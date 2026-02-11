Gavin Newsom firmó la ley SB 694 que beneficia y protege a una comunidad clave en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el martes la ley SB 694, que apunta a impedir estafas a los veteranos que reciben beneficios federales por sus años de servicio. Las nuevas normas exigen acreditación federal a quienes presentan reclamos de prestaciones, prohíben tarifas no autorizadas y protegen la privacidad y seguridad de los beneficiarios.

Gavin Newsom firmó la ley SB 694 que beneficia y protege a una comunidad clave

En un evento celebrado junto con el Departamento de Asuntos de Veteranos estatal (CalVet), el gobernador californiano firmó la ley SB 694.

SB 694. Con el objetivo de fortalecer las protecciones para los veteranos, la legislación actúa en tres aspectos clave para aumentar el monitoreo de las prestaciones y verificar quiénes solicitan los beneficios.

Gavin Newsom firmó una nueva ley para proteger a una comunidad clave de California

De acuerdo con la información compartida por la oficina de Newsom en un comunicado de prensa, las disposiciones más importantes de la nueva ley incluyen:

Exigir acreditación federal antes de que cualquier persona pueda preparar, presentar o procesar una reclamación de beneficios de un veterano.

antes de que cualquier persona pueda preparar, presentar o procesar una reclamación de beneficios de un veterano. Prohibir tarifas no autorizadas , excepto las expresamente permitidas por la ley federal, y ampliar la Ley de Recursos Legales del Consumidor de California para cubrir los reclamos de beneficios de los veteranos.

, excepto las expresamente permitidas por la ley federal, y ampliar la Ley de Recursos Legales del Consumidor de California para cubrir los reclamos de beneficios de los veteranos. Proteger la privacidad y seguridad de los veteranos al prohibir compartir credenciales de inicio de sesión, acceder a sistemas gubernamentales seguros mediante el uso de las credenciales de otra persona o exigir a los veteranos que proporcionen PIN asociados con tarjetas de acceso común.

Al anunciar las nuevas protecciones a través de su página web, Newsom resaltó la importancia de los veteranos de guerra. “Tenemos una deuda de gratitud con nuestra comunidad de veteranos por sus años de servicio y sacrificio. Al promulgar esta ley, garantizamos que los veteranos y miembros del servicio conserven más dinero en sus bolsillos y no llenen las arcas de actores depredadores. Estamos cerrando esta laguna legal del fraude federal para siempre”, remarcó.

Por qué es importante la nueva ley SB 694 firmada por Newsom en California

En el texto, la oficina del gobernador indicó que durante años el sistema de prestaciones federales estuvo expuesto a maniobras fraudulentas, con operadores no acreditados que cobraban tarifas ilegales y excesivas.

A su vez, algunas compañías engañaban a los veteranos que buscaban ayuda con las prestaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. De acuerdo con Newsom, esto sucedía por la “laxa aplicación de la ley federal”.

La nueva ley firmada por Newsom en California aumenta las protecciones para los veteranos @CAGovernor

En octubre, un informe del Washington Post reveló que la “indiferencia política bipartidista y la debilidad de los controles y contrapesos” permitió que miles de personas estafaran al Departamento de Asuntos de Veteranos por miles de millones en reclamaciones dudosas por discapacidades relacionadas con el servicio, como pérdida del cabello y hemorroides.

Actualmente, en el Estado Dorado residen 160 mil militares en servicio activo y casi 1,5 millones de veteranos. Con las nuevas normativas, busca terminar con estas estafas y ofrecer mejores protecciones para los beneficiarios.

Alivio fiscal: el beneficio de Gavin Newsom en California para una comunidad clave

En paralelo a la firma de la ley SB 694, el gobernador Gavin Newsom impulsó otras medidas orientadas a beneficiar a la comunidad de veteranos en California, entre ellas una exención impositiva que impactará en la próxima temporada fiscal.

El gobernador Gavin Newsom anunció también una exención de impuestos de hasta US$20.000 para los veteranos de California Freepik

De acuerdo con la oficina del gobernador, los veteranos que reciben la pensión militar y las familias que reciben pagos del Plan Federal de Beneficios para Sobrevivientes podrán deducir hasta US$20.000 de sus ingresos anuales en estos impuestos.

Al promover la medida, Newsom sostuvo que ayuda a retener a los militares jubilados en el estado, así como también fortalece la fuerza laboral y las economías locales de California.