NY 10002 de 8 a 11 hs; UA3 Community First Food Pantry, 384 Grand St, New York, NY 10002 de 8 a 4 hs; Teen Challenge, 415 Vanderbilt Ave, Brooklyn, NY 11238, de 12 a 16 hs; Center for Family Life, 443 39th St, Brooklyn, NY 11232, de 13 a 16 hs
- Viernes 24 de julio: ST. STEPHEN OUTREACH COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION, 874 Myrtle Avenue, Brooklyn, NY 11206, de 9 a 10.30 hs; Church of St. Mark, 1417 Union Street, Brooklyn, NY 11213, de 11.30 a 13.30 hs
La organización también brindará comidas calientes nutricionalmente equilibradas en East Harlem. Lo hace de lunes a viernes con un horario fijo y el cronograma en este caso es el siguiente:
- Lunes 20: 8 East 109th Street, East Harlem, 14.30 a 15.30 hs
- Martes 21: 8 East 109th Street, East Harlem, 14.30 a 15.30 hs
- Miércoles 22: 8 East 109th Street, East Harlem, 14.30 a 15.30 hs
- Jueves 23: 8 East 109th Street, East Harlem, 14.30 a 15.30 hs
- Viernes 24: 8 East 109th Street, East Harlem, 14.30 a 15.30 hs
Dónde conseguir comidas calientes gratis en Brooklyn durante esta semana
Otras organizaciones llevarán a cabo eventos puntuales en los que brindarán comidas hechas y desplegarán programas después del horario escolar. Para esta semana, que comenzó el 20 de julio, el cronograma es el siguiente:
- Martes 21 de julio: comida después de la escuela organizada por ACTS Community Development Corporation en Brooklyn, 2114 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224, USA, de 14.30 a 17 hs; y distribución de alimentos de ACTS Community Development Corporation en Brooklyn, 2114 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224, EE. UU., de 18 a 19 hs; comidas calientes de Apna Brooklyn Community Center, Inc. en 236 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11235, desde las 14 hs hasta terminar inventario.
- Miércoles 22 de julio: comedor social de Coney Island de ACTS Community Development Corporation en Brooklyn, 2114 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11224, EE. UU., de 18 a 19 hs; distribución semanal de comida de Apna Brooklyn Community Center, Inc. en 225 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11235, desde las 14 hs hasta terminar inventario.
- Jueves 23 de julio: comidas calientes de Apna Brooklyn Community Center, Inc. en 236 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11235, desde las 14 hs hasta terminar inventario.
- Viernes 24 de julio: comidas calientes de Apna Brooklyn Community Center, Inc. en 236 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11235, desde las 14 hs hasta terminar inventario.
Inflación en Estados Unidos: organizaciones que brindan asistencia alimentaria gratuita
La acción de las organizaciones comunitarias cobra una relevancia mayor en un escenario de aumento de la inflación en Estados Unidos, que provoca dificultades económicas para muchas familias.
En abril de 2026, la inflación anual alcanzó el 3,8%, impulsada por la crisis energética derivada de la guerra con Irán, según un análisis de CNN.
Junto con las organizaciones mencionadas, otros grupos ofrecen comida para luchar contra esta problemática:
- Feeding America: más de 200 bancos de alimentos regionales; apoya a unas 60.000 despensas, comedores comunitarios y programas de comida.
- The Salvation Army: una de las organizaciones más antiguas, ofrece despensas de alimentos gratuitas y también sirve despensas en albergues.
- Meals on Wheels America: se enfoca especialmente en personas mayores o con discapacidad, realiza entregas a domicilio y se apoya en 5000 comunidades locales.
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