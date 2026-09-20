Zohran Mamdani, alcalde de NYC: “Es la mejor ciudad porque los inmigrantes la construyeron”

Zohran Mamdani reivindicó el papel de los inmigrantes en Nueva York durante una conferencia de prensa celebrada el 14 de septiembre en el City Hall, en Lower Manhattan. El alcalde sostuvo que la ciudad debe proteger a estas comunidades frente a las políticas migratorias impulsadas por el gobierno federal.

Zohran Mamdani: qué dijo sobre el aporte de los inmigrantes en Nueva York

Durante la conferencia de prensa en la que anunció la demanda contra la nueva regla de carga pública, Mamdani afirmó que Nueva York es “la mejor ciudad del mundo” en gran medida “por el aporte de los inmigrantes que ayudaron a construirla”.

El político nacido en Uganda repasó la participación de los llegados de otros países en diferentes ámbitos de la vida neoyorquina. Señaló que “sentaron las bases” de los puentes y “levantaron torres que se extienden hacia el cielo”, además de contribuir a la cultura y a las conquistas laborales.

También destacó su presencia cotidiana en los servicios de la ciudad. Mamdani indicó que personas “de todos los continentes”, con distintos idiomas y religiones, conducen autobuses y trenes, enseñan a los niños y atienden a quienes necesitan cuidados médicos.

“Los inmigrantes son neoyorquinos”, resumió. Más adelante, al responder preguntas de la prensa, insistió en esa definición y recordó su propia condición: “Yo mismo estoy aquí como el primer alcalde inmigrante de nuestra ciudad en generaciones”.

Carga pública: qué reclama Nueva York en la demanda contra la nueva regla

Las declaraciones se produjeron durante el anuncio de una demanda para impedir la implementación de los cambios federales en la regla de carga pública, cuya entrada en vigor está prevista para el 18 de septiembre.

Nueva York encabeza una coalición de ciudades y condados que incluye a Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King. La ciudad presentó su acción en paralelo con otra demanda liderada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.

Mamdani explicó que la nueva disposición amplía el margen de los funcionarios migratorios para considerar el uso de beneficios públicos al evaluar determinadas solicitudes de visa o green card. Aclaró que los cambios no afectan a ciudadanos ni a personas que buscan protección humanitaria, como el asilo.

El alcalde sostuvo que la medida puede generar temor entre familias que utilizan programas como:

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Medicaid.

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).

El programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).

La asistencia para vivienda.

“No se equivoquen, este es un esfuerzo manifiesto por despojar a los neoyorquinos de los servicios de los que dependen”, advirtió el mandatario durante el evento.

La administración municipal acudió a la Justicia junto con otras jurisdicciones para intentar bloquear los cambios federales previstos para el 18 de septiembre nyc.gov/

Regla de carga pública: el impacto que advirtió Mamdani en Nueva York

El socialista democrático alertó que, según estimaciones citadas por la ciudad, hasta cuatro millones de personas en Estados Unidos podrían abandonar su cobertura médica, entre ellas 1,8 millones de niños.

Además, un estudio de simulación elaborado por investigadores del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York proyectó que, en el escenario de mayor abandono de beneficios, la tasa de mortalidad prematura entre inmigrantes de la ciudad podría aumentar hasta un 10,6% en cinco años.

“Negar servicios a las personas no elimina sus necesidades. Las agrava”, sostuvo. Según su planteo, quienes posterguen la atención médica podrían llegar al sistema de salud cuando necesiten acudir a una sala de emergencias.

Mamdani remarcó que el efecto puede extenderse incluso a quienes no están alcanzados directamente por la disposición. Relató que, durante una visita a una barbería dominicana en Harlem, uno de los trabajadores le mostró que todos tenían estatus migratorio.

Sin embargo, el dueño le dijo que, aunque todos los barberos tenían estatus migratorio legal, tenían miedo de acudir a trabajar por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El alcalde consideró que ese clima puede llevar a familias a abandonar prestaciones esenciales. “Estamos hablando de sacar a personas de Medicaid, de SNAP, de tantas cosas de las que dependen porque salvan vidas”, señaló.

El alcalde Zorman Mandani anunció una demanda legal contra el gobierno federal para frenar una nueva normativa sobre la carga pública Captura de pantalla Youtube NYC Mayor's Office

Por qué Nueva York busca frenar la nueva regla de carga pública

El asesor jurídico de la ciudad, Steve Banks, explicó que la demanda tiene 100 páginas y sostuvo que la modificación es más amplia que la disposición que Nueva York y el estado impugnaron en 2019.

James señaló que el gobierno federal excedió su autoridad bajo la legislación migratoria y que la medida viola la Ley de Procedimiento Administrativo. También cuestionó el margen de discrecionalidad que, según comentó, recibirían los funcionarios migratorios para considerar beneficios públicos.

Mamdani añadió que mantiene conversaciones con el presidente Donald Trump sobre política migratoria y reconoció “profundos desacuerdos” en cuestiones como los operativos de ICE, las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y la carga pública.